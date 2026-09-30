Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 30.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jarolím
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

30. septembra 2026

Prezident Pellegrini odvolal Tarabu z funkcie. Kto bude nový minister? – VIDEO, FOTO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Prezident Slovenskej republiky

Za koniec ministra Tomáša Taraba v parlamente hlasovalo 77 poslancov, medzi nimi boli aj siedmi za Slovenskú národnú stranu (SNS). Prezident Peter Pellegrini v ...



Zdieľať
6abbfacd912fd105771582 676x451 30.9.2026 (SITA.sk) - Za koniec ministra Tomáša Taraba v parlamente hlasovalo 77 poslancov, medzi nimi boli aj siedmi za Slovenskú národnú stranu (SNS).


Prezident Peter Pellegrini v stredu odvolal Tomáša Tarabu (nom. SNS) z funkcie ministra životného prostredia, ktorému v utorok parlament vyslovil nedôveru. Hlava štátu poverila vedením rezortu životného prostredia premiéra Roberta Fica (Smer-SD), Slovenská národná strana (SNS) by však chcel na tomto poste Filipa Kuffa.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Za koniec šéfa envirorezortu v parlamente hlasovalo 77 poslancov prítomných v pléne. Zaujímavosťou je, že parlament odvolal ministra prvýkrát od roku 1993, kedy "padol" Viliam Soboňa.


Kto v parlamente hlasoval za odvolanie ministra Tarabu?


Na hlasovaní sa nezúčastnili poslanci strán Smer-SD a Hlas-SD aj Pavel Ľupták, Ivan Ševčík, ktorí vo voľbách kandidovali za Slovenskú národnú stranu (SNS) a tiež Jana Bittó Cigániková a Ján Ferenčák. Za odvolanie Tarabu bola celá opozícia (70 hlasov) a pridali sa k nim siedmi poslanci SNS - Andrej Danko, Karol Farkašovský, Milan Garaj, Milan Kováč, Dagmar Kramplová, Adam Lučanský a Roman Michelko.



Fotogaléria k článku: Odvolávanie Tomáša Tarabu (fotografie)


Spor Danko vs. Taraba


Spor Tarabu a SNS, ktorej nominantom bol, trval niekoľko mesiacov. Národniari dlhodobo žiadali jeho odchod z postu ministra životného prostredia, pôvodne bol stanovený termín 30. september na to, aby svoje spory urovnali. Zmierenie ale neprichádzalo a premiér Robert Fico (Smer-SD) na žiadosť koaličnej SNS a na základe koaličnej zmluvy v polovici septembra doručil prezidentovi návrh na Tarabovo odvolanie.

V pondelok 28. septembra ale návrh na odvolanie stiahol, s odôvodnením, že vývoj situácie vyvolaný požiadavkou SNS a následnými postojmi jej predstaviteľov vytvára vážne riziko pre zachovanie parlamentnej väčšiny a riadne fungovanie vlády. V kuloároch sa totiž hovorí o Tarabových priateľských vzťahoch s poslancom Hlasu Petrom Slyškom, rovnako boli medializované aj informácie o možnom návrate štátneho tajomníka rezortu investícií Radomíra Šalitroša do parlamentných lavíc. Šalitroš bol jedným z „rebelujúcich” poslancov Hlasu, spolu so Samuelom Migaľom, Romanom Malatincom a Jánom Ferenčákom.

Situácia vyústila do vymenovania Migaľa za ministra investícií, Šalitroš s ním išiel na ministerstvo ako štátny tajomník. V súčasnosti sa diskutuje aj o postoji ďalšieho z rebelov, poslanca Jána Ferenčáka, ktorý pôsobí ako autonómny poslanec. Stiahnutie návrhu na Tarabovo odvolanie Úrad vlády zdôvodňoval aj tým, že premiér nepovažuje za zodpovedné vystavovať koalíciu ďalšej destabilizácii. Predseda SNS Andrej Danko však napriek tomu pokračoval v politickom tlaku na výmenu ministra životného prostredia. V minulosti šéf národniarov opakovane avizoval, že nominantom SNS na ministerský post po Tarabovi bude terajší štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa.




Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini odvolal Tarabu z funkcie. Kto bude nový minister? – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Prezident Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pre Vaše perfektné okná s Viledou v piatich krokoch
<< predchádzajúci článok
Maďarský súd poslal bývalého Orbánovho ministra na 30 dní do väzby

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 