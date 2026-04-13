Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 12.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Estera
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

12. apríla 2026

Magyar: Oslobodili sme Maďarsko, získali sme späť svoju vlasť


Tagy: Péter Magyar

Po sčítaní takmer 96 percent hlasov v maďarských parlamentných voľbách získa strana TISZA v prepočte 137 z celkovo 199 mandátov, čo znamená ústavnú väčšinu, napísal server 24.hu.



Zdieľať
Magyar: Oslobodili sme Maďarsko, získali sme späť svoju vlasť

Líder maďarskej opozičnej strany Tisza Péter Magyar v nedeľu vyzdvihol „historický mandát na vládnutie“ po volebnom víťazstve nad stranou Fidesz dlhoročného premiéra Viktora Orbána.


Dokázali sme to... Spoločne sme zvrhli Orbánov režim – spolu,“ povedal Magyar v prejave pred davom svojich stúpencov na Batthyányovom námestí v Budapešti.

„Oslobodili sme Maďarsko; získali sme späť našu vlasť,“ dodal.

Režim, ktorý obsadil našu krajinu, naše inštitúcie, končí,“ vyhlásil ďalej Magyar s tým, že obnoví fungovanie a nezávislosť demokratických inštitúcií.

Maďarsko bude podľa neho opäť silným spojencom v rámci EÚ a NATO. Miesto Maďarska bolo, je a bude v Európe, dodal.

Jeho prvá zahraničná cesta povedie do Poľska, druhá do Viedne a tretia do Bruselu, avizoval ďalej Magyar, ktorý sa zaviazal napraviť chyby predchádzajúcich vlád a vziať na zodpovednosť každého, kto pochybil. „Tí, ktorí krajinu okradli, sa za to musia zodpovedať,“ vyhlásil. Následne začal dav skandovať: „Do väzenia, do väzenia!"

„Už nikdy nebudeme krajinou bez následkov,“ vyhlásil Magyar. Zároveň poďakoval mladým voličom, že sa nebáli hlasovať sa opätovné vybudovanie budúcnosti krajiny.

Po sčítaní takmer 96 percent hlasov v maďarských parlamentných voľbách získa strana TISZA v prepočte 137 z celkovo 199 mandátov, čo znamená ústavnú väčšinu, napísal server 24.hu. Orbánov Fidesz má priebežne 55 mandátov a ultrapravicové hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) sedem mandátov.


Tagy: Péter Magyar
   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 