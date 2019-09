Macron: Trump sa musí s Rúháním stretnúť v New Yorku

Hasan Rúhání, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 25. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron a ďalší európski lídri sa popri prebiehajúcom Valnom zhromaždení OSN v New Yorku snažia zorganizovať schôdzku prezidentov USA a Iránu Donalda Trumpa a Hasana Rúháního, ktorá by pomohla zmierniť aktuálne napätie vo vzťahu oboch mocností.Podľa Macrona šéf Bieleho domu do Teheránu nepocestuje, s iránskym prezidentom sa teda musí stretnúť v New Yorku, informovala agentúra AFP.Ak Rúhánívyjadril sa Macron, keď v utorok odprevádzal iránskeho lídra na stretnutie s britským premiérom Borisom Johnsonom. Ten myšlienku uskutočnenia schôdzky Trump-Rúhání taktiež podporil.Macron vyslovil presvedčenie, že na takéto stretnutie už boli vytvorené vhodné podmienky.Šéf Bieleho domu sa predtým vyjadril, že žiadne stretnutie s Rúháním (zatiaľ) nie je v pláne, ale nič v tomto smere nevylúčil.Iránsky prezident naopak podmienil vzájomné rokovanie obnovením vzájomnej dôvery.povedal v utorok Rúhání pre americkú televíziu Fox News.