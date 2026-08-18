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18. augusta 2026

Trump poprel rokovania s Iránom a tvrdí, že Hormuzský prieliv je otvorený


Tagy: americko-indické vzťahy iránsky režim Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe

Americký prezident zároveň uviedol, že námorná blokáda iránskych prístavov zostáva v platnosti. Na sociálnej sieti zverejnil mapu označujúcu Hormuzský prieliv ako nové územie USA.



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trump_87694 676x451 18.8.2026 (SITA.sk) - Americký prezident zároveň uviedol, že námorná blokáda iránskych prístavov zostáva v platnosti. Na sociálnej sieti zverejnil mapu označujúcu Hormuzský prieliv ako nové územie USA.

Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Spojené štáty s Iránom nevedú žiadne rokovania ani rozhovory a ani ich neplánujú. Zároveň trvá na tom, že námorná blokáda iránskych prístavov zostáva v platnosti.


„S Iránskou islamskou republikou neprebiehajú ani nie sú naplánované žiadne rokovania či rozhovory. Námorná blokáda zostáva v plnej platnosti a účinnosti,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.



Nové územie USA


Prezident zároveň tvrdil, že Hormuzský prieliv je otvorený a funguje bez obmedzení. „Hormuzský prieliv je otvorený a funguje. Všetky námorné míny boli odstránené alebo odpálené,“ uviedol.


Trump ešte predtým zverejnil na sociálnej sieti Truth Social mapu, na ktorej bol Hormuzský prieliv označený ako „NOVÉ ÚZEMIE USA“.



Dobrý nápad


Zopakoval tak svoju predchádzajúcu hrozbu, že by Spojené štáty mohli nad strategickou vodnou cestou uplatniť zvrchovanosť.


Už v pondelok v Bielom dome novinárom povedal, že by to podľa neho bol dobrý nápad.



Irán tvrdí opak


Irán v reakcii na vojnu, ktorú Trump spolu s Izraelom začal koncom februára, Hormuzský prieliv fakticky uzavrel.


Cez túto strategickú vodnú cestu pritom za bežných okolností prechádza približne pätina svetovej produkcie ropy.




Zdroj: SITA.sk - Trump poprel rokovania s Iránom a tvrdí, že Hormuzský prieliv je otvorený © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-indické vzťahy iránsky režim Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe
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