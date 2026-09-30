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30. septembra 2026

Maďarský súd poslal bývalého Orbánovho ministra na 30 dní do väzby


Tagy: bývalý minister Maďarský parlament vzatie do väzby Zbavenie imunity

Miklós Seszták je podozrivý z prijímania úplatkov v kauze Volánbusz, svoju vinu odmieta. Budínsky ústredný obvodný súd nariadil v stredu 30-dňovú väzbu poslancovi ...



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hungary_prime_minister_immunity_94599 676x451 30.9.2026 (SITA.sk) - Miklós Seszták je podozrivý z prijímania úplatkov v kauze Volánbusz, svoju vinu odmieta.


Budínsky ústredný obvodný súd nariadil v stredu 30-dňovú väzbu poslancovi Kresťanskodemokratickej ľudovej strany (KDNP) a bývalému ministrovi národného rozvoja Miklósovi Sesztákovi, informoval portál Telex.


Sesztáka zadržali v pondelok po tom, ako ho maďarský parlament zbavil poslaneckej imunity.

Následne prokuratúra požiadala súd o jeho vzatie do väzby. Rozhodnutie znamená, že bývalý člen vlády Viktora Orbána zostane za mrežami najmenej počas úvodnej fázy vyšetrovania.

Rozsiahle vyšetrovanie


Prípad súvisí s rozsiahlym vyšetrovaním korupcie okolo štátnej dopravnej spoločnosti Volánbusz.

Seszták je podozrivý z prijímania úplatkov a ďalších trestných činov, ktoré mali súvisieť so štátnymi zákazkami.

Vyšetrovatelia preverujú podozrenie, že Seszták a ďalšie osoby mohli prostredníctvom sprostredkovateľov získavať neoprávnené finančné výhody v hodnote miliárd forintov.

Obvinenia odmieta


V rozvetvenej kauze už úrady obvinili viacero ľudí a zaistili nehnuteľnosti, vozidlá a ďalší majetok v hodnote takmer troch miliárd forintov.

Seszták sa po zbavení imunity dostavil na Ústrednú vyšetrovaciu prokuratúru, kde ho zadržali pracovníci nového Národného úradu pre vymáhanie a ochranu verejného majetku.

Bývalý minister všetky obvinenia odmieta a tvrdí, že nespáchal nijaký trestný čin. Naznačil tiež, že vyšetrovanie môže byť založené na výpovedi niektorého z ďalších podozrivých.


Zdroj: SITA.sk - Maďarský súd poslal bývalého Orbánovho ministra na 30 dní do väzby © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bývalý minister Maďarský parlament vzatie do väzby Zbavenie imunity
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