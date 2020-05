Kotleba na ďalšie pojednávanie o sporných šekoch príde, tvrdí hovorca jeho strany

Procedurálny návrh poslankyne

Morálna výzva predsedom

Veta amerického rasistu

22.5.2020 - Predseda strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba sa zúčastní súdneho pojednávania dňa 28. mája v kauze šekov. Pre agentúru SITA to vo štvrtok povedal poslanec a hovorca ĽSNS Ondrej Ďurica.V polovici mája Marian Kotleba v kauze kontroverzných šekov v sume 1 488 eur neprišiel na Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Ospravedlnil sa z dôvodu plnenia poslaneckých povinností. V ten deň pokračovala schôdza parlamentu.Marián Kotleba zároveň zdôraznil, že na pojednávaní chce byť prítomný, a preto nedal súhlas na konanie v jeho neprítomnosti. Sudkyňa pojednávanie odročila na 28. mája.Predsedníčka klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Anna Zemanová v stredu 20. mája procedurálnym návrhom na schôdzi žiadala predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), aby sa 28. mája neuskutočnila mimoriadna schôdza parlamentu.Zemanová chcela tým docieliť, aby sa Marian Kotleba s odkazom na poslanecké povinnosti nevyhol súdu.Poslankyňa SaS tiež požiadala šéfov parlamentných výborov pre obranu a bezpečnosť a na kontrolu Vojenského spravodajstva, kde je Marian Kotleba členom, aby sa v deň konania súdu neuskutočnilo ani žiadne rokovanie týchto výborov.Predsedajúci nedal o iniciatíve Zemanovej hlasovať, pretože by sa schválením jej návrhu obmedzila právomoc šéfa parlamentu zvolávať schôdze.„Skôr išlo o morálnu výzvu predsedovi a aj predsedom výborov, aby na deň súdneho pojednávania iniciatívne neorganizovali schôdze,“ uviedla pre agentúru SITA Zemanová.Predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽaNO) agentúre SITA povedal, že chápe iniciatívu Zemanovej, ale už predtým, ako predniesla svoj návrh, naplánoval rokovanie výboru na iný dátum. „Máme výbor 1. júna a všetci členovia výboru o tom vedia,“ poznamenal Krúpa.Hovorca ĽSNS Ďurica povedal, že sa s názormi poslankyne Zemanovej strana nestotožňuje.„Považujeme ju za šarmantnú dámu a máme k nej úctu. Spomínaný návrh, ktorý predniesla v pléne Národnej rady SR na záver poslednej schôdze, bol možno len prejavom únavy pani poslankyne. Nehneváme sa na ňu,“ dodal Ďurica.Marian Kotleba čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.Dôvodom je, že v marci 2017 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov so sumou 1 488 eur.Číslo 14 v sume 1 488 podľa orgánov činných v trestnom konaní predstavuje vetu „we must secure the existence of our people and a future for white children“ (musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane.Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.