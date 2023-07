Rumunsko začne s výcvikom ukrajinských pilotov na stíhačkách F-16, začiatočný termín však ešte nie je stanovený

Pilotný výcvik

Dĺžka výcviku ešte nie je známa

12.7.2023 (SITA.sk) - Rumunsko začne s výcvikom ukrajinských pilotov na stíhačkách F-16 možno už od budúceho mesiaca. Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na anonymný zdroj, ktorý je oboznámený s ešte trvajúcimi rokovaniami.Pre výcvik vyčlenili leteckú základňu v Rumunsku. To má zhruba desať kvalifikovaných inštruktorov, ktorí absolvovali viac ako 2 000 hodín lietania na daných strojoch. Súčasťou príprav je podľa zdroja rumunská požiadavka letového simulátora na stíhačky od výrobcu Lockheed Martin Tri alebo štyri stroje zo súčasnej rumunskej letky F-16 by mohli byť kedykoľvek použité na výcvikovú misiu, dodal zdroj. Rumunsko má v súčasnosti 16 stíhačiek F-16, do konca roka 2024 by z Nórska malo prísť ešte ďalších 32.Dĺžku výcvikového programu ešte určia. Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov sa v utorok vyjadril, že dúfa vo výsledky do šiestich mesiacov.Reznikov na samite Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) vo Vilniuse podpísal memorandum, v ktorom načrtáva podmienky výcviku na bojové lietadlá s 11 členmi koalície. Medzi členov koalície patrí Dánsko, Holandsko, Belgicko, Kanada, Luxembursko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.