Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
01. júna 2026
Macron oceňuje Trumpovu snahu o „rýchle dosiahnutie“ prímeria s Iránom a povzbudil ho v ďalšom úsilí
Tagy: americko-iránsky konflikt Americký prezident Francúzsky prezident izraelsko-libanonský konflikt Vojna na Blízkom východe
Ide podľa neho o jedinečnú príležitosť vytvoriť nový bezpečnostný rámec umožňujúci trvalú stabilizáciu regiónu. Francúzsky ...
1.6.2026 (SITA.sk) - Ide podľa neho o jedinečnú príležitosť vytvoriť nový bezpečnostný rámec umožňujúci trvalú stabilizáciu regiónu.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok uviedol, že v nedeľňajšom telefonáte s Donaldom Trumpom povzbudil amerického prezidenta, aby pokračoval v „odhodlanom úsilí“ dosiahnuť prímerie s Iránom a ukončiť vojnu na Blízkom východe.
Macron na platforme X napísal, že oceňuje úsilie, ktoré Trump vynakladá na „rýchle dosiahnutie dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom“, čo podľa neho predstavuje jedinečnú príležitosť vytvoriť nový bezpečnostný rámec umožňujúci trvalú stabilizáciu regiónu.
Teherán medzitým zopakoval, že prímerie v Libanone je kľúčovou podmienkou akejkoľvek dohody s Washingtonom. Reagoval tak na izraelskú pozemnú ofenzívu, ktorá sa prehlbuje potom, ako izraelská armáda počas operácií proti hnutiu Hizballáh podporovanému Iránom obsadila stredoveký hrad Beaufort na juhu Libanonu.
„Privítal som aj záväzok prezidenta Trumpa k suverenite a územnej celistvosti Libanonu a zdôraznil som význam pevného prímeria a našej spoločnej podpory libanonským orgánom,“ dodal francúzsky líder.
J’ai échangé hier soir avec le Président Trump au sujet de la situation au Moyen-Orient.
J’ai salué les efforts déterminés qu’il mène pour parvenir rapidement à un accord entre les États-Unis et l’Iran, qui constitue une opportunité unique de construire…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026
