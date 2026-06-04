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04. júna 2026
Maďarsko sa bude snažiť diverzifikovať dodávky energie. Magyar chce tiež expanziu V4
Diverzifikácia zdrojov energie pomôže znížiť ceny a posilniť energetickú bezpečnosť, hovorí maďarský premiér. Maďarsko plánuje diverzifikovať svoje zdroje energie, aby zabezpečilo energetickú ...
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4.6.2026 (SITA.sk) - Diverzifikácia zdrojov energie pomôže znížiť ceny a posilniť energetickú bezpečnosť, hovorí maďarský premiér.
Maďarsko plánuje diverzifikovať svoje zdroje energie, aby zabezpečilo energetickú bezpečnosť a znížilo ceny. Ako referuje web telex.hu, premiér Péter Magyar zdôraznil dôležitosť získavania energie z rôznych zdrojov.
Uvedené rozhodnutie je súčasťou širšej európskej stratégie na zníženie závislosti od ruskej energie. EÚ už schválila postupný zákaz dovozu plynu z Ruska, ktorý nadobudne účinnosť od roku 2027.
Podľa Magyara jeho vláda urobí všetko pre to, aby krajina dostávala energiu z čo najväčšieho počtu zdrojov. „Na jednej strane to zabezpečí energetickú bezpečnosť a na druhej strane to zníži cenu,“ povedal.
Maďarsko, rovnako ako Slovensko, naďalej dostáva ruskú ropu cez ropovod Družba, okrem energie z iných krajín, a ruský plyn zasa cez ropovod Balkan Stream, ktorý obchádza Ukrajinu.
V januári tohto roka Rada EÚ schválila postupný zákaz dovozu plynu z Ruska. Krátkodobé zmluvy na skvapalnený zemný plyn (LNG) uzavreté pred 17. júnom 2025 boli povolené do 25. apríla. Úplný zákaz dovozu LNG nadobudne účinnosť od začiatku roka 2027 a zákaz dovozu plynu plynovodom od jesene 2027.
Okrem diverzifikácie zdrojov energie Magyar uviedol, že v súvislosti so stretnutím V4, ktoré sa uskutoční 23. júna, navrhol rozšíriť spoločenstvo a pozval i zástupcov Rakúska, Slovinska a Nemecka.
Zdroj: SITA.sk - Maďarsko sa bude snažiť diverzifikovať dodávky energie. Magyar chce tiež expanziu V4 © SITA Všetky práva vyhradené.
Maďarsko plánuje diverzifikovať svoje zdroje energie, aby zabezpečilo energetickú bezpečnosť a znížilo ceny. Ako referuje web telex.hu, premiér Péter Magyar zdôraznil dôležitosť získavania energie z rôznych zdrojov.
Uvedené rozhodnutie je súčasťou širšej európskej stratégie na zníženie závislosti od ruskej energie. EÚ už schválila postupný zákaz dovozu plynu z Ruska, ktorý nadobudne účinnosť od roku 2027.
Podľa Magyara jeho vláda urobí všetko pre to, aby krajina dostávala energiu z čo najväčšieho počtu zdrojov. „Na jednej strane to zabezpečí energetickú bezpečnosť a na druhej strane to zníži cenu,“ povedal.
Maďarsko, rovnako ako Slovensko, naďalej dostáva ruskú ropu cez ropovod Družba, okrem energie z iných krajín, a ruský plyn zasa cez ropovod Balkan Stream, ktorý obchádza Ukrajinu.
V januári tohto roka Rada EÚ schválila postupný zákaz dovozu plynu z Ruska. Krátkodobé zmluvy na skvapalnený zemný plyn (LNG) uzavreté pred 17. júnom 2025 boli povolené do 25. apríla. Úplný zákaz dovozu LNG nadobudne účinnosť od začiatku roka 2027 a zákaz dovozu plynu plynovodom od jesene 2027.
Okrem diverzifikácie zdrojov energie Magyar uviedol, že v súvislosti so stretnutím V4, ktoré sa uskutoční 23. júna, navrhol rozšíriť spoločenstvo a pozval i zástupcov Rakúska, Slovinska a Nemecka.
Zdroj: SITA.sk - Maďarsko sa bude snažiť diverzifikovať dodávky energie. Magyar chce tiež expanziu V4 © SITA Všetky práva vyhradené.
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