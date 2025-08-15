Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 15.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marcela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

15. augusta 2025

Spišský biskup František Trstenský vyzýva k modlitbám za rokovanie na Aljaške – VIDEO


Tagy: Americký prezident Biskup Rokovanie Ruský prezident vojna na Ukrajine

Nejde len o stretnutie dvoch politikov, ale o chvíľu, ktorá môže rozhodnúť o životoch miliónov ľudí, o budúcnosti národov a o pokoji v Európe i vo svete. Takto komentoval na v piatok naplánované rokovanie ...



Zdieľať
668a7b4a0fbe2817442930 676x385 15.8.2025 (SITA.sk) - Nejde len o stretnutie dvoch politikov, ale o chvíľu, ktorá môže rozhodnúť o životoch miliónov ľudí, o budúcnosti národov a o pokoji v Európe i vo svete. Takto komentoval na v piatok naplánované rokovanie amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina spišský diecézny biskup František Trstenský. Podľa jeho slov tak má tento rok sviatok Nanebovzatia Panny Márie, ktorý pripadá na 15. august, nečakaný rozmer. Rokovanie o ukončení vojny na Ukrajine sa uskutoční na vojenskej základni Elmendorf-Richardson na Aljaške o 11:30 miestneho času, čo predstavuje 21:30 nášho času.


„Pre nás veriacich je tento dátum osobitným znamením. V tento deň si pripomíname, že Panna Mária bola vzatá do neba s telom i dušou, aby sa stala Kráľovnou pokoja a orodovala za svoje deti. Preto vás prosím, zjednoťme sa v modlitbe. Prosme, aby srdcia tých, ktorí budú rokovať, otvoril Duch Svätý, aby namiesto logiky zbraní zvíťazila logika dialógu, aby bolo zastavené zabíjanie,“ vyzval biskup Trstenský.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Farnosť Šúrovce v okrese Trnava zase na sociálnej sieti pripomína, že práve 15. augusta 1945 Japonsko oznámilo kapituláciu, čím sa skončili boje druhej svetovej vojny. Formálny podpis kapitulácie sa uskutočnil 2. septembra. „Bol to deň, keď sa v najväčšom utrpení zrodila nádej na mier. Dnes sa stretnú svetoví lídri, aby rokovali o mieri. Chceme ich podporiť modlitbou,“ uviedla farnosť, ktorá vyzýva k modlitbám za ukončenie vojny na Ukrajiny i pokoj vo svete, a tiež k dobrovoľnému pôstu ako prejavu nádeje a solidarity s trpiacimi.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Spišský biskup František Trstenský vyzýva k modlitbám za rokovanie na Aljaške – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Biskup Rokovanie Ruský prezident vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Macron sa stretne so Zelenským po aljašskom americko-ruskom samite
<< predchádzajúci článok
Prvý domov pre dvojnohých a štvornohých priateľov – väčšinou sú to mladí ľudia, ktorí si vyberajú šteniatka a mačiatka

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 