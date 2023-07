Macron vyzval na medzinárodnú vojenskú pomoc pre Ukrajinu, Rusko vraj prejavuje známky slabosti

Cesta do NATO je pre Ukrajinu otvorená

Prísľub Ukrajine

12.7.2023 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu vyzval na vytrvalú medzinárodnú vojenskú podporu pre Ukrajinu , pretože Rusko teraz podľa neho prejavuje známky „slabosti“ a rozdelenia.Na záver samitu Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v Litve, ktorému dominovala vojna , Macron povedal, že cesta pre Ukrajinu do NATO je „otvorená“ aj napriek tomu, že jej členovia aliancie neponúkli jasný časový harmonogram alebo plán pre členstvo.V reakcii na sklamanie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského povedal, že „je oprávnené“, že ukrajinský líder „od nás veľa očakáva“, spojenci NATO však podľa neho „urobili to, čo mali“ a zároveň zachovali jednotu aliancie. Čas je podľa Macrona vo vojne na strane Ukrajiny, pretože rozpory odhalené minulý mesiac vzburou wagnerovcov „ukázali slabosť ruskej moci“.Francúzsky prezident zároveň zopakoval prísľub poslať Ukrajine strely dlhého doletu SCALP a skonštatoval, že spojenci NATO by mali zachovať dlhodobý záväzok, pričom dodal, že aj keď sa bude vojna naťahovať, „stále tam budeme“.Macron sa tiež jasne vyjadril, že je proti rozširovaniu aktivít NATO mimo Európy. Aliancia totiž plánovala otvoriť styčnú kanceláriu v Japonsku, no Francúzsko bolo proti. Francúzsky prezident síce privítal prítomnosť Japonska na samite a povedal, že NATO by malo mať partnerov v indo-pacifickom alebo iných regiónoch.„Napriek tomu, jednoducho povedané, zostáva Organizáciou Severoatlantickej zmluvy. Indo-pacifický región nie je severoatlantický región,“ uzavrel. Agentúra AP pripomína, že Čína predtým v stredu zopakovala, že je „rozhodne proti rozširovaniu NATO na východ do ázijsko-tichomorského regiónu“.