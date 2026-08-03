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03. augusta 2026

Obžalovaná v kauze Donovaly chcela stiahnuť svoje vyhlásenie o vine, súd jej to však neumožnil


Tagy: Daňové podvody kauza Báč kauza Donovaly

Šlachtová tvrdí, že nebola riadne poučená advokátom ani súdom a neuvedomovala si dostatočne dôsledky svojho rozhodnutia. Jana ...



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gettyimages 1406402259 scaled 1 e1785254091363 676x413 3.8.2026 (SITA.sk) - Šlachtová tvrdí, že nebola riadne poučená advokátom ani súdom a neuvedomovala si dostatočne dôsledky svojho rozhodnutia.


Jana Šlachtová, obžalovaná v kauze Donovaly, kde figuruje aj Marián Kočner, chcela stiahnuť pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici svoje vyhlásenie o vine. Ako informoval Denník N, obžalovaná tvrdí, že nebola riadne poučená advokátom ani súdom a neuvedomovala si dostatočne dôsledky svojho rozhodnutia. Odvolala sa pritom na judikatúru Ústavného súdu Českej republiky, ktorý stiahnutie vyhlásenia o vine v istých prípadoch pripustil. Senát však rozhodol, že späťvzatie nie je možné.

Šlachtová tiež vyhlásila, že chce vo veci vypovedať. Následne opísala, ako sa s Mariánom Kočnerom zoznámila a ako mu v dobrom úmysle navrhla riešenie po ponuke, že by mu mohla pomôcť s firmami. Obžalovaná tvrdí, že odvtedy len podpisovala zmluvy, ktoré jej nosil Kočner, ale nečítala ich, lebo nevidela na ich spolupráci nič zlé. „Nikdy by som si nedovolila urobiť podvod, svedomie by mi to nedovolilo. Bola by som rada, keby sa k tomu vyjadril aj Marian Kočner a očistil moje meno,“ vyhlásila podľa Denníka N na pojednávaní Šlachtová. Dodala, že ak je vinná, tak len tým, že nečítala zmluvu.

Denník pripomína, že Šlachtová pri vyhlásení o vine priznala účasť na Kočnerových podvodoch v kauzách Donovaly a Báč. Kauza Donovaly je ekonomickým prípadom, pri ktorom po sérii komplikovaných opakovaných prevodov donovalských hotelov Šport a Residence došlo podľa obžaloby k daňovým podvodom a neoprávnenému uplatneniu nadmerných odpočtov DPH vo výške vyše ôsmich miliónov eur. Obžalovaný Kočner vinu v tejto kauze odmieta.


Zdroj: SITA.sk - Obžalovaná v kauze Donovaly chcela stiahnuť svoje vyhlásenie o vine, súd jej to však neumožnil © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Daňové podvody kauza Báč kauza Donovaly
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