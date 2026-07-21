Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 21.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Daniel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova    Regióny

21. júla 2026

Voľby v Košickom kraji by vyhral Trnka, nerozhodnutí voliči môžu ešte zamiešať karty


Tagy: Komunálne voľby Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Prieskum Župné voľby

Realizovaný bol telefonicky a online zberom v dňoch 2. až 16. júla, na vzorke 959 respondentov. Voľby na post predsedu ...



Zdieľať
3j2a1793 scaled 1 676x451 21.7.2026 (SITA.sk) - Realizovaný bol telefonicky a online zberom v dňoch 2. až 16. júla, na vzorke 959 respondentov.


Voľby na post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) by vyhral súčasný župan Rastislav Trnka. Náskok pred kandidátom hnutia Progresívne Slovensko Mariánom Porvažníkom, ktorého podporuje aj ďalších sedem strán súčasnej opozície, má už ale Trnka menší.

Víťaz by bol Trnka


Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry Focus, ktorý si objednal Porvažníkov tím. Realizovaný bol telefonicky a online zberom v dňoch 2. až 16. júla, na vzorke 959 respondentov. Podľa jeho výsledkov by Trnka v boji o post košického župana zvíťazil so ziskom 31,1 percenta voličských hlasov. Porvažníka by volilo 25,9 percenta.

Rozdiel medzi nimi je teda 5,2 percentuálneho bodu. Súčasný predseda KSK, ktorý plánuje svoj mandát v októbrových voľbách do orgánov samospráv obhajovať po tretíkrát, v dosiaľ zverejnených prieskumoch výrazne dominoval, podporu mu v nich deklarovala zhruba polovica voličov. Tretiu priečku v aktuálnom prieskume obsadil kandidát koaličnej strany Hlas-SD Igor Šimko so ziskom 10,7 percenta hlasov. Iného kandidáta by podporilo 1,3 percenta opýtaných.

Nerozhodnutí voliči


Deklarovaná volebná účasť bola v prieskume na úrovni 50,4 percenta. Takmer tretina voličov, konkrétne 31 percent, uvádzala, že nie sú rozhodnutí, komu by odovzdali svoj hlas. Podľa prieskumu by práve nerozhodnutí voliči mohli rozhodnúť o samotnom výsledku volieb.

„Je veľmi povzbudivé, že rozdiel medzi mnou a súčasným županom sa naďalej znižuje. Pripisujem to tomu, že sa mi podarilo predstaviť víziu úspešného východu Žeby dobre bolo a spojiť celú demokratickú koalíciu,” uviedol Porvažník. V jeho prospech sa pred časom vzdal kandidatúry Karel Hirman zo strany Demokrati, neskôr aj Lucia Gurbáľová z KDH. Okrem Trnku, Šimka a Porvažníka avizoval zámer uchádzať sa o post predsedu KSK aj nezávislý kandidát Džemal Kodrazi.


Zdroj: SITA.sk - Voľby v Košickom kraji by vyhral Trnka, nerozhodnutí voliči môžu ešte zamiešať karty © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Prieskum Župné voľby
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Maďarská prokuratúra údajne prejavila záujem o servery Orbánovej strany Fidesz
<< predchádzajúci článok
Talianska polícia zhabala v prístave Vado Ligure 770 kilogramov kokaínu za štvrť miliardy eur

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 