12. apríla 2026

V Chrasti nad Hornádom horela hospodárska budova, škoda bola vyčíslená približne na 120-tisíc eur – FOTO


12.4.2026 (SITA.sk) - V noci horela hospodárska budova v areáli bývalého družstva v obci Chrasť nad Hornádom (okres Spišská Nová Ves). Ako informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR, požiar bol ohlásený krátko pred 1:30.


Po príchode na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že sa jedná o požiar maštale, v ktorej sa nachádzajú zvieratá a hospodárske vozidlá. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali a následne zlikvidovali viacerými hasebnými prúdmi,” uvádza HaZZ SR.

Hasiči doplnili, že majiteľovi hospodárskej budovy vznikla v dôsledku požiaru priama materiálna škoda, ktorá bola predbežne vyčíslená na 120-tisíc eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania, nik sa pri ňom nezranil.

„Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi z hasičských staníc Spišská Nová Ves a Krompachy, spolu s členmi DHZO Chrasť nad Hornádom, Krompachy a Spišské Vlachy,” uzatvára HaZZ.


Zdroj: SITA.sk - V Chrasti nad Hornádom horela hospodárska budova, škoda bola vyčíslená približne na 120-tisíc eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

