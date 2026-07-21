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21. júla 2026
Voľby v Košickom kraji by vyhral Trnka, nerozhodnutí voliči môžu ešte zamiešať karty
Realizovaný bol telefonicky a online zberom v dňoch 2. až 16. júla, na vzorke 959 respondentov. Voľby na post predsedu ...
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21.7.2026 (SITA.sk) - Realizovaný bol telefonicky a online zberom v dňoch 2. až 16. júla, na vzorke 959 respondentov.
Voľby na post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) by vyhral súčasný župan Rastislav Trnka. Náskok pred kandidátom hnutia Progresívne Slovensko Mariánom Porvažníkom, ktorého podporuje aj ďalších sedem strán súčasnej opozície, má už ale Trnka menší.
Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry Focus, ktorý si objednal Porvažníkov tím. Realizovaný bol telefonicky a online zberom v dňoch 2. až 16. júla, na vzorke 959 respondentov. Podľa jeho výsledkov by Trnka v boji o post košického župana zvíťazil so ziskom 31,1 percenta voličských hlasov. Porvažníka by volilo 25,9 percenta.
Rozdiel medzi nimi je teda 5,2 percentuálneho bodu. Súčasný predseda KSK, ktorý plánuje svoj mandát v októbrových voľbách do orgánov samospráv obhajovať po tretíkrát, v dosiaľ zverejnených prieskumoch výrazne dominoval, podporu mu v nich deklarovala zhruba polovica voličov. Tretiu priečku v aktuálnom prieskume obsadil kandidát koaličnej strany Hlas-SD Igor Šimko so ziskom 10,7 percenta hlasov. Iného kandidáta by podporilo 1,3 percenta opýtaných.
Deklarovaná volebná účasť bola v prieskume na úrovni 50,4 percenta. Takmer tretina voličov, konkrétne 31 percent, uvádzala, že nie sú rozhodnutí, komu by odovzdali svoj hlas. Podľa prieskumu by práve nerozhodnutí voliči mohli rozhodnúť o samotnom výsledku volieb.
„Je veľmi povzbudivé, že rozdiel medzi mnou a súčasným županom sa naďalej znižuje. Pripisujem to tomu, že sa mi podarilo predstaviť víziu úspešného východu Žeby dobre bolo a spojiť celú demokratickú koalíciu,” uviedol Porvažník. V jeho prospech sa pred časom vzdal kandidatúry Karel Hirman zo strany Demokrati, neskôr aj Lucia Gurbáľová z KDH. Okrem Trnku, Šimka a Porvažníka avizoval zámer uchádzať sa o post predsedu KSK aj nezávislý kandidát Džemal Kodrazi.
Zdroj: SITA.sk - Voľby v Košickom kraji by vyhral Trnka, nerozhodnutí voliči môžu ešte zamiešať karty © SITA Všetky práva vyhradené.
Voľby na post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) by vyhral súčasný župan Rastislav Trnka. Náskok pred kandidátom hnutia Progresívne Slovensko Mariánom Porvažníkom, ktorého podporuje aj ďalších sedem strán súčasnej opozície, má už ale Trnka menší.
Víťaz by bol Trnka
Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry Focus, ktorý si objednal Porvažníkov tím. Realizovaný bol telefonicky a online zberom v dňoch 2. až 16. júla, na vzorke 959 respondentov. Podľa jeho výsledkov by Trnka v boji o post košického župana zvíťazil so ziskom 31,1 percenta voličských hlasov. Porvažníka by volilo 25,9 percenta.
Rozdiel medzi nimi je teda 5,2 percentuálneho bodu. Súčasný predseda KSK, ktorý plánuje svoj mandát v októbrových voľbách do orgánov samospráv obhajovať po tretíkrát, v dosiaľ zverejnených prieskumoch výrazne dominoval, podporu mu v nich deklarovala zhruba polovica voličov. Tretiu priečku v aktuálnom prieskume obsadil kandidát koaličnej strany Hlas-SD Igor Šimko so ziskom 10,7 percenta hlasov. Iného kandidáta by podporilo 1,3 percenta opýtaných.
Nerozhodnutí voliči
Deklarovaná volebná účasť bola v prieskume na úrovni 50,4 percenta. Takmer tretina voličov, konkrétne 31 percent, uvádzala, že nie sú rozhodnutí, komu by odovzdali svoj hlas. Podľa prieskumu by práve nerozhodnutí voliči mohli rozhodnúť o samotnom výsledku volieb.
„Je veľmi povzbudivé, že rozdiel medzi mnou a súčasným županom sa naďalej znižuje. Pripisujem to tomu, že sa mi podarilo predstaviť víziu úspešného východu Žeby dobre bolo a spojiť celú demokratickú koalíciu,” uviedol Porvažník. V jeho prospech sa pred časom vzdal kandidatúry Karel Hirman zo strany Demokrati, neskôr aj Lucia Gurbáľová z KDH. Okrem Trnku, Šimka a Porvažníka avizoval zámer uchádzať sa o post predsedu KSK aj nezávislý kandidát Džemal Kodrazi.
Zdroj: SITA.sk - Voľby v Košickom kraji by vyhral Trnka, nerozhodnutí voliči môžu ešte zamiešať karty © SITA Všetky práva vyhradené.
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