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08. júna 2026
Trumpova popularita klesla na historické minimum, demokrati majú šancu ovládnuť Kongres
Väčšina Američanov kritizuje vojnu s Iránom aj stav ekonomiky, republikáni sa obávajú novembrových volieb. Popularita amerického prezidenta
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Popularita amerického prezidenta Donalda Trumpa klesla na nové minimum. Podľa agregovaného prehľadu prieskumov verejnej mienky, ktorý zostavuje týždenník The Economist v spolupráci so spoločnosťou YouGov, dosiahla Trumpova čistá podpora hodnotu mínus 25 percentuálnych bodov.
Najhorší prezident
Ide o najhorší výsledok amerického prezidenta od začiatku sledovania v roku 2009. Negatívne sa na Trumpovej popularite podpísala najmä vojna s Iránom.
Viac než polovica Američanov podľa prieskumov spätne považuje konflikt za „nesprávne rozhodnutie“. Ešte väčšiu nespokojnosť však vyvoláva stav ekonomiky.
Tri štvrtiny opýtaných označili ekonomickú situáciu v USA za „priemernú“ alebo „zlú“ a 59 percent respondentov uviedlo, že sa ekonomika ďalej zhoršuje.
Vážne poškodenie strany
The Economist upozorňuje, že ak sa ekonomická situácia nezlepší, môže to vážne poškodiť Republikánsku stranu v novembrových voľbách do Kongresu.
Model denníka momentálne odhaduje, že demokrati majú 90-percentnú pravdepodobnosť získať kontrolu nad Snemovňou reprezentantov. Výsledok boja o Senát označuje za otvorený.
Trump si napriek slabej popularite naďalej upevňuje kontrolu nad Republikánskou stranou prostredníctvom straníckych primárok.
V Texase sa s jeho podporou stal republikánskym kandidátom do Senátu generálny prokurátor Ken Paxton, ktorý výrazne porazil štvornásobného úradujúceho senátora.
Nie všetci uspeli
Politici, ktorí sa voči Trumpovi vyhranili, podľa The Economist často prehrali svoje primárky vrátane senátora Billa Cassidyho z Louisiany či kongresmana Thomasa Massieho z Kentucky.
Nie všetci Trumpovi favoriti však uspeli. V republikánskych primárkach na post guvernéra štátu Iowa prehral Trumpom podporovaný Randy Feenstra s outsiderom Zachom Lahnom.
The Economist upozorňuje, že lojalita voči Trumpovi síce stále pomáha republikánom vyhrávať stranícke nominácie, no vzhľadom na prezidentovu nepopularitu môže byť v samotných novembrových voľbách skôr príťažou.
Zdroj: SITA.sk - Trumpova popularita klesla na historické minimum, demokrati majú šancu ovládnuť Kongres © SITA Všetky práva vyhradené.
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