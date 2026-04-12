Nedeľa 12.4.2026
Meniny má Estera
12. apríla 2026
V Chrasti nad Hornádom horela hospodárska budova, škoda bola vyčíslená približne na 120-tisíc eur – FOTO
Tagy: Požiar
V noci horela hospodárska budova v areáli bývalého družstva v obci Chrasť nad Hornádom (okres Spišská Nová Ves). Ako informoval Hasičský a záchranný zbor ...
12.4.2026 (SITA.sk) - V noci horela hospodárska budova v areáli bývalého družstva v obci Chrasť nad Hornádom (okres Spišská Nová Ves). Ako informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR, požiar bol ohlásený krátko pred 1:30.
„Po príchode na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že sa jedná o požiar maštale, v ktorej sa nachádzajú zvieratá a hospodárske vozidlá. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali a následne zlikvidovali viacerými hasebnými prúdmi,” uvádza HaZZ SR.
Hasiči doplnili, že majiteľovi hospodárskej budovy vznikla v dôsledku požiaru priama materiálna škoda, ktorá bola predbežne vyčíslená na 120-tisíc eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania, nik sa pri ňom nezranil.
„Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi z hasičských staníc Spišská Nová Ves a Krompachy, spolu s členmi DHZO Chrasť nad Hornádom, Krompachy a Spišské Vlachy,” uzatvára HaZZ.
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
