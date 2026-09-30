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30. septembra 2026
Prezident Pellegrini odvolal Tarabu z funkcie. Kto bude nový minister? – VIDEO, FOTO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Prezident Slovenskej republiky
Za koniec ministra Tomáša Taraba v parlamente hlasovalo 77 poslancov, medzi nimi boli aj siedmi za Slovenskú národnú stranu (SNS). Prezident Peter Pellegrini v ...
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30.9.2026 (SITA.sk) - Za koniec ministra Tomáša Taraba v parlamente hlasovalo 77 poslancov, medzi nimi boli aj siedmi za Slovenskú národnú stranu (SNS).
Prezident Peter Pellegrini v stredu odvolal Tomáša Tarabu (nom. SNS) z funkcie ministra životného prostredia, ktorému v utorok parlament vyslovil nedôveru. Hlava štátu poverila vedením rezortu životného prostredia premiéra Roberta Fica (Smer-SD), Slovenská národná strana (SNS) by však chcel na tomto poste Filipa Kuffa.
Za koniec šéfa envirorezortu v parlamente hlasovalo 77 poslancov prítomných v pléne. Zaujímavosťou je, že parlament odvolal ministra prvýkrát od roku 1993, kedy "padol" Viliam Soboňa.
Na hlasovaní sa nezúčastnili poslanci strán Smer-SD a Hlas-SD aj Pavel Ľupták, Ivan Ševčík, ktorí vo voľbách kandidovali za Slovenskú národnú stranu (SNS) a tiež Jana Bittó Cigániková a Ján Ferenčák. Za odvolanie Tarabu bola celá opozícia (70 hlasov) a pridali sa k nim siedmi poslanci SNS - Andrej Danko, Karol Farkašovský, Milan Garaj, Milan Kováč, Dagmar Kramplová, Adam Lučanský a Roman Michelko.
Fotogaléria k článku: Odvolávanie Tomáša Tarabu (fotografie)
Spor Tarabu a SNS, ktorej nominantom bol, trval niekoľko mesiacov. Národniari dlhodobo žiadali jeho odchod z postu ministra životného prostredia, pôvodne bol stanovený termín 30. september na to, aby svoje spory urovnali. Zmierenie ale neprichádzalo a premiér Robert Fico (Smer-SD) na žiadosť koaličnej SNS a na základe koaličnej zmluvy v polovici septembra doručil prezidentovi návrh na Tarabovo odvolanie.
V pondelok 28. septembra ale návrh na odvolanie stiahol, s odôvodnením, že vývoj situácie vyvolaný požiadavkou SNS a následnými postojmi jej predstaviteľov vytvára vážne riziko pre zachovanie parlamentnej väčšiny a riadne fungovanie vlády. V kuloároch sa totiž hovorí o Tarabových priateľských vzťahoch s poslancom Hlasu Petrom Slyškom, rovnako boli medializované aj informácie o možnom návrate štátneho tajomníka rezortu investícií Radomíra Šalitroša do parlamentných lavíc. Šalitroš bol jedným z „rebelujúcich” poslancov Hlasu, spolu so Samuelom Migaľom, Romanom Malatincom a Jánom Ferenčákom.
Situácia vyústila do vymenovania Migaľa za ministra investícií, Šalitroš s ním išiel na ministerstvo ako štátny tajomník. V súčasnosti sa diskutuje aj o postoji ďalšieho z rebelov, poslanca Jána Ferenčáka, ktorý pôsobí ako autonómny poslanec. Stiahnutie návrhu na Tarabovo odvolanie Úrad vlády zdôvodňoval aj tým, že premiér nepovažuje za zodpovedné vystavovať koalíciu ďalšej destabilizácii. Predseda SNS Andrej Danko však napriek tomu pokračoval v politickom tlaku na výmenu ministra životného prostredia. V minulosti šéf národniarov opakovane avizoval, že nominantom SNS na ministerský post po Tarabovi bude terajší štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa.
Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini odvolal Tarabu z funkcie. Kto bude nový minister? – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini v stredu odvolal Tomáša Tarabu (nom. SNS) z funkcie ministra životného prostredia, ktorému v utorok parlament vyslovil nedôveru. Hlava štátu poverila vedením rezortu životného prostredia premiéra Roberta Fica (Smer-SD), Slovenská národná strana (SNS) by však chcel na tomto poste Filipa Kuffa.
Za koniec šéfa envirorezortu v parlamente hlasovalo 77 poslancov prítomných v pléne. Zaujímavosťou je, že parlament odvolal ministra prvýkrát od roku 1993, kedy "padol" Viliam Soboňa.
Kto v parlamente hlasoval za odvolanie ministra Tarabu?
Na hlasovaní sa nezúčastnili poslanci strán Smer-SD a Hlas-SD aj Pavel Ľupták, Ivan Ševčík, ktorí vo voľbách kandidovali za Slovenskú národnú stranu (SNS) a tiež Jana Bittó Cigániková a Ján Ferenčák. Za odvolanie Tarabu bola celá opozícia (70 hlasov) a pridali sa k nim siedmi poslanci SNS - Andrej Danko, Karol Farkašovský, Milan Garaj, Milan Kováč, Dagmar Kramplová, Adam Lučanský a Roman Michelko.
Fotogaléria k článku: Odvolávanie Tomáša Tarabu (fotografie)
Spor Danko vs. Taraba
Spor Tarabu a SNS, ktorej nominantom bol, trval niekoľko mesiacov. Národniari dlhodobo žiadali jeho odchod z postu ministra životného prostredia, pôvodne bol stanovený termín 30. september na to, aby svoje spory urovnali. Zmierenie ale neprichádzalo a premiér Robert Fico (Smer-SD) na žiadosť koaličnej SNS a na základe koaličnej zmluvy v polovici septembra doručil prezidentovi návrh na Tarabovo odvolanie.
V pondelok 28. septembra ale návrh na odvolanie stiahol, s odôvodnením, že vývoj situácie vyvolaný požiadavkou SNS a následnými postojmi jej predstaviteľov vytvára vážne riziko pre zachovanie parlamentnej väčšiny a riadne fungovanie vlády. V kuloároch sa totiž hovorí o Tarabových priateľských vzťahoch s poslancom Hlasu Petrom Slyškom, rovnako boli medializované aj informácie o možnom návrate štátneho tajomníka rezortu investícií Radomíra Šalitroša do parlamentných lavíc. Šalitroš bol jedným z „rebelujúcich” poslancov Hlasu, spolu so Samuelom Migaľom, Romanom Malatincom a Jánom Ferenčákom.
Situácia vyústila do vymenovania Migaľa za ministra investícií, Šalitroš s ním išiel na ministerstvo ako štátny tajomník. V súčasnosti sa diskutuje aj o postoji ďalšieho z rebelov, poslanca Jána Ferenčáka, ktorý pôsobí ako autonómny poslanec. Stiahnutie návrhu na Tarabovo odvolanie Úrad vlády zdôvodňoval aj tým, že premiér nepovažuje za zodpovedné vystavovať koalíciu ďalšej destabilizácii. Predseda SNS Andrej Danko však napriek tomu pokračoval v politickom tlaku na výmenu ministra životného prostredia. V minulosti šéf národniarov opakovane avizoval, že nominantom SNS na ministerský post po Tarabovi bude terajší štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa.
Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini odvolal Tarabu z funkcie. Kto bude nový minister? – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Prezident Slovenskej republiky
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