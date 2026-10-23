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23. októbra 2026
Maďarský premiér chce obnoviť dôveru spojencov a pevne ukotviť krajinu v EÚ
Péter Magyar pri 70. výročí povstania z roku 1956 odmietol lavírovanie medzi Východom a Západom a zdôraznil proeurópske smerovanie krajiny. Maďarský premiér
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23.10.2026 (SITA.sk) - Péter Magyar pri 70. výročí povstania z roku 1956 odmietol lavírovanie medzi Východom a Západom a zdôraznil proeurópske smerovanie krajiny.
Magyar vystúpil počas osláv 70. výročia protisovietskeho povstania z roku 1956, ktoré Moskva krvavo potlačila nasadením tankov.
Jeho prejav sa výrazne líšil od vystúpení jeho predchodcu Orbána, ktorý často útočil na Brusel a prirovnával EÚ k Sovietskemu zväzu.
„Maďarsko nie je krajina, ktorá sa môže donekonečna presúvať medzi Východom a Západom. V roku 1956 sa maďarský národ rozhodol jasne: patríme k slobodnej, demokratickej Európe,“ povedal Magyar v parlamente.
„Chceme byť spoľahlivými spojencami, ktorí sedia pri spoločnom stole so vztýčenou hlavou, nie dobrodruhmi, ktorí sa vydieraním a vlastnou cestou dostávajú do izolácie,“ dodal.
Na spomienkové podujatia pricestovali predstavitelia viac ako 40 krajín. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vystúpila na slávnostnej schôdzi parlamentu, ktorú bojkotovala opozícia vrátane Orbánovho Fideszu.
Magyarovi podporovatelia vítali návrat k proeurópskemu smerovaniu, hoci časť z nich očakáva, že Budapešť bude voči Bruselu naďalej kritická napríklad pri financovaní Ukrajiny či migrácii.
Zdroj: SITA.sk - Maďarský premiér chce obnoviť dôveru spojencov a pevne ukotviť krajinu v EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.
Maďarský premiér Péter Magyar v piatok vyhlásil, že jeho krajina chce byť spoľahlivým partnerom Európskej únie (EÚ) a obnoviť dôveru spojencov po 16 rokoch vlády Viktora Orbána.
Magyar vystúpil počas osláv 70. výročia protisovietskeho povstania z roku 1956, ktoré Moskva krvavo potlačila nasadením tankov.
Iný ako Orbán
Jeho prejav sa výrazne líšil od vystúpení jeho predchodcu Orbána, ktorý často útočil na Brusel a prirovnával EÚ k Sovietskemu zväzu.
„Maďarsko nie je krajina, ktorá sa môže donekonečna presúvať medzi Východom a Západom. V roku 1956 sa maďarský národ rozhodol jasne: patríme k slobodnej, demokratickej Európe,“ povedal Magyar v parlamente.
„Chceme byť spoľahlivými spojencami, ktorí sedia pri spoločnom stole so vztýčenou hlavou, nie dobrodruhmi, ktorí sa vydieraním a vlastnou cestou dostávajú do izolácie,“ dodal.
Bojkot orbánovcov
Na spomienkové podujatia pricestovali predstavitelia viac ako 40 krajín. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vystúpila na slávnostnej schôdzi parlamentu, ktorú bojkotovala opozícia vrátane Orbánovho Fideszu.
Magyarovi podporovatelia vítali návrat k proeurópskemu smerovaniu, hoci časť z nich očakáva, že Budapešť bude voči Bruselu naďalej kritická napríklad pri financovaní Ukrajiny či migrácii.
Zdroj: SITA.sk - Maďarský premiér chce obnoviť dôveru spojencov a pevne ukotviť krajinu v EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.
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