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 24hod.sk    Zo zahraničia

18. augusta 2026

MAAE našla v Sýrii tony jadrového materiálu, ide o dedičstvo po al-Asadovom režime


Tagy: Jadrový materiál sýrsky prezident

Sýria podľa šéfa MAAE sama nahlásila utajené zásoby jadrového materiálu. Inšpektori zároveň preverujú lokalitu Dajr az-Zaur, kde mal režim Baššára al-Asada budovať jadrové zariadenie.



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syria_iaea_nuclear_inspections_38439 676x451 18.8.2026 (SITA.sk) - Sýria podľa šéfa MAAE sama nahlásila utajené zásoby jadrového materiálu. Inšpektori zároveň preverujú lokalitu Dajr az-Zaur, kde mal režim Baššára al-Asada budovať jadrové zariadenie.

Inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) objavili v Sýrii niekoľko ton jadrového materiálu na doteraz nenahlásenom mieste z obdobia vlády bývalého prezidenta Baššára al-Asada.



Sýria jadro priznala


Šéf MAAE Rafael Grossi uviedol, že Damask agentúru o materiáli informoval minulý mesiac a zásoby budú podliehať medzinárodným zárukám.


„Hovoríme o niekoľkých tonách jadrového materiálu, ktorý by sa mohol zneužiť,“ povedal Grossi. Sýria podľa ministra zahraničných vecí Asáda aš-Šajbáního materiál dobrovoľne nahlásila 17. júla.


Šajbání uviedol, že podľa technických posudkov materiál nepredstavuje riziko a zostane pod kontrolou Sýrie a v systéme záruk MAAE.



Nezabúdať na minulosť


Grossi zároveň zdôraznil, že sýrski a medzinárodní experti budú spolupracovať na jeho bezpečnom uskladnení.


„Začíname otáčať stránku a otočiť stránku neznamená zabudnúť na minulosť,“ povedal Grossi.


Šéf MAAE navštívil aj lokalitu Dajr az-Zaur na východe Sýrie, ktorá bola 18 rokov uzavretá a kde agentúra predpokladala existenciu jadrového reaktora. Izrael v roku 2018 priznal, že na miesto v roku 2007 podnikol tajný letecký útok.



Stopy uránu


MAAE vlani uviedla, že pri kontrole v roku 2024 objavila na lokalite častice uránu. Podľa amerických a izraelských predstaviteľov citovaných médiami Izrael naďalej monitoruje aj miesto označované ako „Lokalita 99“, kde mal al-Asadov režim skladovať jadrový materiál súvisiaci s projektom Dajr az-Zaur.


 


Zdroj: SITA.sk - MAAE našla v Sýrii tony jadrového materiálu, ide o dedičstvo po al-Asadovom režime © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Jadrový materiál sýrsky prezident
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