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19. júla 2026

Fico obvinil predsedu NKÚ z politického aktivizmu. Tvrdí, že plní dlh voči Matovičovi


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) minister pôdohospodárstva

Premiér tak v stanovisku reagoval, na Andrassyho vyjadrenia o takzvanej eurofondovej mafii, ktorá podľa neho pôsobí na Slovensku. Predseda



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hungary_politics_6_344 676x451 20.7.2026 (SITA.sk) - Premiér tak v stanovisku reagoval, na Andrassyho vyjadrenia o takzvanej eurofondovej mafii, ktorá podľa neho pôsobí na Slovensku.


Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andrassy sa chvíľu snažil držať ako predstaviteľ nezávislého a nestraníckeho úradu, v ostatnom čase však odhodil masku a je z neho vymýšľajúci si kritik vlády. Skonštatoval to predseda vlády Robert Fico s tým, že Andrassy musí splniť politický dlh, pretože je čistým osobným nominantom a súčasne silným vazalom predsedu opozičného hnutia Slovensko Igora Matoviča. Premiér tak v stanovisku reagoval, na Andrassyho vyjadrenia o takzvanej eurofondovej mafii, ktorá podľa neho pôsobí na Slovensku. Tie Fico označil za politický aktivizmus.

„Bombastické obvinenia o miliardových únikoch bez dôkazov z úst predsedu NKÚ nie sú ničím iným len potvrdením jeho politických ambícií a vďačnosti opozícii za jeho nomináciu, čo je, samozrejme, nezlučiteľné s výkonom jeho funkcie. Keď som videl reakciu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča a podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara na obvinenia predsedu Andrassyho, v ktorej dôsledne vyvrátili klamlivé tvrdenia predsedu NKÚ, a potom som videl neschopnosť predsedu Andrassyho obhájiť svoje klamlivé tvrdenia, pochopil som, že éra objektivity a nadstraníckosti NKÚ definitívne skončila,“ vyhlásil Fico.

Andrassy v poslednom čase poskytol rozhovory niekoľkým médiám, v ktorých kritizoval korupčné kauzy PPA, hovoril o „eurofondovej mafii“ či o hrozbe prepadnutia eurofondov. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) na tlačovej konferencii v stredu 15. júla obvinil predsedu NKÚ z klamstiev. Podľa Takáča začal predseda NKÚ robiť opozičnú politiku, jeho konanie chce nechať preskúmať príslušným výborom Národnej rady (NR) SR a informovať aj európske inštitúcie.


Zdroj: SITA.sk - Fico obvinil predsedu NKÚ z politického aktivizmu. Tvrdí, že plní dlh voči Matovičovi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) minister pôdohospodárstva
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