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26. októbra 2026
Machadová sa po takmer roku v exile vrátila do Venezuely, vítali ju tisíce ľudí
Návrat laureátky Nobelovej ceny za mier ju vracia do centra boja o budúcnosť krajiny; Trump zatiaľ podporuje dočasnú vládu, ale pochválil Machadovú, že mu dala svoju Nobelovu cenu.
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26.10.2026 (SITA.sk) - Návrat laureátky Nobelovej ceny za mier ju vracia do centra boja o budúcnosť krajiny; Trump zatiaľ podporuje dočasnú vládu, ale pochválil Machadovú, že mu dala svoju Nobelovu cenu.
Machadová, laureátka Nobelovej ceny za mier, sa najprv objavila pri kostole Santa Rosa v meste Barquisimeto. Neskôr pokračovala v kolóne áut a motocyklov do hlavného mesta. Podľa jej strany sa od odchodu z Venezuely vlani v decembri pokúsila o návrat najmenej sedemkrát.
Machadovej príchod výrazne mení politickú situáciu deväť mesiacov po tom, ako americké jednotky zajali prezidenta Nicolása Madura. Moc následne prevzala dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová, ktorú podporuje Washington. Jej vláda sľúbila voľby, termín však zatiaľ neurčila.
Americký prezident Donald Trump uviedol, že o návrate Machadovej vopred nevedel. „Myslím si však, že je to veľmi milá žena. Dala mi svoju Nobelovu cenu, takže čo iné môžem povedať?“ vyhlásil.
Machadová Trumpa dlhodobo chváli za zásah proti Madurovi, jej hnutie však požaduje voľby už v roku 2027 a možnosť jej kandidatúry.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio ju vyzval, aby podporila rokovania o politickom prechode. „Predstavujú najlepšiu šancu Venezuely za posledných 30 rokov na slobodné voľby a trvalú demokraciu,“ povedal.
Zdroj: SITA.sk - Machadová sa po takmer roku v exile vrátila do Venezuely, vítali ju tisíce ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová sa v nedeľu po takmer roku v exile nečakane vrátila do vlasti, kde ju na ceste do Caracasu vítali tisíce ľudí s venezuelskými vlajkami a pokrikmi za slobodu.
Politická situácia sa mení
Machadová, laureátka Nobelovej ceny za mier, sa najprv objavila pri kostole Santa Rosa v meste Barquisimeto. Neskôr pokračovala v kolóne áut a motocyklov do hlavného mesta. Podľa jej strany sa od odchodu z Venezuely vlani v decembri pokúsila o návrat najmenej sedemkrát.
Machadovej príchod výrazne mení politickú situáciu deväť mesiacov po tom, ako americké jednotky zajali prezidenta Nicolása Madura. Moc následne prevzala dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová, ktorú podporuje Washington. Jej vláda sľúbila voľby, termín však zatiaľ neurčila.
Trumpova Nobelova cena
Americký prezident Donald Trump uviedol, že o návrate Machadovej vopred nevedel. „Myslím si však, že je to veľmi milá žena. Dala mi svoju Nobelovu cenu, takže čo iné môžem povedať?“ vyhlásil.
Machadová Trumpa dlhodobo chváli za zásah proti Madurovi, jej hnutie však požaduje voľby už v roku 2027 a možnosť jej kandidatúry.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio ju vyzval, aby podporila rokovania o politickom prechode. „Predstavujú najlepšiu šancu Venezuely za posledných 30 rokov na slobodné voľby a trvalú demokraciu,“ povedal.
Zdroj: SITA.sk - Machadová sa po takmer roku v exile vrátila do Venezuely, vítali ju tisíce ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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