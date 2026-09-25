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25. septembra 2026
Macron krotí paniku. V Stredomorí žiadne útoky ruských dronov nehrozia
Tagy: Francúzsky prezident Hybridné hrozby ruské drony Šírenie poplašnej správy Stredozemné more útok dronom
Údajné informácie CIA o možnej hrozbe zo Stredozemného mora už skôr poprel aj taliansky minister obrany. Francúzsky prezident
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25.9.2026 (SITA.sk) - Údajné informácie CIA o možnej hrozbe zo Stredozemného mora už skôr poprel aj taliansky minister obrany.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok odmietol medializované správy, podľa ktorých americká Ústredná spravodajská služba (CIA) varovala Francúzsko a niekoľko ďalších európskych krajín pred možným ruským útokom dronmi z oblasti Stredozemného mora.
Španielsky denník El Mundo aj britský The Independent informovali, že CIA údajne varovala pred možným ruským útokom na Španielsko, Francúzsko alebo Taliansko, ktorý by mohol byť vedený pomocou dronov vypustených z lodí v Stredozemnom mori.
„Môžeme tieto informácie vyvrátiť. CIA francúzske spravodajské služby o takomto útoku neinformovala,“ povedal Macron v rozhovore pre televízne stanice TF1 a France 2.
Správu už skôr poprel aj taliansky minister obrany Guido Crosetto. „Poplach vyvolaný dnes ráno španielskymi novinami, ktoré špekulujú o možných útokoch ruských lodí a dronov na Taliansko, Španielsko a Francúzsko, nikomu nepomáha a nie je podložený žiadnymi dôkazmi,“ uviedol na sociálnej sieti X.
„Už teraz žijeme v zložitých a napätých časoch a nikto nepotrebuje prilievať olej do ohňa,“ dodal Crosetto.
Zdroj: SITA.sk - Macron krotí paniku. V Stredomorí žiadne útoky ruských dronov nehrozia © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok odmietol medializované správy, podľa ktorých americká Ústredná spravodajská služba (CIA) varovala Francúzsko a niekoľko ďalších európskych krajín pred možným ruským útokom dronmi z oblasti Stredozemného mora.
Španielsky denník El Mundo aj britský The Independent informovali, že CIA údajne varovala pred možným ruským útokom na Španielsko, Francúzsko alebo Taliansko, ktorý by mohol byť vedený pomocou dronov vypustených z lodí v Stredozemnom mori.
„Môžeme tieto informácie vyvrátiť. CIA francúzske spravodajské služby o takomto útoku neinformovala,“ povedal Macron v rozhovore pre televízne stanice TF1 a France 2.
Správu už skôr poprel aj taliansky minister obrany Guido Crosetto. „Poplach vyvolaný dnes ráno španielskymi novinami, ktoré špekulujú o možných útokoch ruských lodí a dronov na Taliansko, Španielsko a Francúzsko, nikomu nepomáha a nie je podložený žiadnymi dôkazmi,“ uviedol na sociálnej sieti X.
„Už teraz žijeme v zložitých a napätých časoch a nikto nepotrebuje prilievať olej do ohňa,“ dodal Crosetto.
Zdroj: SITA.sk - Macron krotí paniku. V Stredomorí žiadne útoky ruských dronov nehrozia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Francúzsky prezident Hybridné hrozby ruské drony Šírenie poplašnej správy Stredozemné more útok dronom
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