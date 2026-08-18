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18. augusta 2026
MAAE našla v Sýrii tony jadrového materiálu, ide o dedičstvo po al-Asadovom režime
Sýria podľa šéfa MAAE sama nahlásila utajené zásoby jadrového materiálu. Inšpektori zároveň preverujú lokalitu Dajr az-Zaur, kde mal režim Baššára al-Asada budovať jadrové zariadenie.
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Inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) objavili v Sýrii niekoľko ton jadrového materiálu na doteraz nenahlásenom mieste z obdobia vlády bývalého prezidenta Baššára al-Asada.
Sýria jadro priznala
Šéf MAAE Rafael Grossi uviedol, že Damask agentúru o materiáli informoval minulý mesiac a zásoby budú podliehať medzinárodným zárukám.
„Hovoríme o niekoľkých tonách jadrového materiálu, ktorý by sa mohol zneužiť,“ povedal Grossi. Sýria podľa ministra zahraničných vecí Asáda aš-Šajbáního materiál dobrovoľne nahlásila 17. júla.
Šajbání uviedol, že podľa technických posudkov materiál nepredstavuje riziko a zostane pod kontrolou Sýrie a v systéme záruk MAAE.
Nezabúdať na minulosť
Grossi zároveň zdôraznil, že sýrski a medzinárodní experti budú spolupracovať na jeho bezpečnom uskladnení.
„Začíname otáčať stránku a otočiť stránku neznamená zabudnúť na minulosť,“ povedal Grossi.
Šéf MAAE navštívil aj lokalitu Dajr az-Zaur na východe Sýrie, ktorá bola 18 rokov uzavretá a kde agentúra predpokladala existenciu jadrového reaktora. Izrael v roku 2018 priznal, že na miesto v roku 2007 podnikol tajný letecký útok.
Stopy uránu
MAAE vlani uviedla, že pri kontrole v roku 2024 objavila na lokalite častice uránu. Podľa amerických a izraelských predstaviteľov citovaných médiami Izrael naďalej monitoruje aj miesto označované ako „Lokalita 99“, kde mal al-Asadov režim skladovať jadrový materiál súvisiaci s projektom Dajr az-Zaur.
Zdroj: SITA.sk - MAAE našla v Sýrii tony jadrového materiálu, ide o dedičstvo po al-Asadovom režime © SITA Všetky práva vyhradené.
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