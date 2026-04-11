Sobota 11.4.2026
Meniny má Július
11. apríla 2026
Voľby v Maďarsku lákajú aj Slovákov, tipéri stavili tisíce eur najmä na Orbána
Deň pred maďarskými parlamentnými voľbami vidia bookmakeri stávkovej spoločnosti Tipsport ako hlavného favorita opozičného ...
11.4.2026 (SITA.sk) - Deň pred maďarskými parlamentnými voľbami vidia bookmakeri stávkovej spoločnosti Tipsport ako hlavného favorita opozičného lídra Pétera Magyara. Naopak, slovenskí klienti Tipsportu výraznejšie dôverujú súčasnému premiérovi Viktorovi Orbánovi.
Voľby, ktoré sa uskutočnia už v nedeľu, vzbudzujú značnú pozornosť aj na Slovensku. Svedčí o tom viac ako 150-tisíc eur, ktoré slovenskí tipéri vsadili na ich výsledok. Podľa spoločnosti Tipsport je aktuálny kurz na víťazstvo Pétera Magyara 1,40:1, zatiaľ čo na Viktora Orbána 2,55:1.
„Zaujímavosťou je, že naši bookmakeri favorizujú na post premiéra Pétera Magyara, aktuálne s kurzom 1,40:1. Naopak, tipéri vložili až štvornásobne viac peňazí na opätovný úspech Viktora Orbána. Inak povedané, až 80 percent vkladov je na Orbánovo víťazstvo,“ poznamenal manažér komunikácie a hovorca Tipsportu SK Róbert Buček.
Kurz na lídra vládnej strany Fidesz pritom v poslednom období narástol z 2,00:1 na aktuálnych 2,55:1, čo naznačuje, že bookmakeri sa s blížiacim sa termínom volieb čoraz viac prikláňajú k možnosti politickej zmeny v Maďarsku. Najvyššia individuálna stávka na výsledok volieb dosiahla 2 500 eur. Tipér ju podal na víťazstvo Pétera Magyara. Pri kurze 1,45:1 by si v prípade úspechu mohol pripísať výhru vo výške 3 625 eur.
Zdroj: SITA.sk - Voľby v Maďarsku lákajú aj Slovákov, tipéri stavili tisíce eur najmä na Orbána © SITA Všetky práva vyhradené.
Voľby, ktoré sa uskutočnia už v nedeľu, vzbudzujú značnú pozornosť aj na Slovensku. Svedčí o tom viac ako 150-tisíc eur, ktoré slovenskí tipéri vsadili na ich výsledok. Podľa spoločnosti Tipsport je aktuálny kurz na víťazstvo Pétera Magyara 1,40:1, zatiaľ čo na Viktora Orbána 2,55:1.
„Zaujímavosťou je, že naši bookmakeri favorizujú na post premiéra Pétera Magyara, aktuálne s kurzom 1,40:1. Naopak, tipéri vložili až štvornásobne viac peňazí na opätovný úspech Viktora Orbána. Inak povedané, až 80 percent vkladov je na Orbánovo víťazstvo,“ poznamenal manažér komunikácie a hovorca Tipsportu SK Róbert Buček.
Kurz na lídra vládnej strany Fidesz pritom v poslednom období narástol z 2,00:1 na aktuálnych 2,55:1, čo naznačuje, že bookmakeri sa s blížiacim sa termínom volieb čoraz viac prikláňajú k možnosti politickej zmeny v Maďarsku. Najvyššia individuálna stávka na výsledok volieb dosiahla 2 500 eur. Tipér ju podal na víťazstvo Pétera Magyara. Pri kurze 1,45:1 by si v prípade úspechu mohol pripísať výhru vo výške 3 625 eur.
Zdroj: SITA.sk - Voľby v Maďarsku lákajú aj Slovákov, tipéri stavili tisíce eur najmä na Orbána © SITA Všetky práva vyhradené.
