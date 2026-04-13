Nedeľa 12.4.2026
Meniny má Estera
12. apríla 2026
Magyar: Oslobodili sme Maďarsko, získali sme späť svoju vlasť
Líder maďarskej opozičnej strany Tisza Péter Magyar v nedeľu vyzdvihol „historický mandát na vládnutie“ po volebnom víťazstve nad stranou Fidesz dlhoročného premiéra Viktora Orbána.
„Dokázali sme to... Spoločne sme zvrhli Orbánov režim – spolu,“ povedal Magyar v prejave pred davom svojich stúpencov na Batthyányovom námestí v Budapešti.
„Oslobodili sme Maďarsko; získali sme späť našu vlasť,“ dodal.
„Režim, ktorý obsadil našu krajinu, naše inštitúcie, končí,“ vyhlásil ďalej Magyar s tým, že obnoví fungovanie a nezávislosť demokratických inštitúcií.
Maďarsko bude podľa neho opäť silným spojencom v rámci EÚ a NATO. Miesto Maďarska bolo, je a bude v Európe, dodal.
Jeho prvá zahraničná cesta povedie do Poľska, druhá do Viedne a tretia do Bruselu, avizoval ďalej Magyar, ktorý sa zaviazal napraviť chyby predchádzajúcich vlád a vziať na zodpovednosť každého, kto pochybil. „Tí, ktorí krajinu okradli, sa za to musia zodpovedať,“ vyhlásil. Následne začal dav skandovať: „Do väzenia, do väzenia!"
„Už nikdy nebudeme krajinou bez následkov,“ vyhlásil Magyar. Zároveň poďakoval mladým voličom, že sa nebáli hlasovať sa opätovné vybudovanie budúcnosti krajiny.
Po sčítaní takmer 96 percent hlasov v maďarských parlamentných voľbách získa strana TISZA v prepočte 137 z celkovo 199 mandátov, čo znamená ústavnú väčšinu, napísal server 24.hu. Orbánov Fidesz má priebežne 55 mandátov a ultrapravicové hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) sedem mandátov.
Viktor Orbán označil nedeľňajší výsledok parlamentných volieb za „bolestivý"
V Chrasti nad Hornádom horela hospodárska budova, škoda bola vyčíslená približne na 120-tisíc eur – FOTO
