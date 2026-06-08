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08. júna 2026

Trumpova popularita klesla na historické minimum, demokrati majú šancu ovládnuť Kongres


Tagy: Americká Republikánska strana Americký prezident Demokratická strana v USA Popularita

Väčšina Američanov kritizuje vojnu s Iránom aj stav ekonomiky, republikáni sa obávajú novembrových volieb. Popularita amerického prezidenta



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trump_89489 676x451 8.6.2026 (SITA.sk) - Väčšina Američanov kritizuje vojnu s Iránom aj stav ekonomiky, republikáni sa obávajú novembrových volieb.

Popularita amerického prezidenta Donalda Trumpa klesla na nové minimum. Podľa agregovaného prehľadu prieskumov verejnej mienky, ktorý zostavuje týždenník The Economist v spolupráci so spoločnosťou YouGov, dosiahla Trumpova čistá podpora hodnotu mínus 25 percentuálnych bodov.



Najhorší prezident


Ide o najhorší výsledok amerického prezidenta od začiatku sledovania v roku 2009. Negatívne sa na Trumpovej popularite podpísala najmä vojna s Iránom.


Viac než polovica Američanov podľa prieskumov spätne považuje konflikt za „nesprávne rozhodnutie“. Ešte väčšiu nespokojnosť však vyvoláva stav ekonomiky.


Tri štvrtiny opýtaných označili ekonomickú situáciu v USA za „priemernú“ alebo „zlú“ a 59 percent respondentov uviedlo, že sa ekonomika ďalej zhoršuje.



Vážne poškodenie strany


The Economist upozorňuje, že ak sa ekonomická situácia nezlepší, môže to vážne poškodiť Republikánsku stranu v novembrových voľbách do Kongresu.


Model denníka momentálne odhaduje, že demokrati majú 90-percentnú pravdepodobnosť získať kontrolu nad Snemovňou reprezentantov. Výsledok boja o Senát označuje za otvorený.


Trump si napriek slabej popularite naďalej upevňuje kontrolu nad Republikánskou stranou prostredníctvom straníckych primárok.


V Texase sa s jeho podporou stal republikánskym kandidátom do Senátu generálny prokurátor Ken Paxton, ktorý výrazne porazil štvor­násobného úradujúceho senátora.



Nie všetci uspeli


Politici, ktorí sa voči Trumpovi vyhranili, podľa The Economist často prehrali svoje primárky vrátane senátora Billa Cassidyho z Louisiany či kongresmana Thomasa Massieho z Kentucky.


Nie všetci Trumpovi favoriti však uspeli. V republikánskych primárkach na post guvernéra štátu Iowa prehral Trumpom podporovaný Randy Feenstra s outsiderom Zachom Lahnom.


The Economist upozorňuje, že lojalita voči Trumpovi síce stále pomáha republikánom vyhrávať stranícke nominácie, no vzhľadom na prezidentovu nepopularitu môže byť v samotných novembrových voľbách skôr príťažou.




Zdroj: SITA.sk - Trumpova popularita klesla na historické minimum, demokrati majú šancu ovládnuť Kongres © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americká Republikánska strana Americký prezident Demokratická strana v USA Popularita
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