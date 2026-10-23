Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 23.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alojzia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

23. októbra 2026

Maďarský premiér chce obnoviť dôveru spojencov a pevne ukotviť krajinu v EÚ


Tagy: Maďarská vláda Maďarský parlament

Péter Magyar pri 70. výročí povstania z roku 1956 odmietol lavírovanie medzi Východom a Západom a zdôraznil proeurópske smerovanie krajiny. Maďarský premiér



Zdieľať
hungary_revolution_commemoration_59_32 676x450 23.10.2026 (SITA.sk) - Péter Magyar pri 70. výročí povstania z roku 1956 odmietol lavírovanie medzi Východom a Západom a zdôraznil proeurópske smerovanie krajiny.


Maďarský premiér Péter Magyar v piatok vyhlásil, že jeho krajina chce byť spoľahlivým partnerom Európskej únie (EÚ) a obnoviť dôveru spojencov po 16 rokoch vlády Viktora Orbána.


Magyar vystúpil počas osláv 70. výročia protisovietskeho povstania z roku 1956, ktoré Moskva krvavo potlačila nasadením tankov.

Iný ako Orbán


Jeho prejav sa výrazne líšil od vystúpení jeho predchodcu Orbána, ktorý často útočil na Brusel a prirovnával EÚ k Sovietskemu zväzu.

Maďarsko nie je krajina, ktorá sa môže donekonečna presúvať medzi Východom a Západom. V roku 1956 sa maďarský národ rozhodol jasne: patríme k slobodnej, demokratickej Európe,“ povedal Magyar v parlamente.

„Chceme byť spoľahlivými spojencami, ktorí sedia pri spoločnom stole so vztýčenou hlavou, nie dobrodruhmi, ktorí sa vydieraním a vlastnou cestou dostávajú do izolácie,“ dodal.

Bojkot orbánovcov


Na spomienkové podujatia pricestovali predstavitelia viac ako 40 krajín. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vystúpila na slávnostnej schôdzi parlamentu, ktorú bojkotovala opozícia vrátane Orbánovho Fideszu.

Magyarovi podporovatelia vítali návrat k proeurópskemu smerovaniu, hoci časť z nich očakáva, že Budapešť bude voči Bruselu naďalej kritická napríklad pri financovaní Ukrajiny či migrácii.


Zdroj: SITA.sk - Maďarský premiér chce obnoviť dôveru spojencov a pevne ukotviť krajinu v EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Maďarská vláda Maďarský parlament
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Slovensko sa pripojilo k vyhláseniu upozorňujúcemu na riziko hladomoru v Sudáne

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 