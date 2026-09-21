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21. septembra 2026

Trump opäť zmenil kurz voči Húsíom, nálety na ich pozície boli údajne tesne pred spustením


Tagy: Červené more Húsíovia Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe Útok na Irán

Saudskoarabský korunný princ žiadal Washington o zásah proti postupujúcim Húsíom, Trump však nechce otvoriť ďalší front vojny. Americký prezident Donald Trump v ...



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aptopix_mideast_wars_yemen__99_9 676x451 21.9.2026 (SITA.sk) - Saudskoarabský korunný princ žiadal Washington o zásah proti postupujúcim Húsíom, Trump však nechce otvoriť ďalší front vojny.


Americký prezident Donald Trump v posledných dňoch niekoľkokrát zmenil postoj k prípadným útokom na jemenských Húsíov, keď zvažoval tlak Saudskej Arábie proti riziku otvorenia ďalšieho frontu vojny na Blízkom východe.

Húsíovia podporovaní Iránom v uplynulých týždňoch rýchlou ofenzívou ovládli celé jemenské pobrežie Červeného mora a dostali vládu podporovanú Rijádom pod silný tlak.

Princ naliehavo žiadal


Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán podľa denníka The New York Times v nedeľu telefonoval Trumpovi a „opäť ho naliehavo žiadal“, aby USA pomohli zastaviť postup Húsíov.

Trump pritom ešte v sobotu svojim poradcom tvrdil, že s náletmi nesúhlasí. Po telefonáte však podľa anonymných predstaviteľov administratívy „nariadil Pentagónu pripraviť letecké útoky proti Húsíom“.

Trump si to rozmyslel


Do nedeľného poludnia svoje rozhodnutie opäť zmenil. Podľa dvoch zdrojov oboznámených s operáciou už velitelia schválili zoznam cieľov, vojaci nakladali bomby do vybraných amerických lietadiel a prvá vlna útokov bola bezprostredne pred začiatkom.

Portál Axios už minulý týždeň informoval, že Trump predchádzajúcu žiadosť Rijádu o útok odmietol. Televízia Fox News v nedeľu uviedla, že prezident povedal, že Húsíovia súhlasili s tým, že nebudú útočiť na americké ciele.

Húsíovia všetko komplikujú


Súčasná vojna na Blízkom východe sa začala 28. februára americko-izraelskými útokmi na Irán. Teherán odpovedal útokmi v regióne a neskôr sa zapojili aj ním podporované skupiny vrátane Húsíov a libanonského Hizballáhu.

Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014 obsadením metropoly Saná Húsíami. Saudská Arábia od roku 2015 vedie koalíciu podporujúcu medzinárodne uznanú vládu. Boje boli od roku 2022 prevažne utlmené, v júli však opäť naplno prepukli.


Zdroj: SITA.sk - Trump opäť zmenil kurz voči Húsíom, nálety na ich pozície boli údajne tesne pred spustením © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Červené more Húsíovia Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
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