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13. júla 2026

Rakúske špeciálne jednotky zadržali podozrivého ruského obchodníka so zbraňami


Tagy: pištoľ Glock Rakúska polícia Rakúska vláda Strelné zbrane

Muža zatkli priamo počas predaja súčiastok, ktoré mohli slúžiť na nelegálnu výrobu funkčných zbraní. Rakúske špeciálne jednotky zadržali vo



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gettyimages 1283021048 676x449 13.7.2026 (SITA.sk) - Muža zatkli priamo počas predaja súčiastok, ktoré mohli slúžiť na nelegálnu výrobu funkčných zbraní.


Rakúske špeciálne jednotky zadržali vo Viedni 35-ročného ruského občana podozrivého z nelegálneho obchodovania so súčiastkami na strelné zbrane. Oznámilo to v pondelok rakúske ministerstvo vnútra.

Podľa vyšetrovateľov muž predával hlavne, rámy a ďalšie komponenty zbraní značiek Glock, SCT a Lone Wolf, ktoré si zákazníci mohli následne sami zostaviť do plne funkčných strelných zbraní. V niektorých prípadoch mal súčiastky posielať aj do zahraničia prostredníctvom pošty.

Hotovosť a krypto


Polícia ho zadržala 7. júla priamo počas pokusu o predaj komponentov v hodnote približne 4 500 eur. Platba mala byť uskutočnená kombináciou hotovosti a kryptomien.

Rakúske úrady uviedli, že podozrivý bol už predtým známy domácim spravodajským službám. Po zadržaní odmietol vypovedať a súd ho poslal do vyšetrovacej väzby.

Prípad je jedným z prvých významných zásahov po sprísnení rakúskej legislatívy o zbraniach, ktorá od roku 2025 zakazuje nákup a predaj hlavných častí strelných zbraní bez príslušného povolenia.

Mekka priekupníkov


Rakúsko bolo v minulosti kritizované ako zdroj takýchto komponentov pre nelegálny medzinárodný obchod.

„Sprísnenie zákona o zbraniach prináša výsledky – nelegálny obchod so zbraňami sa výrazne obmedzuje,“ vyhlásil minister vnútra Gerhard Karner.

Rakúsko patrí medzi európske krajiny s najvyšším počtom legálne držaných strelných zbraní na obyvateľa.

Vlani bolo v krajine registrovaných viac ako 1,5 milióna zbraní v rukách približne 370-tisíc držiteľov.


Zdroj: SITA.sk - Rakúske špeciálne jednotky zadržali podozrivého ruského obchodníka so zbraňami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: pištoľ Glock Rakúska polícia Rakúska vláda Strelné zbrane
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