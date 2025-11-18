|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 18.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Eugen
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. novembra 2025
Šutaj Eštok volá po prehodnotení fungovania Centra na boj proti hybridným hrozbám, za bývalej vlády bolo zneužívané na cenzúru – VIDEO
Štát by mal prehodnotiť fungovanie Centra na boj proti hybridným hrozbám a zvážiť, či ho nenahradia iné špičkové špecializované útvary. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal minister vnútra a šéf ...
Zdieľať
18.11.2025 (SITA.sk) - Štát by mal prehodnotiť fungovanie Centra na boj proti hybridným hrozbám a zvážiť, či ho nenahradia iné špičkové špecializované útvary. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal minister vnútra a šéf koaličnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok.
Dôvodom podľa neho je, že táto inštitúcia bola zneužívaná za bývalej vlády na cenzurovanie kritických názorov. Zároveň by podľa ministra mali agendu hybridných hrozieb riešiť len ľudia, ktorí sú držiteľmi bezpečnostných previerok najvyššieho stupňa. Cieľom je, aby v tejto oblasti nedominovali „rôzni progresívni aktivisti“.
Minister v tejto súvislosti poukázal na medializované informácie, že za bývalej vlády v rokoch 2020 až 2023 žiadali predstavitelia štátnych inštitúcii rôzne online platformy, aby blokovali alebo mazali kritické príspevky, prípadne celé účty.
„Len počas rokov 2022 až 2023 mali zoznam s viac ako 2 628 pre nich nepohodlnými príspevkami," zdôraznil Šutaj Eštok s tým, že išlo o príspevky, ktoré v tom čase kritizovali vtedajšiu vládu alebo progresívnu ideológiu a liberalizmus.
Podľa ministra ide o jasný dôkaz, že štátne inštitúcie boli v rokoch 2020 až 2023 zneužívané na manipulovanie s verejnou mienkou a zamedzenie šírenia slobodných názorov. Zneužité pritom podľa neho boli napríklad aj ministerstvo vnútra, úrad vlády, Policajný zbor, ministerstvo obrany, ministerstvo zahraničia alebo Rada pre mediálne služby.
„Mazali sa konkrétne okruhy tém, ktoré sa rozhodli ľudia šíriť cez sociálne siete," vyhlásil Šutaj Eštok. Pokiaľ ide o Radu pre mediálne služby, tá by podľa ministra vnútra mala byť podrobená dôkladnému auditu.
„Je dôležité zistiť rozsah cenzúry, ktorý sa tu v týchto rokoch (2020-2023) dial. Treba zistiť presný počet cenzurovaných osôb, príspevkov a tém, na ktoré sa predchádzajúca garnitúra zamerala," dodal minister vnútra.
Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok volá po prehodnotení fungovania Centra na boj proti hybridným hrozbám, za bývalej vlády bolo zneužívané na cenzúru – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Dôvodom je podľa ministra zneužívanie inštitúcie bývalou vládou
Dôvodom podľa neho je, že táto inštitúcia bola zneužívaná za bývalej vlády na cenzurovanie kritických názorov. Zároveň by podľa ministra mali agendu hybridných hrozieb riešiť len ľudia, ktorí sú držiteľmi bezpečnostných previerok najvyššieho stupňa. Cieľom je, aby v tejto oblasti nedominovali „rôzni progresívni aktivisti“.
Minister v tejto súvislosti poukázal na medializované informácie, že za bývalej vlády v rokoch 2020 až 2023 žiadali predstavitelia štátnych inštitúcii rôzne online platformy, aby blokovali alebo mazali kritické príspevky, prípadne celé účty.
„Len počas rokov 2022 až 2023 mali zoznam s viac ako 2 628 pre nich nepohodlnými príspevkami," zdôraznil Šutaj Eštok s tým, že išlo o príspevky, ktoré v tom čase kritizovali vtedajšiu vládu alebo progresívnu ideológiu a liberalizmus.
Manipulovanie verejnou mienkou
Podľa ministra ide o jasný dôkaz, že štátne inštitúcie boli v rokoch 2020 až 2023 zneužívané na manipulovanie s verejnou mienkou a zamedzenie šírenia slobodných názorov. Zneužité pritom podľa neho boli napríklad aj ministerstvo vnútra, úrad vlády, Policajný zbor, ministerstvo obrany, ministerstvo zahraničia alebo Rada pre mediálne služby.
„Mazali sa konkrétne okruhy tém, ktoré sa rozhodli ľudia šíriť cez sociálne siete," vyhlásil Šutaj Eštok. Pokiaľ ide o Radu pre mediálne služby, tá by podľa ministra vnútra mala byť podrobená dôkladnému auditu.
„Je dôležité zistiť rozsah cenzúry, ktorý sa tu v týchto rokoch (2020-2023) dial. Treba zistiť presný počet cenzurovaných osôb, príspevkov a tém, na ktoré sa predchádzajúca garnitúra zamerala," dodal minister vnútra.
Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok volá po prehodnotení fungovania Centra na boj proti hybridným hrozbám, za bývalej vlády bolo zneužívané na cenzúru – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zo sabotáže poľskej železnice sú podozriví dvaja Ukrajinci pracujúci pre Moskvu
Zo sabotáže poľskej železnice sú podozriví dvaja Ukrajinci pracujúci pre Moskvu
<< predchádzajúci článok
Má slovenské stavebníctvo šancu na reštart? Odborníci volajú po stabilnom prostredí, digitalizácii a rýchlejšom prepájaní škôl s praxou
Má slovenské stavebníctvo šancu na reštart? Odborníci volajú po stabilnom prostredí, digitalizácii a rýchlejšom prepájaní škôl s praxou