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26. októbra 2026

Machadová sa po takmer roku v exile vrátila do Venezuely, vítali ju tisíce ľudí


Tagy: americko-venezuelské vzťahy Nobelova cena za mier venezuelská opozícia venezuelská vláda

Návrat laureátky Nobelovej ceny za mier ju vracia do centra boja o budúcnosť krajiny; Trump zatiaľ podporuje dočasnú vládu, ale pochválil Machadovú, že mu dala svoju Nobelovu cenu.



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venezuela_machado_73159 676x451 26.10.2026 (SITA.sk) - Návrat laureátky Nobelovej ceny za mier ju vracia do centra boja o budúcnosť krajiny; Trump zatiaľ podporuje dočasnú vládu, ale pochválil Machadovú, že mu dala svoju Nobelovu cenu.


Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová sa v nedeľu po takmer roku v exile nečakane vrátila do vlasti, kde ju na ceste do Caracasu vítali tisíce ľudí s venezuelskými vlajkami a pokrikmi za slobodu.



Politická situácia sa mení


Machadová, laureátka Nobelovej ceny za mier, sa najprv objavila pri kostole Santa Rosa v meste Barquisimeto. Neskôr pokračovala v kolóne áut a motocyklov do hlavného mesta. Podľa jej strany sa od odchodu z Venezuely vlani v decembri pokúsila o návrat najmenej sedemkrát.

Machadovej príchod výrazne mení politickú situáciu deväť mesiacov po tom, ako americké jednotky zajali prezidenta Nicolása Madura. Moc následne prevzala dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová, ktorú podporuje Washington. Jej vláda sľúbila voľby, termín však zatiaľ neurčila.

Trumpova Nobelova cena


Americký prezident Donald Trump uviedol, že o návrate Machadovej vopred nevedel. „Myslím si však, že je to veľmi milá žena. Dala mi svoju Nobelovu cenu, takže čo iné môžem povedať?“ vyhlásil.

Machadová Trumpa dlhodobo chváli za zásah proti Madurovi, jej hnutie však požaduje voľby už v roku 2027 a možnosť jej kandidatúry.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio ju vyzval, aby podporila rokovania o politickom prechode. „Predstavujú najlepšiu šancu Venezuely za posledných 30 rokov na slobodné voľby a trvalú demokraciu,“ povedal.


Zdroj: SITA.sk - Machadová sa po takmer roku v exile vrátila do Venezuely, vítali ju tisíce ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-venezuelské vzťahy Nobelova cena za mier venezuelská opozícia venezuelská vláda
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