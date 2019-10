OĽaNO chce, aby sa vojakom zvýšili platy skôr

Ilustračná snímka. Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Bratislava 15. októbra (TASR) - Opozičné hnutie OĽaNO chce, aby sa vojakom zvyšovali platy skôr, ako navrhuje ministerstvo obrany, a to už od decembra tohto roku. Návrh novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov počíta s účinnosťou od februára 2020. Hnutie preto podáva pozmeňujúci návrh, ktorým chce posunúť účinnosť. Návrh novely z dielne ministerstva obrany sa aktuálne nachádza v parlamente v druhom čítaní.OĽaNO tvrdí, že účinnosťou novej legislatívy od 1. februára 2020 rezort oberie vojakov o schválenú 10-percentnú valorizáciu, ktorú majú dostať od 1. januára 2020.Hnutie tiež pripomína, že sa podľa novely nezvýšia platy všetkým vojakom. Po prípadnom schválení ich návrhu by podľa OĽaNO vojaci dostali reálne viac o tri mesiace skôr a ich platy by sa následne valorizovali od 1. januára 2020 a táto valorizácia by im nebola 'ukradnutá'.povedal na utorkovej tlačovej konferencii predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger.Plat vojakov by sa podľa novely mal skladať z dvoch zložiek. Približne jednu tretinu hodnostného platu má tvoriť hodnostná tarifa, zvyšné dve tretiny pokryje funkčná tarifa. Hodnostný plat by sa mal zvyšovať za každý rok výkonu štátnej služby o jedno percento.uvádza v návrhu ministerstvo obrany.Výšku hodnostného platu vojaka druhého stupňa stanovilo v návrhu ministerstvo tak, aby sa jej hodnota približovala priemernej nominálnej mesačnej mzde zamestnanca v hospodárstve SR. V návrhu uvádza sumu 1050 eur. Od neho by sa mal odvíjať aj plat mužstva a poddôstojníkov. "pokračuje ministerstvo. Dôstojnícke platy by sa mali odvíjať od platov poručíkov.Rezort obrany chce zvýšením platov vojakov zastaviť pokles záujmu o povolanie profesionálneho vojaka a zvýšiť jeho atraktivitu.Realizácia návrhu zákona by mala stáť ministerstvo obrany v roku 2020 približne 79,5 milióna eur, v roku 2021 asi 103,7 milióna eur a v roku 2022 okolo 118,3 milióna eur.