Streda 20.5.2026
Meniny má Bernard
Firmám chýba metodika na transparentné odmeňovanie. Humanet a Forvis Mazars ponúkajú jasný postup, ako ho zaviesť v praxi
Tagy: Humanet Odmeňovanie PR
Slovenské firmy čaká od 7. júna 2026 povinnosť preukázať transparentné a férové odmeňovanie. Hoci firmy o zmene vedia, prieskum HR platformy Humanet a poradenskej spoločnosti Forvis Mazars ...
20.5.2026 (SITA.sk) - Slovenské firmy čaká od 7. júna 2026 povinnosť preukázať transparentné a férové odmeňovanie.
Hoci firmy o zmene vedia, prieskum HR platformy Humanet a poradenskej spoločnosti Forvis Mazars medzi riaditeľmi a HR manažérmi slovenských spoločností odhalil, že prax zatiaľ výrazne zaostáva. Až 47 % firiem pociťuje absenciu metodických usmernení na praktickú implementáciu nových pravidiel, 53 % potrebuje minimálne tri mesiace na prípravu zmien. Štvrtina firiem už začala s mzdovými auditmi či reportingom a iba 12 % otvorila tému v internej komunikácii.
Informovanosť trhu je stále veľmi nerovnomerná. 22 % firiem má len nízke znalosti o novej regulácii a 7 % o nej nevie takmer nič, hoci legislatíva je už schválená a má presne stanovené lehoty. V mnohých organizáciách tak ešte neprebehli ani základné kroky, ako vyhodnotenie súladu pracovných pozícií, definovanie kritérií či prvotné vyčistenie mzdových dát.
"Z prieskumu vidíme, že firmy si uvedomujú príchod nových pravidiel, ale často nevedia, ako ich prakticky zapracovať do mzdových systémov, dát a interných procesov. Až 53 % spoločností hovorí, že na prípravu potrebuje aspoň tri mesiace, pričom zákon má platiť už od júna. Preto je dôležité priniesť im riešenie, ktoré spojí technológiu, dáta a reporting s odbornou metodikou," uvádza Milan Urbaník, riaditeľ pre stratégie Humanetu.
Súčasťou novej regulácie bude aj schopnosť objektívne určiť rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. Humanet a Forvis Mazars potvrdzujú, že práve táto oblasť je jednou z metodicky najnáročnejších. Firmy väčšinou nemajú interné nástroje ani kritériá, ktoré by rovnakosť práce dokázali definovať jednotne a obhájiteľne. Táto časť môže byť najviac bolestivou zónou celej implementácie. Firmy sa zároveň obávajú aj praktickej stránky: 29 % pociťuje riziko nedostatku kapacít, 50 % očakáva zvýšenú administratívnu a procesnú záťaž a 22 % firiem sa obáva reakcie zamestnancov, keď budú musieť zverejniť rozdiely v odmeňovaní. To všetko v prostredí, kde rodový mzdový rozdiel podľa Eurostatu dosahuje 15,7 % a vo finančných a poisťovacích službách takmer 29 %.
"Takmer polovica firiem pociťuje nedostatok metodických usmernení. To je jasný signál, že transparentné odmeňovanie nebude len otázkou výpočtov, ale aj správneho nastavenia pravidiel, kritérií a komunikácie. V partnerstve s Humanetom chceme firmám pomôcť prejsť od legislatívnej povinnosti k prakticky zvládnuteľnému procesu," dodáva Zuzana Motyčáková, Partner z Forvis Mazars.
Práve preto Humanet a Forvis Mazars vytvorili spoločné partnerstvo ako odpoveď na najpálčivejšie potreby trhu. Humanet poskytne technologickú platformu, ktorá firmám umožní zvládnuť konsolidáciu mzdových dát, presné výpočty, kontrolu rozdielov, automatizovaný reporting a výrazné zníženie manuálnej záťaže. Forvis Mazars zároveň doplní metodickú vrstvu: jasný legislatívny výklad, audit mzdových rozdielov, nastavenie objektívnych kritérií, odporúčania nápravných opatrení a podporu pri citlivej internej komunikácii. Práve toto prepojené know-how reaguje na aktuálny nesúlad v praxi firiem, ktoré síce majú dáta, ale nemajú metodiku, alebo naopak, rozumejú pravidlám, ale ich systémy nie sú na ne pripravené.
"Transparentné odmeňovanie nebude jednorazový report. Bude si vyžadovať kvalitné dáta, metodiku, pripravené HR procesy a citlivú komunikáciu so zamestnancami. Práve preto spájame technické a expertné know-how," zhodne dopĺňajú Milan Urbaník a Zuzana Motyčáková.
Partnerstvo Humanet a Forvis Mazars firmám umožní pripraviť sa na reguláciu systematicky – od základných mzdových auditov cez úpravy pracovných pozícií až po nastavovanie kritérií a interpretáciu výsledkov voči zamestnancom. Prakticky to znamená, že firmy dostanú presné postupy, nástroje aj podporu na to, aby vedeli nové pravidlá reálne zaviesť: vyčistiť dáta, nastaviť pozície, určiť objektívne kritériá, vypočítať rozdiely, pripraviť reporting a správne odkomunikovať výsledky dovnútra organizácie.
Viac informácií nájdete na https://humanet.sk/Forvis-Mazars alebo na https://www.forvismazars.com/sk/sk/postrehy/novinky/smernica-o-rovnakom-odmenovani-muzov-a-zien
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Firmám chýba metodika na transparentné odmeňovanie. Humanet a Forvis Mazars ponúkajú jasný postup, ako ho zaviesť v praxi © SITA Všetky práva vyhradené.
