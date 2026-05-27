27. mája 2026

Vládny kabinet rokuje na východe Slovenska, témou sú investície a pracovné príležitosti


Medzi hlavnými témami bude najmä rozvoj strategického priemyselného parku Valaliky a investícia automobilky Volvo Cars.



27.5.2026 (SITA.sk) - Medzi hlavnými témami bude najmä rozvoj strategického priemyselného parku Valaliky a investícia automobilky Volvo Cars.


Vládny kabinet v stredu rokuje v okrese Košice-okolie, stretne sa v priestoroch obecného úradu v obci Haniska. Ako informovali z Úradu vlády SR, ministri a ministerky sa budú venovať konkrétnym rozvojovým projektom a prioritám okresov Košice-okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. Medzi hlavnými témami bude najmä rozvoj strategického priemyselného parku Valaliky a investícia automobilky Volvo Cars.

Nové príležitosti a investície


Projekt prinesie nové pracovné príležitosti, rozvoj dodávateľských prevádzok i ďalšie investície na východ Slovenska. Rovnako sa budú venovať aj modernizácii dopravnej infraštruktúry, rozvoju železničných tratí, cestných spojení či zlepšovaniu občianskej vybavenosti v samosprávach v okolí Košíc. Ďalšími témami budú rozvoj verejných služieb, školstva, zdravotníctva aj podpora samospráv.

„V regióne Spiša bude pozornosť smerovať aj na podporu cestovného ruchu a rozvoj infraštruktúry v okolí Slovenského raja. Rokovanie sa zameria na modernizáciu športových a turistických zariadení, podporu cyklotrás, regionálneho turizmu a vytváranie podmienok pre stabilizáciu mladých ľudí v regióne,“ uviedli z úradu vlády.

Dodali, že v okrese Gelnica sa kabinet bude venovať napríklad podpore historických banských regiónov, rozvoju pracovných miest či zlepšovaniu dopravnej dostupnosti a podpore malého a stredného podnikania. Témou bude i potenciál regiónu pre rozvoj ekologického a vidieckeho turizmu v oblasti Volovských vrchov.

„Výjazdové rokovanie vlády SR v Haniske má potvrdiť záujem štátu o systematický rozvoj regiónov východného Slovenska, podporu investícií a modernizáciu infraštruktúry. Cieľom je vytvárať podmienky pre dlhodobo udržateľný rozvoj regiónov, nové pracovné príležitosti a kvalitnejší život obyvateľov východného Slovenska,“ uviedli z úradu vlády.

Významný miľník


Starosta obce Haniska Miloš Barcal pre agentúru SITA uviedol, že rokovanie vlády je pre ich obec významným míľnikom. „Určite bude veľkými písmenami zapísaný tak v pamätnej knihe, ako aj v kronike,“ uviedol. Na margo toho, čo by im pomohlo, ak by pre nich vláda schválila financie, uviedol, že je toho veľmi veľa, tak ako u iných obcí. Spomenul napríklad peniaze na rekonštrukciu domu smútku, ale najmä na výstavbu kanalizácie, ktorá je však veľmi nákladná.

„Práve teraz sme vo fáze, že sme dostali stavebné povolenie a naším prvým krokom bola žiadosť na Environmentálny fond, ktorú sme podávali pred niekoľkými týždňami,“ priblížil starosta. Podotkol ale, že majú zázemie a celkom dobre hospodária.


Zdroj: SITA.sk - Vládny kabinet rokuje na východe Slovenska, témou sú investície a pracovné príležitosti © SITA Všetky práva vyhradené.

