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23. októbra 2026

Moskva potvrdila prímerie v Oleškách údajne dohodnuté Melaniou Trumpovou


Tagy: Prímerie Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Dohoda má od pondelka umožniť dovoz humanitárnej pomoci a evakuáciu civilistov z Ruskom okupovaného mesta. Rusko začne dodržiavať miestne prímerie v okupovanom ukrajinskom ...



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russia_us__486 676x451 23.10.2026 (SITA.sk) - Dohoda má od pondelka umožniť dovoz humanitárnej pomoci a evakuáciu civilistov z Ruskom okupovaného mesta.


Rusko začne dodržiavať miestne prímerie v okupovanom ukrajinskom meste Olešky 27. októbra o 02.00 hod. SEČ, náčelník ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov.


Kremeľ predtým potvrdil prípravu dohody po tom, ako americká prvá dáma Melania Trumpová oznámila, že ju sprostredkovala medzi Moskvou a Kyjevom.


„Vítame úsilie prvej dámy USA Melanie Trumpovej, ktorá významne prispela ku koordinácii humanitárnej operácie,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Dodal, že armáda pracuje na koordinácii praktických podrobností prímeria.

Prvá dáma očakáva


Dohoda má umožniť dovoz humanitárnej pomoci a evakuáciu obyvateľov mesta. Trumpová uviedla, že civilisti, ktorí budú chcieť Olešky opustiť, dostanú koordinovanú pomoc a dopravu na územie podľa vlastného výberu.

„Očakávam, že niektorí budú chcieť ísť do Ruska a iní na Ukrajinu,“ uviedla americká prvá dáma.

Zásobovanie a bezpečie


Olešky ležia na ľavom brehu Dnepra v Chersonskej oblasti a ruské jednotky ich obsadili v roku 2022. Pred ruskou inváziou tam žilo približne 24-tisíc ľudí, dnes ich podľa odhadov zostáva asi dvetisíc.

Bývalí obyvatelia mesta v uplynulých týždňoch upozorňovali, že civilisti zostávajú medzi ruskými a ukrajinskými pozíciami a čelia čoraz vážnejšiemu nedostatku potravín a liekov.

Miestne prímerie má vytvoriť priestor na ich zásobovanie a bezpečný odchod z mesta.


Zdroj: SITA.sk - Moskva potvrdila prímerie v Oleškách údajne dohodnuté Melaniou Trumpovou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prímerie Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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