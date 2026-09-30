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Terno masívne expanduje: Začiatkom októbra otvára štyri nové predajne


Tagy: Nová predajňa PR

Slovenský potravinový reťazec Terno pokračuje v intenzívnom rozširovaní svojej siete. Už 1. októbra slávnostne otvorí dvere zákazníkom vôbec prvá predajňa Terno v Šamoríne na Hlavnej ulici, ...



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terno_fotka_950x637_v2 676x453 30.9.2026 (SITA.sk) - Slovenský potravinový reťazec Terno pokračuje v intenzívnom rozširovaní svojej siete.


Už 1. októbra slávnostne otvorí dvere zákazníkom vôbec prvá predajňa Terno v Šamoríne na Hlavnej ulici, ďalšiu (už 11-tu petržalskú) otvoria v bratislavskej Petržalke na Jasovskej. O týždeň neskôr 8. októbra pribudnú na mape Terno ďalšie dve predajne – v dunajskostredskom Malom Blahove a ďalšia opäť v Šamoríne, tento raz v lokalite Mliečno. Nové predajne zákazníkom prinesú moderné nákupné prostredie, kvalitné potraviny s vysokým podielom lokálnych výrobkov, obľúbenú privátnu značku Terka a vernostný program s množstvom výhod.

Nové, moderné a ekologické prevádzky spája dôraz na kvalitu, čerstvosť a výhodné ceny, pričom každá z nich je prispôsobená na mieru potrebám miestnej komunity. Nechýbajú v nich praktické zálohomaty na vratné obaly.

Harmonogram:

Otvorenie 1. októbra

  • Šamorín, Hlavná 813: Prvá predajňa Terno v tomto meste sa nachádza priamo v centre v polyfunkčnej budove. Ponúka veľkorysý priestor so širokým výberom sortimentu vrátane obslužného pultu s čerstvými lahôdkami a dostupné parkovanie.

  • Bratislava – Petržalka, Jasovská 3/A: Veľká sídlisková predajňa navrhnutá pre pohodlný nákup "v papučiach". Súčasťou širokej ponuky je obslužný pult s lahôdkami. Predajňa je situovaná v polyfunkčnej budove, vďaka čomu zákazníci vybavia viaceré nákupy na jednom mieste.


Otvorenie 8. októbra

  • Malé Blahovo, Letištná 6799/2A: Prevádzka v tesnej blízkosti centra Dunajskej Stredy prinesie komfortný nákupný zážitok, ku ktorému prispeje aj 12 vyhradených parkovacích miest priamo pred predajňou, určených exkluzívne pre zákazníkov siete Terno.

  • Šamorín - Mliečno, Prvá ulica 139/9: Druhá predajňa Terno v Šamoríne pribudne v časti Mliečno. Menšia moderná predajňa s ekologickými riešeniami ponúkne zákazníkom veľký výber sortimentu na každodenný nákup, kompaktný zálohomat a dostupné parkovanie pri predajni vyhradené pre zákazníkov Terna.


Tri novootvorené prevádzky budú zákazníkom k dispozícii v pondelok až piatok od 6:00 do 19:00 hod., v sobotu od 6:00 do 15:00 hod. a v nedeľu od 7:00 do 14:00 hod. Predajňa na Jasovskej tu bude pre všetkých v pondelok až piatok od 6:30 do 20:00, v sobotu 7:00 – 20:00 a v nedeľu 7:00 – 20:00.

"Otvorenie štyroch nových predajní je pre nás dôležitým míľnikom. Napĺňame tým náš strategický záväzok expandovať a prinášať overený koncept Terno bližšie k zákazníkom naprieč rôznymi lokalitami. Nakupujúcim ponúkame vysoký podiel domácich potravín, profesionálny servis, výbornú dostupnosť a cenovú výhodnosť. Veríme, že si miestni obyvatelia našu širokú ponuku a privátnu značku Terka rýchlo obľúbia," hovorí Peter Vanek, marketingový manažér predajní Terno.

Zákazníci s vernostnou kartou sa môžu tešiť na atraktívne ceny aj výhody. Ide o pravidelné utorkové a stredajšie zľavy na vybranú kategóriu sortimentu vo výške 20 %, okamžité meninové, narodeninové či seniorské zľavy. Vernostná karta zároveň umožňuje zbieranie bodov na dodatočné zľavy na nákup v hodnote 5 % a 10 %. Zákazníci ju tiež môžu po vložení kreditu využívať na bezhotovostné platby. Pre žiakov, študentov a učiteľov, ktorí sú držiteľmi preukazov ISIC Slovakia, ISIC/ EURO<26 a ITIC zaviedol potravinový reťazec zľavu z každého nákupu vo výške 2 %. Ekologicky zmýšľajúci zákazníci zase radi využijú možnosť zasielania bločku za nákup na e-mail. Viac informácií o benefitoch nájdete na www.terno.sk.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Terno masívne expanduje: Začiatkom októbra otvára štyri nové predajne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nová predajňa PR
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