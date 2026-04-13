Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 12.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Estera
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

12. apríla 2026

Viktor Orbán označil nedeľňajší výsledok parlamentných volieb za „bolestivý“


Tagy: Viktor Orban

Výsledok je bolestivý, ale jasný a musíme akceptovať, že väčšina nám nedala možnosť vládnuť, dodal Orbán s poznámkou, že 2,5 milióna voličov nikdy nesklame.



Zdieľať
Viktor Orbán označil nedeľňajší výsledok parlamentných volieb za „bolestivý“

Predseda maďarskej vlády a strany Fidesz Viktor Orbán označil nedeľňajší výsledok parlamentných volieb za „bolestivý“. Premiér to povedal pri budapeštianskom multifunkčnom centre Bálna pred zhruba dvoma stovkami svojich priaznivcov.


„Teraz nevieme, čo tieto voľby znamenajú pre našu krajinu a osud národa; čas rozhodne. My aj z opozície budeme slúžiť našej krajine a maďarskému národu,“ povedal premiér a uznal porážku Fideszu v prospech opozičnej strany TISZA Pétera Magyara.

Výsledok je bolestivý, ale jasný a musíme akceptovať, že väčšina nám nedala možnosť vládnuť,“ dodal Orbán s poznámkou, že 2,5 milióna voličov „nikdy nesklame“.


Tagy: Viktor Orban
   Tlač    Pošli

   

<< predchádzajúci článok
Magyar: Oslobodili sme Maďarsko, získali sme späť svoju vlasť

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

