Maďarsko v Sýrii neotvára veľvyslanectvo, vyšle tam iba diplomata

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Budapešť 11. septembra (TASR) - Od budúceho roka bude mať Maďarsko diplomata, ktorý niekoľkokrát ročne na kratšie obdobie navštívi Sýriu s cieľom sledovať humanitárnu pomoc a riešiť konzulárne záležitosti. Pre ľavicový denník Népszava to v stredu uviedol maďarský rezort diplomacie.Ministerstvo tak reagovalo na tvrdenie britského denníka The Financial Times (FT) o znovuobnovení diplomatických vzťahov medzi Budapešťou a Damaskom. FT sa odvoláva na bruselské zdroje a podotýka, že Maďarsko je v Sýrii len bezvýznamnou donorskou krajinou.píše FT, ktorému nemenovaný európsky diplomat povedal, že "Podľa FT Česko je jedinou krajinou EÚ, ktorá po vypuknutí vojny nezatvorilo svoje veľvyslanectvo v Damasku. Veľvyslanectvo Rumunska pracuje z libanonského Bejrútu a Bulharsko má v Sýrii nižší stupeň diplomatického zastúpenia.Podľa Népszavy nie je celkom jasné, čo by Maďarsko získalo obnovením diplomatických stykov, ktoré by možno ocenili iba ak v Moskve. Rezort maďarskej diplomacie poznamenal, že Maďarsko v rámci pomoci poskytovanej kresťanom na Blízkom východe podporuje niekoľko sýrskych spoločenstiev, pritom s maďarským štipendiom študuje v Maďarsku množstvo študentov zo Sýrie.