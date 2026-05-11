Pondelok 11.5.2026
Meniny má Blažena
11. mája 2026
Vyhrážali sa mu smrťou a napadli ho. Surovčík zažil traumatické derby medzi Slaviou a Spartou Praha – VIDEO
Víkendové derby medzi pražskými "S" nedopadlo podľa predstáv. Zápas sa ani nedohral. V nadstavenom čase druhého polčasu na ihrisko vbehli domáci fanúšikovia Slavie.
Ešte predtým videli diváci päť gólov, z toho tri od svojich miláčikov. Sparta viedla 1:0 aj 2:1, no napokon musela doťahovať jednogólové manko od 53. minúty.
Navyše bol vylúčený útočník Slavie Tomáš Chorý, ktorý po viacerých incidentoch v aktuálnej sezóne, nezvládol ani tento duel. Hostia mali veľkú šancu vyrovnať. Rozhodca navyše nadstavil dlhých desať minút.
Rozhodne disciplinárka
Lenže niečo po vyše šiestich minútach vbehli na ihrisku domáci priaznivci, ktorí sa už predčasne radovali zo zisku titulu. Lenže oslavy musia napokon odložiť.
Stretnutie sa nedohralo, o všetko rozhodne disciplinárna komisia. Slavii hrozí kontumácia v prospech Sparty, bodový rozdiel by sa znížil a tri kolá pred koncom súťaže by bolo všetko otvorené.
Okrem iného nebude na tento súboj v dobrom spomínať ani brankár Sparty Praha Slovák Jakub Surovčík. Len 23-ročný nádejný gólman zažil nepríjemné chvíle od domácich fanúšikov.
Dnešní derby pražských "S” bylo předčasně přerušeno kvůli vběhnutí fanoušků Slavie na hrací plochu.#OneplaySport | #ChanceLiga pic.twitter.com/qDG83maMcq
— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) May 9, 2026
Vyhrážky smrťou
Na sociálnej sieti priznal, že sa mu vyhrážali ešte pred začiatkom derby. Potom sa to udialo aj počas duelu, nevynechali ani jeho rodinu. Navyše ho jeden z priaznivcov olial pivom a ďalší dokonca zasiahol svetlicou.
Na záberoch je vidieť, ako mu masér Slavie pomohol z červenej pyrotechnickej mely do útrob štadióna. Surovčík bol viditeľne otrasený, utrel šok a potreboval lekárske vyšetrenie.
"Nadávanie a urážanie je jedna vec a úplne to vzhľadom na moju minulosť chápem a rešpektujem, ale vyhrážanie sa smrťou mne a rodine konkrétnou osobou pred zápasom sprevádzané podrezávaním krku, je vec druhá," začal rodák z Bratislavy.
Napadení Jakuba Surovčíka z pohledu policejní kamery... pic.twitter.com/cMvNBX6AqV
— Sparťanské Noviny (@spartanske) May 10, 2026
Hrá u rivala
"Následne v priebehu zápasu pribehnúť a vyhrážať sa mi do tváre sprevádzané napadnutím je absolútne neakceptovateľné a budem to riešiť právnou cestou. Tak si uži pekný večer, ty zm*d," napísal slovenský brankár na sociálnej sieti, no neskôr to zmazal.
V minulosti totiž pôsobil v Slavii Praha a jej mládežníckych tímoch. Následne sa dostal do Jablonca a odtiaľ do úhlavného mestského rivala Sparty.
Udalosti sa stále riešia, neodznievajú ani takmer po dvoch dňoch. Je to čierna škvrna, ktorá ukázala temnú stránku českého futbalu, kde chuligáni úplne pokazili dojem z veľkého derby pražských "S". Napadnutí mali byť aj ďalší traja hráči Sparty.
Zdroj: SITA.sk - Vyhrážali sa mu smrťou a napadli ho. Surovčík zažil traumatické derby medzi Slaviou a Spartou Praha – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako v rozprávke! Michal Ďuriš na rozlúčku vystrelil Trnave postup do Európskej konferenčnej ligy
Má len 19 rokov a chvália ho Crosby aj MacKinnon. Kanada z neho urobila kapitána na MS v hokeji 2026 – VIDEO
