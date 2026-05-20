Streda 20.5.2026
Meniny má Bernard
20. mája 2026
Magyar vyzval predsedu najvyššieho súdu na rezignáciu. V tajnosti si vraj postavil luxusný apartmán
Péter Magyar obviňuje Andrása Vargu, že počas rekonštrukcie vznikol na náklady daňových poplatníkov „luxusný prezidentský apartmán v hodnote niekoľkých miliárd forintov".
20.5.2026 (SITA.sk) - Péter Magyar obviňuje Andrása Vargu, že počas rekonštrukcie vznikol na náklady daňových poplatníkov „luxusný prezidentský apartmán v hodnote niekoľkých miliárd forintov“.
Maďarský premiér Péter Magyar vyzval predsedu tamojšieho najvyššieho súdu Andrása Vargu, aby okamžite odstúpil z funkcie. Dôvodom je škandál okolo rekonštrukcie budovy najvyššieho súdu v Budapešti, v rámci ktorej mal byť podľa tvrdení vybudovaný luxusný prezidentský apartmán financovaný z verejných zdrojov.
Magyar obviňuje Vargu, že počas rekonštrukcie vznikol na náklady daňových poplatníkov „luxusný prezidentský apartmán v hodnote niekoľkých miliárd forintov“. V príspevku na sociálnej sieti Facebook uviedol, že súčasťou úprav mali byť „pozlátené stropy v kancelárii, mramorové dlaždice a vaňa v kúpeľni, klub sudcov s veľkým barom, zimná záhrada so sklenenou strechou a terasy s výhľadom na budovu parlamentu“.
„Rezignácia, okamžite! Urobil si luxusný apartmán, pozlátené stropy, mramorová vaňa, všetko tajne,“ napísal Magyar v odkaze adresovanom Vargovi.
Okrem údajného nadštandardného vybavenia Magyar kritizoval aj samotné vymenovanie predsedu súdu. Bývalý premiér Viktor Orbán ho podľa jeho slov dosadil na čelo najvyššieho súdu napriek tomu, že „neodpracoval ani jeden deň na súde ani nevydal žiadne súdne rozhodnutie“. Zároveň mu pripísal aj údajné zastrašovanie kolegov.
„Čo najskôr odstúpte, spolu s ďalšími Orbánovými kumpánmi, ktorí žijú v luxuse na účet verejných peňazí,“ odkázal Magyar.
Najvyšší súd všetky obvinenia odmietol. Vo vyhlásení uviedol, že rekonštrukciu neschvaľovalo aktuálne vedenie, ale predchádzajúca správa súdu. Podľa súdu pôvodné plány počítali s klubom sudcov na streche, pričom luxusný apartmán ani cigarový salón neboli súčasťou ani minulých, ani súčasných projektov. Popreli aj objednávku kararského mramoru a uviedli, že cieľom obnovy bolo vrátiť budove pôvodný vzhľad.
Prípad vyvolal výraznú pozornosť maďarskej verejnosti. Magyarov príspevok na Facebooku získal už viac ako 80-tisíc lajkov a viac ako päťtisíc komentárov.
Zdroj: SITA.sk - Magyar vyzval predsedu najvyššieho súdu na rezignáciu. V tajnosti si vraj postavil luxusný apartmán © SITA Všetky práva vyhradené.
