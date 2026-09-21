|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 21.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Matúš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. septembra 2026
Trump opäť zmenil kurz voči Húsíom, nálety na ich pozície boli údajne tesne pred spustením
Saudskoarabský korunný princ žiadal Washington o zásah proti postupujúcim Húsíom, Trump však nechce otvoriť ďalší front vojny. Americký prezident Donald Trump v ...
Zdieľať
21.9.2026 (SITA.sk) - Saudskoarabský korunný princ žiadal Washington o zásah proti postupujúcim Húsíom, Trump však nechce otvoriť ďalší front vojny.
Americký prezident Donald Trump v posledných dňoch niekoľkokrát zmenil postoj k prípadným útokom na jemenských Húsíov, keď zvažoval tlak Saudskej Arábie proti riziku otvorenia ďalšieho frontu vojny na Blízkom východe.
Húsíovia podporovaní Iránom v uplynulých týždňoch rýchlou ofenzívou ovládli celé jemenské pobrežie Červeného mora a dostali vládu podporovanú Rijádom pod silný tlak.
Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán podľa denníka The New York Times v nedeľu telefonoval Trumpovi a „opäť ho naliehavo žiadal“, aby USA pomohli zastaviť postup Húsíov.
Trump pritom ešte v sobotu svojim poradcom tvrdil, že s náletmi nesúhlasí. Po telefonáte však podľa anonymných predstaviteľov administratívy „nariadil Pentagónu pripraviť letecké útoky proti Húsíom“.
Do nedeľného poludnia svoje rozhodnutie opäť zmenil. Podľa dvoch zdrojov oboznámených s operáciou už velitelia schválili zoznam cieľov, vojaci nakladali bomby do vybraných amerických lietadiel a prvá vlna útokov bola bezprostredne pred začiatkom.
Portál Axios už minulý týždeň informoval, že Trump predchádzajúcu žiadosť Rijádu o útok odmietol. Televízia Fox News v nedeľu uviedla, že prezident povedal, že Húsíovia súhlasili s tým, že nebudú útočiť na americké ciele.
Súčasná vojna na Blízkom východe sa začala 28. februára americko-izraelskými útokmi na Irán. Teherán odpovedal útokmi v regióne a neskôr sa zapojili aj ním podporované skupiny vrátane Húsíov a libanonského Hizballáhu.
Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014 obsadením metropoly Saná Húsíami. Saudská Arábia od roku 2015 vedie koalíciu podporujúcu medzinárodne uznanú vládu. Boje boli od roku 2022 prevažne utlmené, v júli však opäť naplno prepukli.
Zdroj: SITA.sk - Trump opäť zmenil kurz voči Húsíom, nálety na ich pozície boli údajne tesne pred spustením © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump v posledných dňoch niekoľkokrát zmenil postoj k prípadným útokom na jemenských Húsíov, keď zvažoval tlak Saudskej Arábie proti riziku otvorenia ďalšieho frontu vojny na Blízkom východe.
Húsíovia podporovaní Iránom v uplynulých týždňoch rýchlou ofenzívou ovládli celé jemenské pobrežie Červeného mora a dostali vládu podporovanú Rijádom pod silný tlak.
Princ naliehavo žiadal
Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán podľa denníka The New York Times v nedeľu telefonoval Trumpovi a „opäť ho naliehavo žiadal“, aby USA pomohli zastaviť postup Húsíov.
Trump pritom ešte v sobotu svojim poradcom tvrdil, že s náletmi nesúhlasí. Po telefonáte však podľa anonymných predstaviteľov administratívy „nariadil Pentagónu pripraviť letecké útoky proti Húsíom“.
Trump si to rozmyslel
Do nedeľného poludnia svoje rozhodnutie opäť zmenil. Podľa dvoch zdrojov oboznámených s operáciou už velitelia schválili zoznam cieľov, vojaci nakladali bomby do vybraných amerických lietadiel a prvá vlna útokov bola bezprostredne pred začiatkom.
Portál Axios už minulý týždeň informoval, že Trump predchádzajúcu žiadosť Rijádu o útok odmietol. Televízia Fox News v nedeľu uviedla, že prezident povedal, že Húsíovia súhlasili s tým, že nebudú útočiť na americké ciele.
Húsíovia všetko komplikujú
Súčasná vojna na Blízkom východe sa začala 28. februára americko-izraelskými útokmi na Irán. Teherán odpovedal útokmi v regióne a neskôr sa zapojili aj ním podporované skupiny vrátane Húsíov a libanonského Hizballáhu.
Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014 obsadením metropoly Saná Húsíami. Saudská Arábia od roku 2015 vedie koalíciu podporujúcu medzinárodne uznanú vládu. Boje boli od roku 2022 prevažne utlmené, v júli však opäť naplno prepukli.
Zdroj: SITA.sk - Trump opäť zmenil kurz voči Húsíom, nálety na ich pozície boli údajne tesne pred spustením © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Maďarská polícia vyšetruje diaľničnú zákazku Orbánovej vlády. Štát mala vyjsť o 100 miliárd forintov drahšie
Maďarská polícia vyšetruje diaľničnú zákazku Orbánovej vlády. Štát mala vyjsť o 100 miliárd forintov drahšie
<< predchádzajúci článok
Vojna mení detské životy. Mikloško pripomína právo detí na bezpečie
Vojna mení detské životy. Mikloško pripomína právo detí na bezpečie