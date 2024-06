Eurovoľby môžu ovplyvniť budúcnosť Slovenska, Čaputová očakáva vyššiu volebnú účasť (video+foto)

Budúcnosť EÚ je otázna

Únia sme aj my

8.6.2024 (SITA.sk) - Európske voľby môžu ovplyvniť budúcnosť Slovenska. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová po tom, čo odvolila vo volebnej miestnosti v základnej škole v Pezinku. Ako dodala, voľby do Európskeho parlamentu sú rovnako dôležité ako každé iné voľby, v ktorých sa rozhoduje o budúcnosti SR.„Slovensko je súčasťou EÚ. Je to už vyše 20 rokov náš životný priestor, ktorý nám poskytuje bezpečie, istotu a samozrejme aj ekonomickú prosperitu,“ vyhlásila prezidentka a vyzvala všetkých občanov, aby prišli k volebným urnám a vyjadrili tak svoj názor.Prezidentka súčasne predpokladá, že sa stranám podarilo zmobilizovať voličov, a očakáva teda aj vyššiu volebnú účasť než v predchádzajúcich eurovoľbách.Budúcnosť EÚ po voľbách je podľa Čaputovej otázna, bude podľa nej závisieť od výsledkov. „Neočakávam nejaké zásadné zmeny trajektórie, ktorou EÚ ide. Je jasné, že ten pomer síl bude zrejme iný, ako je v súčasnosti, ale nemyslím si, že bude zásadne iný tak, že by sa trendy, hodnoty a priority EÚ zásadne menili,“ uviedla prezidentka a podotkla, že rôzne strany prezentujú rôzne priority, no väčšina komunikácie je podľa nej negatívna.„Hovoria o tom, čo na EÚ odmietajú, čo kritizujú, a naopak, menej je komunikované to, čo by malo byť naším primárnym záujmom,“ povedala Čaputová a pokračovala s tým, že je potrebný silný hlas pri riešení viacerých kríz.„Je dobré, aby EÚ, ako aj národné vlády boli občanom zrozumiteľné, aby boli spôsobilé a schopné doručovať konkrétne výsledky občanom. Aby boli menej odťažité, byrokratické a zameriavali sa na priority, ktoré sú dôležité, ako je napríklad ekonomická prosperita, zblíženie medzi jednotlivými štátmi, udržanie jednoty, a samozrejme, riešenie kríz, ako napríklad klimatická kríza," uviedla Čaputová a upozornila na to, že Únia nie je cudzou entitou.„Únia sme aj my. Práve o tom sú európske voľby, že tam posielame aj svojich zástupcov, ktorí reprezentujú záujmy Slovenska a majú presadzovať naše národnoštátne záujmy,“ zdôraznila Čaputová s tým, že predpokladom úspechu je aj získavanie dôvery partnerov EÚ.