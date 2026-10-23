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23. októbra 2026
Moskva potvrdila prímerie v Oleškách údajne dohodnuté Melaniou Trumpovou
Dohoda má od pondelka umožniť dovoz humanitárnej pomoci a evakuáciu civilistov z Ruskom okupovaného mesta. Rusko začne dodržiavať miestne prímerie v okupovanom ukrajinskom ...
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23.10.2026 (SITA.sk) - Dohoda má od pondelka umožniť dovoz humanitárnej pomoci a evakuáciu civilistov z Ruskom okupovaného mesta.
„Vítame úsilie prvej dámy USA Melanie Trumpovej, ktorá významne prispela ku koordinácii humanitárnej operácie,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Dodal, že armáda pracuje na koordinácii praktických podrobností prímeria.
Dohoda má umožniť dovoz humanitárnej pomoci a evakuáciu obyvateľov mesta. Trumpová uviedla, že civilisti, ktorí budú chcieť Olešky opustiť, dostanú koordinovanú pomoc a dopravu na územie podľa vlastného výberu.
„Očakávam, že niektorí budú chcieť ísť do Ruska a iní na Ukrajinu,“ uviedla americká prvá dáma.
Olešky ležia na ľavom brehu Dnepra v Chersonskej oblasti a ruské jednotky ich obsadili v roku 2022. Pred ruskou inváziou tam žilo približne 24-tisíc ľudí, dnes ich podľa odhadov zostáva asi dvetisíc.
Bývalí obyvatelia mesta v uplynulých týždňoch upozorňovali, že civilisti zostávajú medzi ruskými a ukrajinskými pozíciami a čelia čoraz vážnejšiemu nedostatku potravín a liekov.
Miestne prímerie má vytvoriť priestor na ich zásobovanie a bezpečný odchod z mesta.
Zdroj: SITA.sk - Moskva potvrdila prímerie v Oleškách údajne dohodnuté Melaniou Trumpovou © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko začne dodržiavať miestne prímerie v okupovanom ukrajinskom meste Olešky 27. októbra o 02.00 hod. SEČ, náčelník ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov.
Kremeľ predtým potvrdil prípravu dohody po tom, ako americká prvá dáma Melania Trumpová oznámila, že ju sprostredkovala medzi Moskvou a Kyjevom.
„Vítame úsilie prvej dámy USA Melanie Trumpovej, ktorá významne prispela ku koordinácii humanitárnej operácie,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Dodal, že armáda pracuje na koordinácii praktických podrobností prímeria.
Prvá dáma očakáva
Dohoda má umožniť dovoz humanitárnej pomoci a evakuáciu obyvateľov mesta. Trumpová uviedla, že civilisti, ktorí budú chcieť Olešky opustiť, dostanú koordinovanú pomoc a dopravu na územie podľa vlastného výberu.
„Očakávam, že niektorí budú chcieť ísť do Ruska a iní na Ukrajinu,“ uviedla americká prvá dáma.
Zásobovanie a bezpečie
Olešky ležia na ľavom brehu Dnepra v Chersonskej oblasti a ruské jednotky ich obsadili v roku 2022. Pred ruskou inváziou tam žilo približne 24-tisíc ľudí, dnes ich podľa odhadov zostáva asi dvetisíc.
Bývalí obyvatelia mesta v uplynulých týždňoch upozorňovali, že civilisti zostávajú medzi ruskými a ukrajinskými pozíciami a čelia čoraz vážnejšiemu nedostatku potravín a liekov.
Miestne prímerie má vytvoriť priestor na ich zásobovanie a bezpečný odchod z mesta.
Zdroj: SITA.sk - Moskva potvrdila prímerie v Oleškách údajne dohodnuté Melaniou Trumpovou © SITA Všetky práva vyhradené.
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