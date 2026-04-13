Nedeľa 12.4.2026
Meniny má Estera
12. apríla 2026
Viktor Orbán označil nedeľňajší výsledok parlamentných volieb za „bolestivý“
Výsledok je bolestivý, ale jasný a musíme akceptovať, že väčšina nám nedala možnosť vládnuť, dodal Orbán s poznámkou, že 2,5 milióna voličov nikdy nesklame.
Predseda maďarskej vlády a strany Fidesz Viktor Orbán označil nedeľňajší výsledok parlamentných volieb za „bolestivý“. Premiér to povedal pri budapeštianskom multifunkčnom centre Bálna pred zhruba dvoma stovkami svojich priaznivcov.
„Teraz nevieme, čo tieto voľby znamenajú pre našu krajinu a osud národa; čas rozhodne. My aj z opozície budeme slúžiť našej krajine a maďarskému národu,“ povedal premiér a uznal porážku Fideszu v prospech opozičnej strany TISZA Pétera Magyara.
„Výsledok je bolestivý, ale jasný a musíme akceptovať, že väčšina nám nedala možnosť vládnuť,“ dodal Orbán s poznámkou, že 2,5 milióna voličov „nikdy nesklame“.
