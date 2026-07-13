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Šaty, ktoré sa nezabúdajú: Ako zažiariť na stužkovej či svadbe bez zatienenia hviezdy večera?
Stužková, svadba či iná rodinná slávnosť sa nekonajú každý týždeň, preto sa oplatí venovať výberu šiat rovnakú pozornosť, akú venujete samotnej oslave.
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Skúsená krajčírka vám potvrdí, že dobre padnúce šaty nie sú len otázkou veľkosti, ale súhry strihu, materiálu a vašej postavy.
Ako zažiariť na stužkovej či svadbe bez toho, aby ste zatienili hviezdu večera?
Strih rozhoduje o tom, ako sa budete v šatách cítiť celý večer
Strih volíte podľa typu postavy, nie podľa aktuálneho trendu z časopisu. Presýpacie hodiny zvládnu takmer čokoľvek, kým jablkový typ postavy ocení empírový strih, ktorý opticky predĺži siluetu. Platí staré pravidlo krajčírov: „Šaty majú telo zvýrazniť, nie ho maskovať.“ Ak preto váhate, vždy siahnite po strihu, v ktorom sa dokážete voľne pohybovať, sedieť aj tancovať bez neustáleho upravovania.
Materiál musí zodpovedať sezóne aj typu podujatia
Hodváb, saténová viskóza či krepžoržet sa správajú pri každej teplote inak a skúsený predajca vám to na prvý dotyk potvrdí. Na letnú stužkovú sú vhodné ľahké priedušné látky, kým na zimnú svadbu oceníte plnšiu strukturu s podšívkou. Práve pri hľadaní modelu na maturitný ples si mnohé dievčatá všímajú, že najkrajšie šaty na stužkovú sú tie, ktoré kombinujú kvalitnú látku s pohodlným strihom, nie len efektný vzhľad na fotke.
Farba šiat vypovedá o vašom vzťahu k danej udalosti
Farebná paleta nie je len o móde, ale aj o neformálnej etikete. Na cirkevný obrad sa neodporúča biela ani príliš výrazná červená, kým na svetskú oslavu máte voľnejšiu ruku. Ľudové porekadlo hovorí: „Šaty robia človeka, ale farba prezradí náladu.“ Zvoľte odtieň, ktorý ladí s vaším typom pleti aj s charakterom podujatia, nie len s aktuálnym instagramovým trendom.
Rola v svadobnom sprievode mení kritériá výberu šiat
Ak ste súčasťou svadobného sprievodu, výber sa riadi inými pravidlami než pri stužkovej. Farba a strih musia ladiť s ostatnými účastníčkami aj s celkovou štylistikou svadby, no zároveň zostať pohodlné na celodenné nosenie. Skúsené svadobné štylistky odporúčajú, aby boli fenomenálne šaty pre družičky zladené materiálom aj dĺžkou, no s drobnými individuálnymi detailmi, ktoré zachovajú osobitosť každej postavy.
Doplnky a obuv dotvárajú celkový dojem z outfitu
Šaty nikdy nehodnotíte samostatne – doplnky dokážu look povýšiť alebo naopak zničiť. Kabelka, šál či šperky by mali tvoriť maximálne dva výrazné akcenty, inak outfit pôsobí preplnene. Obuv testujte vopred na tvrdej podlahe, nie len doma na koberci, pretože práve tam sa prejaví, či vydržíte celý večer bez bolesti nôh.
Skúšobná fáza sa neoplatí podceňovať ani uponáhľať
Poslednú skúšku absolvujte minimálne dva týždne pred udalosťou, aby ste stihli prípadné úpravy. Vyskúšajte si sadnúť, zdvihnúť ruky aj prejsť sa v topánkach, ktoré budete mať v daný deň. Táto na prvý pohľad banálna príprava rozhoduje o tom, či si spomienku na deň užijete naplno, alebo strávite večer neustálym upravovaním látky.
Zdroj obrázka: shyrix/magnific.com
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