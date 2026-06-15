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15. júna 2026
Opozícia kritizuje vládne rodinkárstvo. Richterov syn zarába v štátnom Transpetrole 15-tisíc mesačne – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Nitriansky samosprávny kraj Opozícia Predseda hnutia Progresívne Slovensko Premiér Slovenskej republiky
„Po dnešku sme sa dozvedeli, že syn Roberta Fica je len chudobný príbuzný v porovnaní so synom Jána Richtera. Juraj Richter podľa medializovaných informácií zarába v Transpetrole približne 15-tisíc eur ...
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15.6.2026 (SITA.sk) - „Po dnešku sme sa dozvedeli, že syn Roberta Fica je len chudobný príbuzný v porovnaní so synom Jána Richtera. Juraj Richter podľa medializovaných informácií zarába v Transpetrole približne 15-tisíc eur mesačne,“ uviedol Július Jakab.
Syn Jána Richtera zo Smeru zarába v predstavenstve štátnej spoločnosti Transpetrol 15-tisíc eur mesačne. Poukázalo na to na tlačovej besede opozičné Hnutie Slovensko, ktoré reagovalo na informácie zverejnené portálom Aktuality.sk.
„Po dnešku sme sa dozvedeli, že syn Roberta Fica je len chudobný príbuzný v porovnaní so synom Jána Richtera. Juraj Richter podľa medializovaných informácií zarába v Transpetrole približne 15-tisíc eur mesačne,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Július Jakab.
Opozičný poslanec pripomenul, že Juraj Richter pôsobí v predstavenstve Transpetrolu od decembra 2023. Zároveň poukázal na jeho predchádzajúce pôsobenie v štruktúrach Nitrianskeho samosprávneho kraja a na jeho angažovanie sa v strane Smer-SD.
Podľa Jakaba samotný premiér Robert Fico pri obhajovaní svojho syna Michala Fica uviedol, že za problematické by považoval situácie, keby rodinní príslušníci politikov pôsobili v štátnych podnikoch. Zrejme si to neuvedomil, veľmi presne označil pozíciu syna predsedu poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera.
„Pri argumentácii o Michalovi Ficovi a o tom, že berie 5 000 eur mesačne, v podstate zo štátnych peňazí, Fico hovorí, že to nie je rodinkárstvo a príživníctvo. Zároveň povedal, že keby jeho syn pôsobil v SEPS-e, Transpetrole alebo v inom štátnom podniku, mohli by sme hovoriť o rodinkárstve,“ skonštatoval poslanec s tým, že premiér takto sám dosvedčil, že v prípade syna Jána Richtera ide o rodinkárstvo. Jakab odporučil Richterovi, aby sa postavil pred dôchodcov a povedal im, že to, čo zarába jeho syn mesačne vo firme riadenej štátom, oni dostanú zhruba za dva roky.
„Smer je strana príživníkov a rodinkárov, ktorí sa vykašľali na ľudí a riešia len seba, svoje biznisy, svojich rodinných príslušníkov, ktorých tam proste upracujú,“ dodal Jakab. Poslanec Hnutia Slovensko Peter Polák doplnil, že podľa posledného prieskumu má až 80 percent ľudí na Slovensku finančné problémy.
„Nevedia vyžiť, nevedia si dovoliť to, čo si nakúpili pred troma rokmi, odkedy prišla táto vláda. Priemerná mzda na Slovensku je 1 620 eur za posledný rok a ja sa chcem opýtať aj občanov Slovenskej republiky, hlavne z východného Slovenska, kto zarába takéto peniaze?“ povedal a dodal, že predstavitelia vládnej koalície stratili kontakt s realitou bežných občanov.
Pôsobenie syna Jána Richtera v štátnej spoločnosti Transpetrol kritizuje aj Progresívne Slovensko (PS). „Strana Smer 15 rokov buduje systém príživníckej rodiny ficovcov a v širšom zmysle smerákov. Je to systém, v ktorom sa verejné peniaze najprv transformujú na stranícke peniaze, potom na peniaze ich firmy - Agentúry Smer a napokon končia priamo u ľudí blízkych Robertovi Ficovi,“ povedal predseda PS Michal Šimečka.
Líder PS zároveň pripomenul, že premiér Robert Fico v reakcii na kritiku odmeňovania svojho syna Michala Fica v Agentúre Smer argumentoval tým, že nejde o štátnu firmu a že otázky by vznikali v prípade, ak by rodinní príslušníci politikov pôsobili v štátnych podnikoch.
