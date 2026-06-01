 Meniny má Žaneta
01. júna 2026

V Bejrúte nenastane pokoj, kým Hizballáh neprestane útočiť, varoval izraelský minister obrany a nariadil pritvrdiť údery


Libanonský prezident Joseph Aoun reagoval, že ide o „zúrivú a odsúdeniahodnú izraelskú agresiu".



lebanon_israel_iran_war_88131 676x451 1.6.2026 (SITA.sk) - Libanonský prezident Joseph Aoun reagoval, že ide o „zúrivú a odsúdeniahodnú izraelskú agresiu“.


Kým budú pokračovať útoky hnutia Hizballáh, „v Bejrúte nebude pokoj“, vyhlásil v pondelok izraelský minister obrany Jisrael Kac a oznámil zámer vytvoriť zónu pod izraelskou vojenskou kontrolou v oblasti rieky Lítání na juhu Libanonu.

„Štvrť Dahíja v Bejrúte sa nelíši od komunít na severe Izraela – ak nebude pokoj na severe, nebude ani v Bejrúte, uviedol Kac vo vyhlásení, ktoré zverejnil jeho úrad, s odkazom na južné predmestie libanonskej metropoly, ktoré sa považuje za baštu Iránom podporovaného militantného hnutia. Obranným silám Izraela IDF v pondelok nariadil útočiť na túto štvrť.

Izraelská armáda podľa neho „pokračuje v ostreľovaní a manévroch proti teroristom Hizballáhu a jeho infraštruktúre v Libanone… s cieľom odtlačiť hrozby od síl IDF a obyvateľov Izraela a premeniť oblasť Lítání na zónu pod kontrolou IDF, bez zbraní a teroristov“.

Premiér Benjamin Netanjahu už skôr avizoval postup hlbšie na libanonské územie potom, ako v piatok označil veľkú časť južného Libanonu za „bojovú zónu“,  aj napriek prímeriu s Hizballáhom, ktoré však žiadna zo strán nedodržiava.

Libanonský prezident Joseph Aoun v pondelkovej reakcii označil súčasnú situáciu za „zúrivú a odsúdeniahodnú izraelskú agresiu“.


Zdroj: SITA.sk - V Bejrúte nenastane pokoj, kým Hizballáh neprestane útočiť, varoval izraelský minister obrany a nariadil pritvrdiť údery © SITA Všetky práva vyhradené.

