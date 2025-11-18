Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 18.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Eugen
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

18. novembra 2025

Šutaj Eštok volá po prehodnotení fungovania Centra na boj proti hybridným hrozbám, za bývalej vlády bolo zneužívané na cenzúru – VIDEO


Tagy: Cenzúra Manipulovanie Minister vnútra SR

Štát by mal prehodnotiť fungovanie Centra na boj proti hybridným hrozbám a zvážiť, či ho nenahradia iné špičkové špecializované útvary. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal minister vnútra a šéf ...



Zdieľať
snimka obrazovky 2025 11 18 145308 676x383 18.11.2025 (SITA.sk) - Štát by mal prehodnotiť fungovanie Centra na boj proti hybridným hrozbám a zvážiť, či ho nenahradia iné špičkové špecializované útvary. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal minister vnútra a šéf koaličnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok.

Dôvodom je podľa ministra zneužívanie inštitúcie bývalou vládou


Dôvodom podľa neho je, že táto inštitúcia bola zneužívaná za bývalej vlády na cenzurovanie kritických názorov. Zároveň by podľa ministra mali agendu hybridných hrozieb riešiť len ľudia, ktorí sú držiteľmi bezpečnostných previerok najvyššieho stupňa. Cieľom je, aby v tejto oblasti nedominovali „rôzni progresívni aktivisti“.

Minister v tejto súvislosti poukázal na medializované informácie, že za bývalej vlády v rokoch 2020 až 2023 žiadali predstavitelia štátnych inštitúcii rôzne online platformy, aby blokovali alebo mazali kritické príspevky, prípadne celé účty.

Len počas rokov 2022 až 2023 mali zoznam s viac ako 2 628 pre nich nepohodlnými príspevkami," zdôraznil Šutaj Eštok s tým, že išlo o príspevky, ktoré v tom čase kritizovali vtedajšiu vládu alebo progresívnu ideológiu a liberalizmus.

Manipulovanie verejnou mienkou


Podľa ministra ide o jasný dôkaz, že štátne inštitúcie boli v rokoch 2020 až 2023 zneužívané na manipulovanie s verejnou mienkou a zamedzenie šírenia slobodných názorov. Zneužité pritom podľa neho boli napríklad aj ministerstvo vnútra, úrad vlády, Policajný zbor, ministerstvo obrany, ministerstvo zahraničia alebo Rada pre mediálne služby.

Mazali sa konkrétne okruhy tém, ktoré sa rozhodli ľudia šíriť cez sociálne siete," vyhlásil Šutaj Eštok. Pokiaľ ide o Radu pre mediálne služby, tá by podľa ministra vnútra mala byť podrobená dôkladnému auditu.

Je dôležité zistiť rozsah cenzúry, ktorý sa tu v týchto rokoch (2020-2023) dial. Treba zistiť presný počet cenzurovaných osôb, príspevkov a tém, na ktoré sa predchádzajúca garnitúra zamerala," dodal minister vnútra.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok volá po prehodnotení fungovania Centra na boj proti hybridným hrozbám, za bývalej vlády bolo zneužívané na cenzúru – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cenzúra Manipulovanie Minister vnútra SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zo sabotáže poľskej železnice sú podozriví dvaja Ukrajinci pracujúci pre Moskvu
<< predchádzajúci článok
Má slovenské stavebníctvo šancu na reštart? Odborníci volajú po stabilnom prostredí, digitalizácii a rýchlejšom prepájaní škôl s praxou

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 