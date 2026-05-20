Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 20.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bernard
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

20. mája 2026

Magyar vyzval predsedu najvyššieho súdu na rezignáciu. V tajnosti si vraj postavil luxusný apartmán


Tagy: Maďarská vláda

Péter Magyar obviňuje Andrása Vargu, že počas rekonštrukcie vznikol na náklady daňových poplatníkov „luxusný prezidentský apartmán v hodnote niekoľkých miliárd forintov“. Maďarský premiér



Zdieľať
20.5.2026 (SITA.sk) - Péter Magyar obviňuje Andrása Vargu, že počas rekonštrukcie vznikol na náklady daňových poplatníkov „luxusný prezidentský apartmán v hodnote niekoľkých miliárd forintov“.


Maďarský premiér Péter Magyar vyzval predsedu tamojšieho najvyššieho súdu Andrása Vargu, aby okamžite odstúpil z funkcie. Dôvodom je škandál okolo rekonštrukcie budovy najvyššieho súdu v Budapešti, v rámci ktorej mal byť podľa tvrdení vybudovaný luxusný prezidentský apartmán financovaný z verejných zdrojov.

Magyar obviňuje Vargu, že počas rekonštrukcie vznikol na náklady daňových poplatníkov „luxusný prezidentský apartmán v hodnote niekoľkých miliárd forintov“. V príspevku na sociálnej sieti Facebook uviedol, že súčasťou úprav mali byť „pozlátené stropy v kancelárii, mramorové dlaždice a vaňa v kúpeľni, klub sudcov s veľkým barom, zimná záhrada so sklenenou strechou a terasy s výhľadom na budovu parlamentu“.

„Rezignácia, okamžite! Urobil si luxusný apartmán, pozlátené stropy, mramorová vaňa, všetko tajne,“ napísal Magyar v odkaze adresovanom Vargovi.

Okrem údajného nadštandardného vybavenia Magyar kritizoval aj samotné vymenovanie predsedu súdu. Bývalý premiér Viktor Orbán ho podľa jeho slov dosadil na čelo najvyššieho súdu napriek tomu, že „neodpracoval ani jeden deň na súde ani nevydal žiadne súdne rozhodnutie“. Zároveň mu pripísal aj údajné zastrašovanie kolegov.



„Čo najskôr odstúpte, spolu s ďalšími Orbánovými kumpánmi, ktorí žijú v luxuse na účet verejných peňazí,“ odkázal Magyar.

Najvyšší súd všetky obvinenia odmietol. Vo vyhlásení uviedol, že rekonštrukciu neschvaľovalo aktuálne vedenie, ale predchádzajúca správa súdu. Podľa súdu pôvodné plány počítali s klubom sudcov na streche, pričom luxusný apartmán ani cigarový salón neboli súčasťou ani minulých, ani súčasných projektov. Popreli aj objednávku kararského mramoru a uviedli, že cieľom obnovy bolo vrátiť budove pôvodný vzhľad.

Prípad vyvolal výraznú pozornosť maďarskej verejnosti. Magyarov príspevok na Facebooku získal už viac ako 80-tisíc lajkov a viac ako päťtisíc komentárov.


Zdroj: SITA.sk - Magyar vyzval predsedu najvyššieho súdu na rezignáciu. V tajnosti si vraj postavil luxusný apartmán © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Maďarská vláda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Firmám chýba metodika na transparentné odmeňovanie. Humanet a Forvis Mazars ponúkajú jasný postup, ako ho zaviesť v praxi
<< predchádzajúci článok
XTB rozširuje ponuku pre aktívnych investorov: v aplikácii pribudli opcie

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 