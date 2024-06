Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach sa môže začať, obnova pamiatky bude trvať takmer päť rokov (video)

V bode nula

54 mesiacov

Nedokončená rekonštrukcia

25.6.2024 (SITA.sk) - Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ), vedúci Úradu vlády (ÚV) SR Juraj Gedra a zástupcovia zhotoviteľa symbolicky poklepali tehlu, ktorá bude súčasťou rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach.Nešlo o základný kameň, ako obvykle, a tehla by mala byť použitá v interiéri kaštieľa. Gedra v rámci tlačovej besedy uviedol, že v pondelok 24. júna podpísali zmluvu s víťazom verejného obstarávania na zhotoviteľa rekonštrukcie kaštieľa.Zdôraznil, že obnova sa začína po vyše dvoch desaťročiach príprav a okrem zložitých procesov bolo najnáročnejšiou vecou zaobstarať finančné prostriedky. Pripomenul, že kým na začiatku projektu bola očakávaná suma rekonštrukcie, výsledná hodnota verejného obstarávania je. Dodal, že pri konsolidácii verejných financií bolo veľmi náročné zaobstarať ďalších„Dnes sme ešte stále len v bode nula. Ja dúfam, že takto o štyri, päť rokov tu budeme ukazovať výsledky,“ dodal Gedra.Vedúci Úradu vlády SR tiež priblížil, že naplánovaný čas rekonštrukcie je podľa zmluvy 54 mesiacov. Dodal ale, že vývoj bude závisieť aj od preberania stavby, keďže medzi projektovaním rekonštrukcie a podpisom zmluvy uplynul určitý čas a niektoré veci sa na nej zmenili.Diskutovať o tom, či sa suma na rekonštrukciu môže ešte navýšiť, považuje Gedra za predčasné, dodal, že ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému (Smer-SD) prisľúbil, že v prípade zvýšenia nákladov budú hľadať prostriedky v rozpočte Úradu vlády SR.Suma za rekonštrukciu je kompletná a zahŕňa aj zariadenie. Podľa Gedru by v stredu 26. júna mali odovzdávať stavbu realizátorom a začne sa s prácami.Vládny kabinet odsúhlasil spustenie rekonštrukcie Kaštieľa v Rusovciach v prvej polovici júna 2024. V súčasnosti je národná kultúrna pamiatka dlhodobo nevyužívaná, a to z dôvodu, že jej komplexná rekonštrukcia nebola ukončená. Krajský pamiatkový úrad Bratislava , ktorý stav kaštieľa opakovane hodnotil, označil stav pamiatky za narušený až dezolátny. Z technicko-stavebného hľadiska je stav havarijný. Historický park je voľne prístupný pre verejnosť, no viaceré dreviny sú v narušenom stave, čo môže mať za následok ohrozenie návštevníkov.Úrad vlády SR v posledných rokoch vykonáva udržiavacie a zabezpečovacie práce na pamiatke i v parku, zabezpečuje aj stráženie areálu. Po rekonštrukcii a revitalizácii parku by mal kaštieľ slúžiť na reprezentačné, stravovacie a ubytovacie účely, ako aj pre štátne podujatia na najvyššej úrovni, významné medzinárodné návštevy, organizovanie seminárov za účasti najvyšších ústavných činiteľov.