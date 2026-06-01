Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
Nový K Park od Kauflandu rozhýbal Bánovce: Mladí tak získali priestor na šport aj zábavu
Hudba, skate, basketbal aj šou majstra sveta. Otvorenie nového K Parku v Bánovciach nad Bebravou ukázalo, že moderné ihrisko dnes nemusí byť len o športe, ale aj o komunite a mieste, kde to pulzuje ...
1.6.2026 (SITA.sk) - Hudba, skate, basketbal aj šou majstra sveta.
Otvorenie nového K Parku v Bánovciach nad Bebravou ukázalo, že moderné ihrisko dnes nemusí byť len o športe, ale aj o komunite a mieste, kde to pulzuje dobrou energiou.
Nie všetky darčeky k Medzinárodnému dňu detí majú podobu hračiek či sladkostí. Jedným z nich môže byť miesto, kde sa stretávajú kamaráti, do večera sa tu dá hrať basketbal či jazdiť na skate a kde to jednoducho žije vonku. Presne takýto darček dostali deti a tínedžeri v Bánovciach nad Bebravou o pár dní skôr, než sa oslavuje MDD. Kaufland tu pre nich otvoril nový K Park- miesto, odkiaľ sa po škole nikomu nebude chcieť ísť domov.
Sídlisko Sever na Ulici 5. apríla sa pri jeho otvorení v piatok 29. mája 2026 okamžite zaplnilo pohybom a energiou. Program odštartoval DJ Elsy, nechýbala adrenalínová šou Michala Barbiera, viacnásobného majstra sveta vo fitness, ani freestylové triky na skate či kolobežke od jazdcov z Hangairu. Rušno bolo aj pod basketbalovým košom, kde sa o zábavu staral bývalý reprezentant Rado Rančík. Dievčatá z Rope Skipping Academy predviedli, že aj švihadlo môže byť recept na zábavu a odvážlivci spolu s tímom Pralez skúšali zdolať lezeckú stenu. Otvárací program totiž nebol len o prestrihávaní pásky, ale aj o športových výzvach, pri ktorých mladá generácia vymenila online svet za pohyb v spoločnosti rovesníkov.
Presne o tom K Parky sú. Kaufland ich prináša do regiónov po celom Slovensku, aby deťom a tínedžerom vytvoril miesto, kde môžu svoj voľný čas tráviť vonku pri zmysluplných aktivitách. Multifunkčné športoviská ponúkajú zónu na pingpong, streetball a workout, priestor, kde sa dá jazdiť na skate, no ich súčasťou je aj oddychová časť s lavičkami. Novinkou je interaktívne ihrisko, ktoré vďaka prepojeniu s mobilnou aplikáciou mení pohyb na hru plnú tematických kvízov či súťaží na postreh a rýchlosť.
"Mladí potrebujú miesta, kde si môžu zašportovať, zabaviť sa s rovesníkmi a tráviť voľný čas na čerstvom vzduchu. Ak sa nám ich podarí vytiahnuť z detskej izby na ihrisko plné energie, pohybu a spoločných zážitkov, potom K Parky majú presne ten zmysel, aký sme mu chceli dať," vysvetľuje Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. "K Parky sa postupne stávajú živou súčasťou komunít po celom Slovensku a veríme, že aj ten bánovský si obyvatelia mesta obľúbia a zaplnia ho spoločnými aktivitami."
Moderný športovo-oddychový areál je v poradí už 31. K Parkom, ktorý na Slovensku vyrástol. Nemá však slúžiť len na šport, ale aj prirodzene prepájať každodenný život obyvateľov, preto jeho otvorenie oceňuje aj primátor mesta.
"Som veľmi rád, že Bánovciam nad Bebravou sa podarilo získať nový K Park a premeniť miesto, ktoré bolo dlhé roky nevyužívané, na moderný atraktívny priestor. Budú sa v ňom stretávať všetky generácie, ale najmä mládež, ktorá v dnešnej digitálnej dobe potrebuje svoj voľný čas tráviť aktívne. Ďakujem spoločnosti Kaufland aj všetkým Bánovčanom, ktorí pomohli premeniť dobrý nápad na realitu," zdôrazňuje primátor Ing. Róbert Gašparík.
V rámci stratégie Kaufland za zdravú výživu vyrastajú K Parky v slovenských mestách od Bratislavy až po Michalovce. V roku 2026 ich začali využívať obyvatelia bratislavskej Rače aj Žiaru nad Hronom a sedmičku víťazných lokalít v priebehu roka doplnia Snina, Medzilaborce, Tvrdošín a Košice-Západ.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nový K Park od Kauflandu rozhýbal Bánovce: Mladí tak získali priestor na šport aj zábavu © SITA Všetky práva vyhradené.
Miesto, kde pohyb baví
