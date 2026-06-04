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04. júna 2026
Remišová: Potvrdzuje sa, že postup policajnej inšpekcie v kauze Kajúcnik sprevádzali nezákonnosti
Poslankyňa bude prípad veľmi pozorne sledovať aj naďalej a informovať o ňom verejnosť. Podozrenia z nezákonných postupov pri zásahu policajnej inšpekcie v budove prokuratúry, pri ktorom bol v rámci
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4.6.2026 (SITA.sk) - Poslankyňa bude prípad veľmi pozorne sledovať aj naďalej a informovať o ňom verejnosť.
Podozrenia z nezákonných postupov pri zásahu policajnej inšpekcie v budove prokuratúry, pri ktorom bol v rámci kauzy Kajúcnik zadržaný prokurátor Michal Šúrek, sa na základe informácií z vyšetrovania potvrdzujú.
Skonštatovala to opozičná poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová (klub Slovensko) po tom, čo nahliadla do spisu vedeného na základe jej trestného oznámenia. To Remišová podala ešte začiatkom marca, pričom následne prokuratúra začala trestné stíhanie vo veci prečinu zneužitia právomoci verejného činiteľa.
"Využila som svoje právo a ako oznamovateľka som vykonala nahliadnutie do vyšetrovacieho spisu," uviedla Remišová a doplnila, že prípad bude veľmi pozorne sledovať aj naďalej a informovať o ňom verejnosť.
Remišová trestné oznámenie podala v súvislosti so zadržaním prokurátora Michala Šúreka pri akcii policajnej inšpekcie Kajúcnik. Existujú totiž podľa nej pochybnosti, ako sa príslušníci inšpekcie dostali do budovy prokuratúry, a tiež, že konali v rozpore so zákonom.
Prokurátor Ondrej Repa ešte začiatkom marca uviedol, že prokurátorka generálnej prokuratúry Martina Cibuľová "sondovala" či bude Šúrek na pracovisku a príslušníkov policajnej inšpekcie, ktorí ho prišli zadržať, pustila do budovy prokuratúry. Ďalšia prokurátorka Katarína Habčáková sa podľa Repu zase stretávala so šéfom inšpekčného tímu Veritas Jurajom Lukáčom.
"Je klamstvom, že som mala koordinovať uvedenú akciu Úradu inšpekčnej služby a poskytovať informácie príslušníkom Úradu inšpekčnej služby, čakať ich na chodbe a následne vpustiť do priestorov prokuratúry na štvrtom poschodí," vyhlásila v minulosti Cibuľová.
Príslušníci ÚIS sa podľa nej do budovy dostali štandardným spôsobom, teda zazvonili na službu Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorej sa legitimovali služobnými preukazmi a táto ich následne odviedla na štvrté poschodie, kde vykonali služobný zákrok.
Zdroj: SITA.sk - Remišová: Potvrdzuje sa, že postup policajnej inšpekcie v kauze Kajúcnik sprevádzali nezákonnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Podozrenia z nezákonných postupov pri zásahu policajnej inšpekcie v budove prokuratúry, pri ktorom bol v rámci kauzy Kajúcnik zadržaný prokurátor Michal Šúrek, sa na základe informácií z vyšetrovania potvrdzujú.
Skonštatovala to opozičná poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová (klub Slovensko) po tom, čo nahliadla do spisu vedeného na základe jej trestného oznámenia. To Remišová podala ešte začiatkom marca, pričom následne prokuratúra začala trestné stíhanie vo veci prečinu zneužitia právomoci verejného činiteľa.
"Využila som svoje právo a ako oznamovateľka som vykonala nahliadnutie do vyšetrovacieho spisu," uviedla Remišová a doplnila, že prípad bude veľmi pozorne sledovať aj naďalej a informovať o ňom verejnosť.
Remišová trestné oznámenie podala v súvislosti so zadržaním prokurátora Michala Šúreka pri akcii policajnej inšpekcie Kajúcnik. Existujú totiž podľa nej pochybnosti, ako sa príslušníci inšpekcie dostali do budovy prokuratúry, a tiež, že konali v rozpore so zákonom.
Prokurátor Ondrej Repa ešte začiatkom marca uviedol, že prokurátorka generálnej prokuratúry Martina Cibuľová "sondovala" či bude Šúrek na pracovisku a príslušníkov policajnej inšpekcie, ktorí ho prišli zadržať, pustila do budovy prokuratúry. Ďalšia prokurátorka Katarína Habčáková sa podľa Repu zase stretávala so šéfom inšpekčného tímu Veritas Jurajom Lukáčom.
"Je klamstvom, že som mala koordinovať uvedenú akciu Úradu inšpekčnej služby a poskytovať informácie príslušníkom Úradu inšpekčnej služby, čakať ich na chodbe a následne vpustiť do priestorov prokuratúry na štvrtom poschodí," vyhlásila v minulosti Cibuľová.
Príslušníci ÚIS sa podľa nej do budovy dostali štandardným spôsobom, teda zazvonili na službu Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorej sa legitimovali služobnými preukazmi a táto ich následne odviedla na štvrté poschodie, kde vykonali služobný zákrok.
Zdroj: SITA.sk - Remišová: Potvrdzuje sa, že postup policajnej inšpekcie v kauze Kajúcnik sprevádzali nezákonnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
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