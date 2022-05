Maďarsko si robí z EÚ rukojemníka, členské krajiny sa pravdepodobne nedohodnú na šiestom balíku sankcií proti Rusku

Závislosť na ruskej rope

EÚ je rukojemníkom Maďarska

16.5.2022 (Webnoviny.sk) - Podľa šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella neexistuje garancia, že 27-členný blok sa dokáže rýchlo dohodnúť na novom súbore sankcií proti Rusku, keďže malá skupina krajín pod vedením Maďarska odmieta zákaz dovozu ropy.„Urobíme všetko, čo môžeme, s cieľom situáciu odblokovať. Nemôžem zaručiť, že sa to stane, pretože postoje sú dosť silné,“ povedal Borrell v pondelok pred schôdzkou ministrov zahraničných vecí Európskej únie, ktorej bude predsedať.Borrell dodal, že „niektoré členské krajiny čelia väčším ťažkostiam, pretože sú závislejšie, keďže sú bez prístupu k moru“ a „ropu dostávajú len cez ropovody prichádzajúce z Ruska“.Šiesty balík sankcií proti Rusku pre jeho vojnu na Ukrajine Európska komisia navrhla 4. mája. Súčasťou navrhovaných opatrení je zákaz dovozu ropy z Ruska.Ropné embargo prekáža Maďarsku, ale aj Českej republike a Slovensku, ktoré sú vysoko závislé od ruskej ropy. Výhrady má aj Bulharsko.Litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis povedal, že „celá únia je rukojemníkom jedného členského štátu“. Dodal, že krajinám, ako je Maďarsko, únia navrhla postupné rušenie dovozu ruskej ropy do 31. decembra 2024 a „všetci očakávali, že to bude stačiť“.