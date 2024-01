Maďarsko podporuje vstup Švédska do NATO, Orbán bude naliehať na parlament

24.1.2024 (SITA.sk) - Maďarský premiér Viktor Orbán „znovu potvrdil" podporu jeho vlády snahe Švédska vstúpiť do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) . Povedal to v stredu po telefonickom rozhovore s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom . Informuje o tom web Kyiv Independent.Orbán uviedol, že „bude naďalej naliehať" na maďarský parlament, „aby hlasoval za pridanie Švédska a uzavrel ratifikáciu pri prvej možnej príležitosti". Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó pritom už v júli minulého roka hovoril, že „uzatvorenie ratifikačného procesu je len technickou otázkou".Vyhlásenie maďarského premiéra prišlo po tom, čo turecký parlament v utorok odhlasoval prijatie Švédska do aliancie, pričom posledným odporcom švédskeho členstva zostalo Maďarsko. Turecko naťahovalo proces vstupu Švédska do NATO viac ako 17 mesiacov odvtedy, ako Štokholm v máji 2022 podal žiadosť o vstup.Ak nebude zvolané mimoriadne rokovanie maďarského parlamentu na prediskutovanie otázky švédskeho členstva, jeho ďalšie plánované zasadanie bude až 26. februára.