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13. júla 2026
Macron vyhlásil, že Európa je pripravená brániť slobodu aj za cenu krvi
Lídri spojeneckých krajín sa v Paríži zišli na samite na podporu Ukrajiny, Moskva ich označila za „koalíciu vojnových štváčov“. Francúzsky prezident
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13.7.2026 (SITA.sk) - Lídri spojeneckých krajín sa v Paríži zišli na samite na podporu Ukrajiny, Moskva ich označila za „koalíciu vojnových štváčov“.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok vyhlásil, že Európa je pripravená brániť svoju slobodu a bezpečnosť aj za cenu ľudských obetí.
Uviedol to pred samitom takzvanej koalície ochotných, ktorá združuje krajiny podporujúce Ukrajinu vo vojne s Ruskom.
Na stretnutí v Paríži sa zúčastňuje najmenej 25 hláv štátov a vlád vrátane ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Cieľom rokovaní je potvrdiť pokračujúcu podporu Kyjevu, zvýšiť tlak na Moskvu a podporiť snahy o dosiahnutie prímeria a obnovenie mierových rokovaní.
„Odkaz, ktorý vysielame svetu, je jasný. Áno, mier je naším cieľom. Áno, vážime si slobodu a právny štát. A áno, sme pripravení bojovať na ich obranu. Vždy, a ak bude treba, aj za cenu krvi,“ povedal Macron v tradičnom prejave k francúzskym ozbrojeným silám pred štátnym sviatkom Dňa dobytia Bastily.
Francúzsky prezident zároveň vyzval na posilnenie európskej obrany a užšiu spoluprácu zbrojárskeho priemyslu v Európe. Podľa neho sa Európa „stáva mocnosťou pripravenou brániť samu seba“.
Samit sa koná v čase rastúcej podpory Ukrajiny zo strany západných spojencov. Americký prezident Donald Trump v posledných týždňoch naznačil ochotu zvýšiť pomoc Kyjevu a vo Washingtone napredujú aj návrhy na sprísnenie sankcií voči krajinám nakupujúcim ruské energetické suroviny.
Lídri sa budú venovať aj protivzdušnej obrane Ukrajiny a licenčnej výrobe zbraní na jej území. Paríž zároveň oznámil, že mnohonárodné sily určené na podporu budúceho prímeria sú pripravené na nasadenie po skončení bojov.
Kremeľ samit ostro kritizoval. Hovorca Dmitrij Peskov označil účastníkov stretnutia za „koalíciu vojnových štváčov“ a obvinil ich zo snahy pokračovať vo vojne namiesto hľadania mierového riešenia.
„Rusko sa nemôže spoliehať na únavu svojich protivníkov, pretože žiadne známky takejto únavy nevidíme,“ uviedol jeden z poradcov francúzskeho prezidenta.
Zdroj: SITA.sk - Macron vyhlásil, že Európa je pripravená brániť slobodu aj za cenu krvi © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok vyhlásil, že Európa je pripravená brániť svoju slobodu a bezpečnosť aj za cenu ľudských obetí.
Uviedol to pred samitom takzvanej koalície ochotných, ktorá združuje krajiny podporujúce Ukrajinu vo vojne s Ruskom.
Cieľom je mier
Na stretnutí v Paríži sa zúčastňuje najmenej 25 hláv štátov a vlád vrátane ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Cieľom rokovaní je potvrdiť pokračujúcu podporu Kyjevu, zvýšiť tlak na Moskvu a podporiť snahy o dosiahnutie prímeria a obnovenie mierových rokovaní.
„Odkaz, ktorý vysielame svetu, je jasný. Áno, mier je naším cieľom. Áno, vážime si slobodu a právny štát. A áno, sme pripravení bojovať na ich obranu. Vždy, a ak bude treba, aj za cenu krvi,“ povedal Macron v tradičnom prejave k francúzskym ozbrojeným silám pred štátnym sviatkom Dňa dobytia Bastily.
Európa sa ubráni
Francúzsky prezident zároveň vyzval na posilnenie európskej obrany a užšiu spoluprácu zbrojárskeho priemyslu v Európe. Podľa neho sa Európa „stáva mocnosťou pripravenou brániť samu seba“.
Samit sa koná v čase rastúcej podpory Ukrajiny zo strany západných spojencov. Americký prezident Donald Trump v posledných týždňoch naznačil ochotu zvýšiť pomoc Kyjevu a vo Washingtone napredujú aj návrhy na sprísnenie sankcií voči krajinám nakupujúcim ruské energetické suroviny.
Kremeľ kritizuje
Lídri sa budú venovať aj protivzdušnej obrane Ukrajiny a licenčnej výrobe zbraní na jej území. Paríž zároveň oznámil, že mnohonárodné sily určené na podporu budúceho prímeria sú pripravené na nasadenie po skončení bojov.
Kremeľ samit ostro kritizoval. Hovorca Dmitrij Peskov označil účastníkov stretnutia za „koalíciu vojnových štváčov“ a obvinil ich zo snahy pokračovať vo vojne namiesto hľadania mierového riešenia.
„Rusko sa nemôže spoliehať na únavu svojich protivníkov, pretože žiadne známky takejto únavy nevidíme,“ uviedol jeden z poradcov francúzskeho prezidenta.
Zdroj: SITA.sk - Macron vyhlásil, že Európa je pripravená brániť slobodu aj za cenu krvi © SITA Všetky práva vyhradené.
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