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30. septembra 2026
Maďarský súd poslal bývalého Orbánovho ministra na 30 dní do väzby
Miklós Seszták je podozrivý z prijímania úplatkov v kauze Volánbusz, svoju vinu odmieta. Budínsky ústredný obvodný súd nariadil v stredu 30-dňovú väzbu poslancovi ...
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30.9.2026 (SITA.sk) - Miklós Seszták je podozrivý z prijímania úplatkov v kauze Volánbusz, svoju vinu odmieta.
Sesztáka zadržali v pondelok po tom, ako ho maďarský parlament zbavil poslaneckej imunity.
Následne prokuratúra požiadala súd o jeho vzatie do väzby. Rozhodnutie znamená, že bývalý člen vlády Viktora Orbána zostane za mrežami najmenej počas úvodnej fázy vyšetrovania.
Prípad súvisí s rozsiahlym vyšetrovaním korupcie okolo štátnej dopravnej spoločnosti Volánbusz.
Seszták je podozrivý z prijímania úplatkov a ďalších trestných činov, ktoré mali súvisieť so štátnymi zákazkami.
Vyšetrovatelia preverujú podozrenie, že Seszták a ďalšie osoby mohli prostredníctvom sprostredkovateľov získavať neoprávnené finančné výhody v hodnote miliárd forintov.
V rozvetvenej kauze už úrady obvinili viacero ľudí a zaistili nehnuteľnosti, vozidlá a ďalší majetok v hodnote takmer troch miliárd forintov.
Seszták sa po zbavení imunity dostavil na Ústrednú vyšetrovaciu prokuratúru, kde ho zadržali pracovníci nového Národného úradu pre vymáhanie a ochranu verejného majetku.
Bývalý minister všetky obvinenia odmieta a tvrdí, že nespáchal nijaký trestný čin. Naznačil tiež, že vyšetrovanie môže byť založené na výpovedi niektorého z ďalších podozrivých.
Zdroj: SITA.sk - Maďarský súd poslal bývalého Orbánovho ministra na 30 dní do väzby © SITA Všetky práva vyhradené.
Budínsky ústredný obvodný súd nariadil v stredu 30-dňovú väzbu poslancovi Kresťanskodemokratickej ľudovej strany (KDNP) a bývalému ministrovi národného rozvoja Miklósovi Sesztákovi, informoval portál Telex.
Sesztáka zadržali v pondelok po tom, ako ho maďarský parlament zbavil poslaneckej imunity.
Následne prokuratúra požiadala súd o jeho vzatie do väzby. Rozhodnutie znamená, že bývalý člen vlády Viktora Orbána zostane za mrežami najmenej počas úvodnej fázy vyšetrovania.
Rozsiahle vyšetrovanie
Prípad súvisí s rozsiahlym vyšetrovaním korupcie okolo štátnej dopravnej spoločnosti Volánbusz.
Seszták je podozrivý z prijímania úplatkov a ďalších trestných činov, ktoré mali súvisieť so štátnymi zákazkami.
Vyšetrovatelia preverujú podozrenie, že Seszták a ďalšie osoby mohli prostredníctvom sprostredkovateľov získavať neoprávnené finančné výhody v hodnote miliárd forintov.
Obvinenia odmieta
V rozvetvenej kauze už úrady obvinili viacero ľudí a zaistili nehnuteľnosti, vozidlá a ďalší majetok v hodnote takmer troch miliárd forintov.
Seszták sa po zbavení imunity dostavil na Ústrednú vyšetrovaciu prokuratúru, kde ho zadržali pracovníci nového Národného úradu pre vymáhanie a ochranu verejného majetku.
Bývalý minister všetky obvinenia odmieta a tvrdí, že nespáchal nijaký trestný čin. Naznačil tiež, že vyšetrovanie môže byť založené na výpovedi niektorého z ďalších podozrivých.
Zdroj: SITA.sk - Maďarský súd poslal bývalého Orbánovho ministra na 30 dní do väzby © SITA Všetky práva vyhradené.
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