„Dámy a páni, a to sme ešte iba na začiatku celej tejto ságy, takto vyzerá tá skutočná príživnícka rodina Roberta Fica - sú to jeho najbližší príbuzní, sú to priateľky a potom je tu tá široká stranícko-politická rodina, agentúry, firmy, advokáti, ľudia napojení na Smer alebo synovia funkcionárov Smeru ako syn pána Richtera,“ poukázal Šimečka.
Tieňový minister hospodárstva PS Ivan Štefunko vyhlásil, že Transpetrol patrí medzi strategické podniky štátu a jeho vedenie by malo byť obsadzované na základe jasných odborných kritérií. Podľa neho sa PS nepodarilo dohľadať odborné skúsenosti Juraja Richtera v oblasti energetiky.
„Transpetrol je spoločnosť, ktorá zabezpečuje prepravu ropy a podieľa sa na energetickej bezpečnosti Slovenska. Preto je legitímne pýtať sa, aké odborné predpoklady má človek, ktorý sa stal členom predstavenstva takejto firmy,“ uviedol Štefunko.
PS zároveň kritizovalo výšku jeho odmeny, pretože ide o príjem približne desaťnásobne prevyšujúci priemernú mzdu na Slovensku a niekoľkonásobne prevyšujúci platy najvyšších ústavných činiteľov.
„Verejnosť má právo vedieť, na základe akých výsledkov a kritérií je takéto odmeňovanie nastavené,“ povedal Štefunko. Predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová upozornila na systém financovania poslaneckých kancelárií Smeru.
Poslanci Národnej rady SR majú nárok na kancelárie vo svojich regiónoch, pričom náklady na ich prenájom hradí parlament z verejných zdrojov. V prípade viacerých poslancov Smeru však podľa PS smerujú tieto platby do nehnuteľností vlastnených Agentúrou Smer.
Mesterová uviedla, že poslanecké kancelárie sa často prideľujú bez ohľadu na región, z ktorého bol konkrétny poslanec zvolený. Ako príklad uviedla poslanca Tibora Gašpara, ktorý má podľa nej kanceláriu v Žiline, hoci pochádza z Nitry.
„Občania to zaplatia, parlament to preplatí, Smer a Agentúra Smer tieto peniaze inkasujú,“ uviedol Šimečka.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia kritizuje vládne rodinkárstvo. Richterov syn zarába v štátnom Transpetrole 15-tisíc mesačne – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Syn Jána Richtera zo Smeru zarába v predstavenstve štátnej spoločnosti Transpetrol 15-tisíc eur mesačne. Poukázalo na to na tlačovej besede opozičné Hnutie Slovensko, ktoré reagovalo na informácie zverejnené portálom Aktuality.sk.
„Po dnešku sme sa dozvedeli, že syn Roberta Fica je len chudobný príbuzný v porovnaní so synom Jána Richtera. Juraj Richter podľa medializovaných informácií zarába v Transpetrole približne 15-tisíc eur mesačne,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Július Jakab.
Opozičný poslanec pripomenul, že Juraj Richter pôsobí v predstavenstve Transpetrolu od decembra 2023. Zároveň poukázal na jeho predchádzajúce pôsobenie v štruktúrach Nitrianskeho samosprávneho kraja a na jeho angažovanie sa v strane Smer-SD.
Rodinkárstvo v štátnom podniku
Podľa Jakaba samotný premiér Robert Fico pri obhajovaní svojho syna Michala Fica uviedol, že za problematické by považoval situácie, keby rodinní príslušníci politikov pôsobili v štátnych podnikoch. Zrejme si to neuvedomil, veľmi presne označil pozíciu syna predsedu poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera.
„Pri argumentácii o Michalovi Ficovi a o tom, že berie 5 000 eur mesačne, v podstate zo štátnych peňazí, Fico hovorí, že to nie je rodinkárstvo a príživníctvo. Zároveň povedal, že keby jeho syn pôsobil v SEPS-e, Transpetrole alebo v inom štátnom podniku, mohli by sme hovoriť o rodinkárstve,“ skonštatoval poslanec s tým, že premiér takto sám dosvedčil, že v prípade syna Jána Richtera ide o rodinkárstvo. Jakab odporučil Richterovi, aby sa postavil pred dôchodcov a povedal im, že to, čo zarába jeho syn mesačne vo firme riadenej štátom, oni dostanú zhruba za dva roky.
