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13. júla 2026

Maďarský parlament otvoril cestu k odvolaniu prezidenta Sulyoka


Tagy: Maďarský parlament Maďarský premiér Maďarský prezident Odvolávanie Ústavný zákon

Vláda Pétera Magyara tvrdí, že dokončuje demontáž systému Viktora Orbána, opozícia varuje pred zneužitím moci. Maďarský parlament ...



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hungary_parliament_48538 676x451 13.7.2026 (SITA.sk) - Vláda Pétera Magyara tvrdí, že dokončuje demontáž systému Viktora Orbána, opozícia varuje pred zneužitím moci.


Maďarský parlament schválil v pondelok ústavnú zmenu, ktorá umožňuje odvolanie prezidenta Tamása Sulyoka z funkcie.

Premiér Péter Magyar tento krok označuje za súčasť rozsiahlej reformy zameranej na obmedzenie vplyvu bývalého premiéra Viktora Orbána a jeho spolupracovníkov na štátne inštitúcie.

Orbánovi verní


Poslanci vládnej strany Tisza schválili novelu pomerom hlasov 139 ku šiestim. Magyar dlhodobo tvrdí, že Sulyok a viacerí vysokopostavení predstavitelia štátu zostali lojálni predchádzajúcej vláde a bránia reformám.

„Týmto sme dokončili ústavnú reformu orbánovského režimu,“ vyhlásil premiér po hlasovaní. Pozornosť sa teraz sústreďuje na samotného prezidenta.

Sulyok má päť dní na to, aby novelu podpísal alebo odstúpil z funkcie. Ak tak neurobí, vláda avizovala začatie procesu jeho odvolania.

Fidesz hlasovanie bojkotoval


Orbánova strana Fidesz hlasovanie bojkotovala a zmenu označila za autoritársku. Samotný Orbán varoval, že dnešný zásah proti prezidentovi môže vytvoriť nebezpečný precedens.

Súčasťou novely je aj obmedzenie výkonu poslaneckého mandátu na tri funkčné obdobia alebo 12 rokov a vytvorenie nového úradu na ochranu a vymáhanie štátneho majetku s rozsiahlymi právomocami v boji proti korupcii.

Podľa májového prieskumu agentúry 21 Research Center si odchod prezidenta želá približne 67 percent maďarských voličov.


Zdroj: SITA.sk - Maďarský parlament otvoril cestu k odvolaniu prezidenta Sulyoka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Maďarský parlament Maďarský premiér Maďarský prezident Odvolávanie Ústavný zákon
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