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25. septembra 2026

Polícia zadržala hollywoodske hviezdy na proteste proti Netanjahuovi. Diplomati medzitým odchádzali z jeho prejavu


Tagy: New York Pásmo Gazy Protest Západný breh Jordánu

Medzi zadržanými boli Susan Sarandonová a Hannah Einbinderová. Demonštranti v New Yorku žiadali zastavenie dodávok zbraní Izraelu. Americká polícia vo štvrtok zadržala v New Yorku herečky Susan ...



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un_general_assembly_protest_76138 676x451 25.9.2026 (SITA.sk) - Medzi zadržanými boli Susan Sarandonová a Hannah Einbinderová. Demonštranti v New Yorku žiadali zastavenie dodávok zbraní Izraelu.


Americká polícia vo štvrtok zadržala v New Yorku herečky Susan Sarandonovú a Hannah Einbinderovú počas protestu proti izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi. Demonštrácia sa konala v čase, keď Netanjahu vystupoval na Valnom zhromaždení OSN.

Zábery agentúry AFP zachytávajú policajtov NYPD, ako Sarandonovej nasadzujú putá. Denník New York Post informoval, že zo zhromaždenia odviedli aj Einbinderovú, známu zo seriálu Hacks. Protest zorganizovalo hnutie Jewish Voice for Peace. Newyorská polícia bezprostredne nereagovala na žiadosť AFP o vyjadrenie k zadržaniam.

Demonštranti zablokovali časť ulíc protestným posedením a niesli transparenty s nápismi „Prestaňte vyzbrojovať Izrael“ a „Ukončite genocídu“.

V rovnakom čase vystupoval Netanjahu na Valnom zhromaždení OSN. Keď začal svoj prejav, desiatky diplomatov z rôznych krajín opustili sálu. Izraelský premiér vo vystúpení kritizoval svojich protivníkov aj spojencov, ktorí sa v posledných mesiacoch postavili proti jeho politike, vrátane Británie a Francúzska, ktoré pristúpili k uznaniu Palestínskeho štátu.

„Obviňujú Izrael, malý Izrael, z kolonializmu - to je teda kolonializmus. A kto nás obviňuje? Medzi nimi sú ľudia v Británii a vo Francúzsku. Preboha, oni ten pojem vymysleli,“ povedal Netanjahu pred Valným zhromaždením.

Sarandonová, známa z filmov Thelma a Louise, Mŕtvy muž prichádza či Čarodejnice z Eastwicku, sa už v minulosti zapájala do protestov súvisiacich s vojnou v Pásme Gazy. Začiatkom septembra na filmovom festivale v Benátkach tvrdila, že pre svoje verejne prezentované názory prichádza o pracovné ponuky.

„Ešte aj nedávno mi vzali filmy, pretože stále existujú agentúry, ktoré ľuďom hovoria, aby ma nezamestnávali. Ale taká je mocenská štruktúra,“ povedala herečka.

Podľa Sarandonovej sa síce zmenilo vnímanie situácie medzi širokou verejnosťou, no vo filmovom priemysle podľa nej pretrvávajú postoje ľudí, ktorých označila za sionistov a ktorí svoj názor na ňu nezmenili. „Ale našla som svoju rodinu, našla som svojich ľudí a som v poriadku,“ dodala.


Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala hollywoodske hviezdy na proteste proti Netanjahuovi. Diplomati medzitým odchádzali z jeho prejavu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: New York Pásmo Gazy Protest Západný breh Jordánu
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