Piatok 15.8.2025
Meniny má Marcela
15. augusta 2025
Spišský biskup František Trstenský vyzýva k modlitbám za rokovanie na Aljaške – VIDEO
Nejde len o stretnutie dvoch politikov, ale o chvíľu, ktorá môže rozhodnúť o životoch miliónov ľudí, o budúcnosti národov a o pokoji v Európe i vo svete. Takto komentoval na v piatok naplánované rokovanie ...
15.8.2025 (SITA.sk) - Nejde len o stretnutie dvoch politikov, ale o chvíľu, ktorá môže rozhodnúť o životoch miliónov ľudí, o budúcnosti národov a o pokoji v Európe i vo svete. Takto komentoval na v piatok naplánované rokovanie amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina spišský diecézny biskup František Trstenský. Podľa jeho slov tak má tento rok sviatok Nanebovzatia Panny Márie, ktorý pripadá na 15. august, nečakaný rozmer. Rokovanie o ukončení vojny na Ukrajine sa uskutoční na vojenskej základni Elmendorf-Richardson na Aljaške o 11:30 miestneho času, čo predstavuje 21:30 nášho času.
„Pre nás veriacich je tento dátum osobitným znamením. V tento deň si pripomíname, že Panna Mária bola vzatá do neba s telom i dušou, aby sa stala Kráľovnou pokoja a orodovala za svoje deti. Preto vás prosím, zjednoťme sa v modlitbe. Prosme, aby srdcia tých, ktorí budú rokovať, otvoril Duch Svätý, aby namiesto logiky zbraní zvíťazila logika dialógu, aby bolo zastavené zabíjanie,“ vyzval biskup Trstenský.
Farnosť Šúrovce v okrese Trnava zase na sociálnej sieti pripomína, že práve 15. augusta 1945 Japonsko oznámilo kapituláciu, čím sa skončili boje druhej svetovej vojny. Formálny podpis kapitulácie sa uskutočnil 2. septembra. „Bol to deň, keď sa v najväčšom utrpení zrodila nádej na mier. Dnes sa stretnú svetoví lídri, aby rokovali o mieri. Chceme ich podporiť modlitbou,“ uviedla farnosť, ktorá vyzýva k modlitbám za ukončenie vojny na Ukrajiny i pokoj vo svete, a tiež k dobrovoľnému pôstu ako prejavu nádeje a solidarity s trpiacimi.
Zdroj: SITA.sk - Spišský biskup František Trstenský vyzýva k modlitbám za rokovanie na Aljaške – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
