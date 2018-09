Macedónsky ústavný súd zamietol podnety proti referendu o zmene názvu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 20. septembra (TASR) - Macedónsky ústavný súd zamietol v stredu dva podnety na vyhlásenie blížiaceho sa referenda o zmene názvu krajiny na "Republiku Severné Macedónsko" za protiústavné. Informovala o tom agentúra AP.Sudcovia ústavného súdu hlasovali v pomere 7:2 za zamietnutie dvoch podnetov podaných Svetovým macedónskym kongresom, zoskupením diaspóry so sídlom v Skopje, a malou ľavicovo orientovanou stranou Levica.Plebiscit, ktorý sa bude konať 30. septembra, je západnými politikmi označovaný zapre túto malú balkánsku krajinu na začatie prístupového procesu do Severoatlantickej aliancie (NATO) a Európskej únie (EÚ).K dohode o zmene názvu krajiny dospeli Macedónsko a susedné Grécko v júni tohto roka po dlhoročnom spore, ktorý blokoval vstup Skopje do NATO. Zmluva sa považuje za kľúčový krok k zredukovaniu vplyvu Ruska na Balkáne.NATO pozvalo Macedónsko na prístupové rokovania, uviedlo však, že krajina musí najprv zmeniť svoju ústavu a prijať nový názov. EÚ tiež oznámila, že stanoví dátum prístupových rokovaní s Macedónskom v závislosti od implementácie dohody.