Finančné problémy na Slovensku
„Smer je strana príživníkov a rodinkárov, ktorí sa vykašľali na ľudí a riešia len seba, svoje biznisy, svojich rodinných príslušníkov, ktorých tam proste upracujú,“ dodal Jakab. Poslanec Hnutia Slovensko Peter Polák doplnil, že podľa posledného prieskumu má až 80 percent ľudí na Slovensku finančné problémy.
„Nevedia vyžiť, nevedia si dovoliť to, čo si nakúpili pred troma rokmi, odkedy prišla táto vláda. Priemerná mzda na Slovensku je 1 620 eur za posledný rok a ja sa chcem opýtať aj občanov Slovenskej republiky, hlavne z východného Slovenska, kto zarába takéto peniaze?“ povedal a dodal, že predstavitelia vládnej koalície stratili kontakt s realitou bežných občanov.
Agentúra Smer nie je štátna firma
Pôsobenie syna Jána Richtera v štátnej spoločnosti Transpetrol kritizuje aj Progresívne Slovensko (PS). „Strana Smer 15 rokov buduje systém príživníckej rodiny ficovcov a v širšom zmysle smerákov. Je to systém, v ktorom sa verejné peniaze najprv transformujú na stranícke peniaze, potom na peniaze ich firmy - Agentúry Smer a napokon končia priamo u ľudí blízkych Robertovi Ficovi,“ povedal predseda PS Michal Šimečka.
Líder PS zároveň pripomenul, že premiér Robert Fico v reakcii na kritiku odmeňovania svojho syna Michala Fica v Agentúre Smer argumentoval tým, že nejde o štátnu firmu a že otázky by vznikali v prípade, ak by rodinní príslušníci politikov pôsobili v štátnych podnikoch.
„Dámy a páni, a to sme ešte iba na začiatku celej tejto ságy, takto vyzerá tá skutočná príživnícka rodina Roberta Fica - sú to jeho najbližší príbuzní, sú to priateľky a potom je tu tá široká stranícko-politická rodina, agentúry, firmy, advokáti, ľudia napojení na Smer alebo synovia funkcionárov Smeru ako syn pána Richtera,“ poukázal Šimečka.
Výška jeho odmeny
Tieňový minister hospodárstva PS Ivan Štefunko vyhlásil, že Transpetrol patrí medzi strategické podniky štátu a jeho vedenie by malo byť obsadzované na základe jasných odborných kritérií. Podľa neho sa PS nepodarilo dohľadať odborné skúsenosti Juraja Richtera v oblasti energetiky.
„Transpetrol je spoločnosť, ktorá zabezpečuje prepravu ropy a podieľa sa na energetickej bezpečnosti Slovenska. Preto je legitímne pýtať sa, aké odborné predpoklady má človek, ktorý sa stal členom predstavenstva takejto firmy,“ uviedol Štefunko.
PS zároveň kritizovalo výšku jeho odmeny, pretože ide o príjem približne desaťnásobne prevyšujúci priemernú mzdu na Slovensku a niekoľkonásobne prevyšujúci platy najvyšších ústavných činiteľov.
Nehnuteľnosti Agentúry Smer
„Verejnosť má právo vedieť, na základe akých výsledkov a kritérií je takéto odmeňovanie nastavené,“ povedal Štefunko. Predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová upozornila na systém financovania poslaneckých kancelárií Smeru.
Poslanci Národnej rady SR majú nárok na kancelárie vo svojich regiónoch, pričom náklady na ich prenájom hradí parlament z verejných zdrojov. V prípade viacerých poslancov Smeru však podľa PS smerujú tieto platby do nehnuteľností vlastnených Agentúrou Smer.
Mesterová uviedla, že poslanecké kancelárie sa často prideľujú bez ohľadu na región, z ktorého bol konkrétny poslanec zvolený. Ako príklad uviedla poslanca Tibora Gašpara, ktorý má podľa nej kanceláriu v Žiline, hoci pochádza z Nitry.
„Občania to zaplatia, parlament to preplatí, Smer a Agentúra Smer tieto peniaze inkasujú,“ uviedol Šimečka.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia kritizuje vládne rodinkárstvo. Richterov syn zarába v štátnom Transpetrole 15-tisíc mesačne – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Nitriansky samosprávny kraj Opozícia Predseda hnutia Progresívne Slovensko Premiér Slovenskej republiky
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