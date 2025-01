Mladík, ktorý sa v Hranovnici vyhrážal učiteľke, ide do väzby

Polícia ešte v stredu 22. januára informovala, že 15-ročný žiak Základnej školy v Hranovnici sa počas vyučovania vyhrážal pedagógovi, že ho zabije. „Tento žiak bol hliadkou Obvodného oddelenia Policajného zboru Hranovnica zadržaný a obmedzený na osobnej slobode," uviedla polícia s tým, že počas incidentu nikto nebol zranený.





24.1.2025 (SITA.sk) - Pätnásťročný mladík, ktorý sa vyhrážal učiteľke Základnej školy v Hranovnici v okrese Poprad, ide do väzby . Informoval o tom v piatok hovorca Krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič. Návrh na vzatie do väzby žiaka školy podala podľa neho prokurátorka Okresnej prokuratúry Poprad vo veci trestného činu nebezpečného vyhrážania Návrh na vzatie do väzby bol podľa hovorcu podaný z dôvodu takzvanej preventívnej väzby. "Na základe doposiaľ vykonaného vyšetrovania je tu dôvodná obava, že v prípade ponechania obvineného na slobode by tento pokračoval v trestnej činnosti," uviedol. Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Poprad v piatok návrhu na vzatie do väzby vyhovel.