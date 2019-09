Minútou ticha sa začala v New Yorku spomienka na útoky z 11. 9. 2001

Americký prezident Donald Trump a prvá dáma USA Melania Trumpová počas minúty ticha pri príležitosti 18. výročia útokov na Dvojičky Svetového obchodného centra 11. septembra 2019 v Bielom dome vo Washingtone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 11. septembra (TASR) - Minútou ticha a vyzváňaním zvonov sa v stredu v New Yorku začalo spomienkové podujatie k 18. výročiu teroristických útokov z 11. septembra 2001. Informovala o tom agentúra AP.Príbuzní obetí a poprední predstavitelia spoločenského života sa zhromaždili pri pamätníku neďaleko mrakodrapu One World Trade Center na mieste, kde stáli pôvodné budovy Svetového obchodného centra (WTC), ktoré sa pri teroristických útokoch zrútili.Obrad sa začal o 08.46 h miestneho času (14.46 h SELČ), keď unesené lietadlo vrazilo do severnej veže WTC. Potom blízki a príbuzní obetí začali čítať mená takmer 3000 ľudí zabitých pri útokoch, keď celkovo štyri unesené lietadlá vrazili do oboch budov WTC, Pentagónu a jedno sa zrútilo na pole v Pensylvánii.Očakáva sa, že americký prezident Donald Trump sa zúčastní na spomienke v Pentagóne a viceprezident Mike Pence mal na programe prejav pri pamätníku neďaleko Shanksvillu v Pensylvánii, dodáva AP.