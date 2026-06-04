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04. júna 2026

Maďarský premiér Magyar žiada EÚ o ukončenie konania proti Budapešti


Tagy: Írska vláda írsky premiér Maďarská vláda Maďarský premiér

Nová maďarská vláda sa snaží zlepšiť vzťahy s Bruselom po rokoch sporov za vlády Viktora Orbána.



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hungary_ireland_76936 676x451 4.6.2026 (SITA.sk) - Nová maďarská vláda sa snaží zlepšiť vzťahy s Bruselom po rokoch sporov za vlády Viktora Orbána.

Maďarský premiér Péter Magyar vo štvrtok požiadal nadchádzajúce írske predsedníctvo v Európskej únii (EÚ) o pomoc pri ukončení disciplinárneho konania proti Budapešti podľa článku 7 Zmluvy o EÚ.



Môže za to Orbán


Konanie voči Maďarsku prebieha od septembra 2018 pre podozrenia z porušovania princípov právneho štátu a demokratických hodnôt počas vlády nacionalistického premiéra Viktora Orbána. Teoreticky môže viesť až k pozastaveniu hlasovacích práv krajiny v Rade EÚ.


„Budeme sa spoliehať na pomoc írskeho predsedníctva pri ukončení prebiehajúceho konania podľa článku 7 proti Maďarsku,“ povedal Magyar po rokovaní s írskym premiérom Micheálom Martinom.


Magyar, ktorý nastúpil do funkcie minulý mesiac, sa snaží obnoviť vzťahy s Bruselom po napätých rokoch Orbánovej vlády. V posledných týždňoch navštívil viaceré členské štáty EÚ vrátane Nemecka a Francúzska.



Obavy o právny štát


Premiér zároveň oznámil, že sa chce počas júnového summitu EÚ stretnúť s predsedníčkou Európskeho parlamentu (EP) Robertou Metsolovou, aby diskutovali o čo najrýchlejšom ukončení konania.


„Na dosiahnutie tohto cieľa musí Európsky parlament najprv stiahnuť svoju sťažnosť a následne musí konanie uzavrieť aj Rada EÚ,“ uviedol Magyar.


EÚ minulý týždeň oznámila, že Maďarsku môže uvoľniť viac než 16 miliárd eur zadržaných pre obavy o stav právneho štátu, ak bude pokračovať v reformách.




Zdroj: SITA.sk - Maďarský premiér Magyar žiada EÚ o ukončenie konania proti Budapešti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Írska vláda írsky premiér Maďarská vláda Maďarský premiér
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