|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 24.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kvetoslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. októbra 2026
Hitlerovo Orlie hniezdo zachvátil rozsiahly požiar, polícia zadržala podozrivého
Požiar sa nepodarilo rýchlo dostať pod kontrolu. Rozsiahly požiar zachvátil v noci na sobotu niekdajšiu horskú rezidenciu nacistického diktátora Adolfa Hitlera, ...
Zdieľať
24.10.2026 (SITA.sk) - Požiar sa nepodarilo rýchlo dostať pod kontrolu.
Rozsiahly požiar zachvátil v noci na sobotu niekdajšiu horskú rezidenciu nacistického diktátora Adolfa Hitlera, známu ako Orlie hniezdo, v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko. Pri zásahu nasadili približne 200 hasičov a polícia oznámila zadržanie podozrivej osoby. Pri požiari sa podľa úradov nikto nezranil.
Plamene zasiahli budovu Kehlsteinhaus na vrchole v oblasti Obersalzbergu na juhu Nemecka. Hasiči už pri príchode videli vysoké plamene a na mieste zistili, že objekt je celý v plameňoch. Náročný zásah komplikovala odľahlá poloha stavby v nadmorskej výške 1 834 metrov.
Hovorkyňa polície Lisa Maierová uviedla, že hasiči sa do budovy mohli dostať iba s ťažkými dýchacími prístrojmi. Záchranné zložky dostali hlásenie o požiari v piatok približne o 21.50 h, keď sa aktivoval detektor dymu a spustil požiarny poplach.
Požiar sa nepodarilo rýchlo dostať pod kontrolu. Podľa záberov meteorologickej kamery bola historická budova aj v skorých sobotňajších hodinách naďalej v plameňoch, pričom na alpskom vrchole snežilo. Polícia uzavrela prístupovú cestu k rezidencii a hasiči pri prehliadke objektu nikoho nenašli.
"Podozrivú osobu sme dočasne zadržali," uviedla polícia v následnom vyhlásení. Príčinu požiaru zatiaľ oficiálne neoznámila, nemecké médiá však informovali, že vyšetrovatelia preverujú možné úmyselné podpálenie. Denník Bild napísal, že úrady zadržali motocyklistu, na ktorého natrafili cestou k požiaru. Polícia tieto podrobnosti zatiaľ nepotvrdila a na sobotu plánovala tlačovú konferenciu.
Orlie hniezdo postavili v rokoch 1937 až 1938 ako reprezentatívny objekt nacistického režimu. Kamenná a žulová stavba mala oslavovať Hitlerovu vládu a svojou polohou s výhľadom na bavorské Alpy zapôsobiť aj na zahraničných diplomatov. Samotný Hitler však rezidenciu navštevoval len zriedkavo.
Budova prežila druhú svetovú vojnu bez poškodenia. Od roku 1952 slúži aj ako miesto historickej expozície pripomínajúcej jej nacistickú minulosť a nachádza sa v nej reštaurácia. Objekt je súčasťou dedičstva Tretej ríše, ktorej režim počas holokaustu a nacistického prenasledovania zavraždil milióny Židov a ďalších obetí vrátane Rómov, homosexuálov a politických odporcov.
Zdroj: SITA.sk - Hitlerovo Orlie hniezdo zachvátil rozsiahly požiar, polícia zadržala podozrivého © SITA Všetky práva vyhradené.
Rozsiahly požiar zachvátil v noci na sobotu niekdajšiu horskú rezidenciu nacistického diktátora Adolfa Hitlera, známu ako Orlie hniezdo, v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko. Pri zásahu nasadili približne 200 hasičov a polícia oznámila zadržanie podozrivej osoby. Pri požiari sa podľa úradov nikto nezranil.
Celý objekt v plameňoch
Plamene zasiahli budovu Kehlsteinhaus na vrchole v oblasti Obersalzbergu na juhu Nemecka. Hasiči už pri príchode videli vysoké plamene a na mieste zistili, že objekt je celý v plameňoch. Náročný zásah komplikovala odľahlá poloha stavby v nadmorskej výške 1 834 metrov.
Hovorkyňa polície Lisa Maierová uviedla, že hasiči sa do budovy mohli dostať iba s ťažkými dýchacími prístrojmi. Záchranné zložky dostali hlásenie o požiari v piatok približne o 21.50 h, keď sa aktivoval detektor dymu a spustil požiarny poplach.
Preverujú možné úmyselné podpálenie
Požiar sa nepodarilo rýchlo dostať pod kontrolu. Podľa záberov meteorologickej kamery bola historická budova aj v skorých sobotňajších hodinách naďalej v plameňoch, pričom na alpskom vrchole snežilo. Polícia uzavrela prístupovú cestu k rezidencii a hasiči pri prehliadke objektu nikoho nenašli.
"Podozrivú osobu sme dočasne zadržali," uviedla polícia v následnom vyhlásení. Príčinu požiaru zatiaľ oficiálne neoznámila, nemecké médiá však informovali, že vyšetrovatelia preverujú možné úmyselné podpálenie. Denník Bild napísal, že úrady zadržali motocyklistu, na ktorého natrafili cestou k požiaru. Polícia tieto podrobnosti zatiaľ nepotvrdila a na sobotu plánovala tlačovú konferenciu.
Orlie hniezdo postavili v rokoch 1937 až 1938 ako reprezentatívny objekt nacistického režimu. Kamenná a žulová stavba mala oslavovať Hitlerovu vládu a svojou polohou s výhľadom na bavorské Alpy zapôsobiť aj na zahraničných diplomatov. Samotný Hitler však rezidenciu navštevoval len zriedkavo.
Budova prežila druhú svetovú vojnu bez poškodenia. Od roku 1952 slúži aj ako miesto historickej expozície pripomínajúcej jej nacistickú minulosť a nachádza sa v nej reštaurácia. Objekt je súčasťou dedičstva Tretej ríše, ktorej režim počas holokaustu a nacistického prenasledovania zavraždil milióny Židov a ďalších obetí vrátane Rómov, homosexuálov a politických odporcov.
Zdroj: SITA.sk - Hitlerovo Orlie hniezdo zachvátil rozsiahly požiar, polícia zadržala podozrivého © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Dopravná nehoda v okrese Sabinov sa skončila tragicky, o život prišlo dieťa
Dopravná nehoda v okrese Sabinov sa skončila tragicky, o život prišlo dieťa
<< predchádzajúci článok
Ako sa rokmi zmenil záujem Slovákov o voľby do samosprávy? Takto sa vyvíjala volebná účasť
Ako sa rokmi zmenil záujem Slovákov o voľby do samosprávy? Takto sa vyvíjala volebná účasť