Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
27. mája 2026
Vládny kabinet rokuje na východe Slovenska, témou sú investície a pracovné príležitosti
Medzi hlavnými témami bude najmä rozvoj strategického priemyselného parku Valaliky a investícia automobilky Volvo Cars. Vládny kabinet v ...
27.5.2026 (SITA.sk) - Medzi hlavnými témami bude najmä rozvoj strategického priemyselného parku Valaliky a investícia automobilky Volvo Cars.
Vládny kabinet v stredu rokuje v okrese Košice-okolie, stretne sa v priestoroch obecného úradu v obci Haniska. Ako informovali z Úradu vlády SR, ministri a ministerky sa budú venovať konkrétnym rozvojovým projektom a prioritám okresov Košice-okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. Medzi hlavnými témami bude najmä rozvoj strategického priemyselného parku Valaliky a investícia automobilky Volvo Cars.
Projekt prinesie nové pracovné príležitosti, rozvoj dodávateľských prevádzok i ďalšie investície na východ Slovenska. Rovnako sa budú venovať aj modernizácii dopravnej infraštruktúry, rozvoju železničných tratí, cestných spojení či zlepšovaniu občianskej vybavenosti v samosprávach v okolí Košíc. Ďalšími témami budú rozvoj verejných služieb, školstva, zdravotníctva aj podpora samospráv.
„V regióne Spiša bude pozornosť smerovať aj na podporu cestovného ruchu a rozvoj infraštruktúry v okolí Slovenského raja. Rokovanie sa zameria na modernizáciu športových a turistických zariadení, podporu cyklotrás, regionálneho turizmu a vytváranie podmienok pre stabilizáciu mladých ľudí v regióne,“ uviedli z úradu vlády.
Dodali, že v okrese Gelnica sa kabinet bude venovať napríklad podpore historických banských regiónov, rozvoju pracovných miest či zlepšovaniu dopravnej dostupnosti a podpore malého a stredného podnikania. Témou bude i potenciál regiónu pre rozvoj ekologického a vidieckeho turizmu v oblasti Volovských vrchov.
„Výjazdové rokovanie vlády SR v Haniske má potvrdiť záujem štátu o systematický rozvoj regiónov východného Slovenska, podporu investícií a modernizáciu infraštruktúry. Cieľom je vytvárať podmienky pre dlhodobo udržateľný rozvoj regiónov, nové pracovné príležitosti a kvalitnejší život obyvateľov východného Slovenska,“ uviedli z úradu vlády.
Starosta obce Haniska Miloš Barcal pre agentúru SITA uviedol, že rokovanie vlády je pre ich obec významným míľnikom. „Určite bude veľkými písmenami zapísaný tak v pamätnej knihe, ako aj v kronike,“ uviedol. Na margo toho, čo by im pomohlo, ak by pre nich vláda schválila financie, uviedol, že je toho veľmi veľa, tak ako u iných obcí. Spomenul napríklad peniaze na rekonštrukciu domu smútku, ale najmä na výstavbu kanalizácie, ktorá je však veľmi nákladná.
„Práve teraz sme vo fáze, že sme dostali stavebné povolenie a naším prvým krokom bola žiadosť na Environmentálny fond, ktorú sme podávali pred niekoľkými týždňami,“ priblížil starosta. Podotkol ale, že majú zázemie a celkom dobre hospodária.
Zdroj: SITA.sk - Vládny kabinet rokuje na východe Slovenska, témou sú investície a pracovné príležitosti © SITA Všetky práva vyhradené.
