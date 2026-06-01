Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Žaneta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

01. júna 2026

Macron oceňuje Trumpovu snahu o „rýchle dosiahnutie“ prímeria s Iránom a povzbudil ho v ďalšom úsilí


Tagy: americko-iránsky konflikt Americký prezident Francúzsky prezident izraelsko-libanonský konflikt Vojna na Blízkom východe

Ide podľa neho o jedinečnú príležitosť vytvoriť nový bezpečnostný rámec umožňujúci trvalú stabilizáciu regiónu. Francúzsky ...



Zdieľať
france_japan_65_22 676x451 1.6.2026 (SITA.sk) - Ide podľa neho o jedinečnú príležitosť vytvoriť nový bezpečnostný rámec umožňujúci trvalú stabilizáciu regiónu.


Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok uviedol, že v nedeľňajšom telefonáte s Donaldom Trumpom povzbudil amerického prezidenta, aby pokračoval v „odhodlanom úsilí“ dosiahnuť prímerie s Iránom a ukončiť vojnu na Blízkom východe.

Macron na platforme X napísal, že oceňuje úsilie, ktoré Trump vynakladá na „rýchle dosiahnutie dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom“, čo podľa neho predstavuje jedinečnú príležitosť vytvoriť nový bezpečnostný rámec umožňujúci trvalú stabilizáciu regiónu.

 Teherán medzitým zopakoval, že prímerie v Libanone je kľúčovou podmienkou akejkoľvek dohody s Washingtonom. Reagoval tak na izraelskú pozemnú ofenzívu, ktorá sa prehlbuje potom, ako izraelská armáda počas operácií proti hnutiu Hizballáh podporovanému Iránom obsadila stredoveký hrad Beaufort na juhu Libanonu.

„Privítal som aj záväzok prezidenta Trumpa k suverenite aúzemnej celistvosti Libanonu a zdôraznil som význam pevného prímeria a našej spoločnej podpory libanonským orgánom, dodal francúzsky líder.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Macron oceňuje Trumpovu snahu o „rýchle dosiahnutie“ prímeria s Iránom a povzbudil ho v ďalšom úsilí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-iránsky konflikt Americký prezident Francúzsky prezident izraelsko-libanonský konflikt Vojna na Blízkom východe
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Program IFF Art Film pre deti 2026: Bamse, princezná Stella aj návrat kultového Tvojho mena
<< predchádzajúci článok
Nový K Park od Kauflandu rozhýbal Bánovce: Mladí tak získali priestor na šport aj zábavu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 